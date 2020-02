Ser reyes del carnaval les da mucha felicidad

Cinthia Larissa Ancona García y José María Uh Espadas, reyes con discapacidad intelectual.- Foto: Fernando Acosta Yam Los reyes en su visita al Diario.- Foto: Fernando Acosta Yam Cinthia y José María, reyes del carnaval de Mérida Cinthia Larissa Ancona García y José María Uh Espadas, reyes con discapacidad intelectual.- Foto: Fernando Acosta Yam ❮ ❯

Para Cinthia Larissa Ancona García y José María Uh Espadas es una gran felicidad ser los reyes con discapacidad intelectual del Carnaval de Mérida.

En su visita al Diario, no dejaron de mencionar lo felices que están por el nombramiento así como los nervios por la coronación.

Larissa Ancona y José María, reyes con discapacidad intelectual son parte del centro ocupacional y recreativo “La Ceiba”, en donde aprenden a potenciar sus talentos en distintas áreas como la cocina, música y artes.

Son apasionados por la música y el baile, lo cual se nota en la emoción al hablar de sus ensayos. “Bailo desde chica, salsa, merengue, todo tipo de baile”, dice Larissa.

“Chema” ya tiene experiencia con las coreografías pues desde niño ha participado en varios montajes de “La Ceiba”, así como en las comparsas, por lo que ser rey del carnaval era un momento anhelado.

“De chica iba al carnaval con toda mi familia y estábamos felices. Me gustan los carros alegóricos, los desfiles, todo me pone feliz”, dice Larissa con una gran sonrisa en el rostro.

“Al carnaval voy con mis papás, me gusta bailar”, dice José María un poco apenado. No habla mucho, pero a la hora de bailar no duda en mostrar sus mejores pasos. “Tiene pena, pero en la coronación se le va a olvidar”, dice Larissa.

Además del baile, a ambos les gusta cocinar, sobretodo pasteles, galletas y pays”. “Preparo pan buenísimo y también me gusta salir con mis amigos, lavar los trastes y barrer, soy la reina de la casa”, admite Larissa.

A José María le gustan el fútbol y el béisbol; ya en confianza es muy relajista y Larissa dice que hasta tiene dos novias. “Se besa con ellas porque es guapo”, dice entre risas. Ambos se muestran muy divertidos y con una complicidad única, lo cual se verá reflejado en sus coreografías a pesar de que se dicen un poco nerviosos por la coronación.

“Está siendo una experiencia muy bonita, de mucha convivencia y estamos conociendo a muchas personas”, dice Cynthia Rincón.

