''Dicen que los hombres no deben llorar...'', pero lo hacen: esta es la función del llanto; experto

Miguel Bosé lo advertía en su canción de 1990: “Los chicos no lloran, tienen que pelear...”. Pero los chicos sí lloran y no solamente ante la muerte.

El viernes 23 de septiembre, las lágrimas de Roger Federer después de jugar en Londres su último partido profesional de tenis conmovieron a los espectadores reunidos en la O2 Arena y a los que seguían el encuentro por televisión. Fueron tan sentidas que incluso contagiaron a Rafael Nadal.

Las imágenes de hombres llorando —de alegría o tristeza— en la cancha o las gradas de un evento deportivo son comunes, a diferencia de lo que sucede en producciones de cine y televisión, donde todavía son contados los protagonistas masculinos que expresan sus sentimientos con lágrimas.

“Los chicos sí lloran, pero no les gusta que los vean”, admite Rodolfo Jiménez Delgadillo, psicólogo especializado en los Centros de Integración Juvenil (CIJ) de Yucatán.

Llorar es natural

“Llorar es natural e, incluso, conveniente”, añade el maestro en Psicología Clínica y Psicoterapia, quien explica que durante el llanto se accionan neuromoduladores (sustancias que regulan la actividad nerviosa) que relajan e inducen el sueño. “Por eso mucha gente cuando llora muy fuerte se duerme”.

“Los chicos sí lloran, pero hay una serie de constructos sociales que se van heredando de generación en generación y van formando creencias erróneas, por ejemplo que los niños no lloran”, señala. “Llorar se asocia a estereotipos de género, mucha gente piensa que es un síntoma de debilidad”.

Por el contrario, el llanto es “un medio de comunicación”, destaca Jiménez Delgadillo, quien cursa la Maestría en Prevención y Tratamiento Multidisciplinario en Adicciones. “Cuántas veces hemos visto llorar a una persona y sin decirle absolutamente nada la abrazamos y estamos con ella, porque llorar es un medio de comunicar las emociones. También de alegría y amor se llora, no solo de dolor, frustración, impotencia”.

Que sea más frecuente ver a varones con lágrimas en entornos deportivos que en otros ámbitos —por el triunfo o la derrota de un equipo, el retiro profesional de un jugador— hace al psicólogo preguntarse “si en realidad es el contexto el que tolera el llanto del hombre o bien son los contextos donde el hombre se permite llorar”.

"Creencias" sobre la masculinidad

“La creencia de que tiene que ‘ser fuerte’ restringe la expresión emocional en el hombre. Cuando no se permite llorar reprime sus emociones”.

Y reprimirlas, advierte, no significa que desaparecerán, sino que con el tiempo se transformarán en “otro tipo de expresiones, como irritabilidad, indiferencia, insatisfacción, aparente dureza”.

Diego Maradona expresa su emoción en presencia de su hija Dalma durante un homenaje en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, el 10 de noviembre de 2001 (Archivo)

“Llorar nos ayuda a conocernos mejor. Las lágrimas permiten saber cuáles son nuestras vulnerabilidades y fortalezas. Si se reprime el llanto de alegría y amor se restringe el autoconocimiento de lo que nos satisface y hace feliz”, afirma.

Jiménez Delgadillo indica que en las nuevas generaciones se nota un cambio en la forma de pensar, aunque no en todas las geografías. “No es lo mismo cómo se interpreta el llanto de un varón en una comunidad rural que en una ciudad, porque mucho tiene que ver el itinerario académico o educacional”.

“En las comunidades rurales puede seguir siendo muy fija la creencia de que los hombres no deben llorar o ser duros. En la ciudad, debido a internet y las redes sociales, ha habido una apertura más grande, los muchachos saben que un hombre puede llorar en Japón, Suiza, Suecia, Noruega...”.

“Hay chicos que en terapia lloran; unos dicen: ‘No me gusta que me vean llorar’, otros lloran abiertamente y no se sienten avergonzados, incluso reconocen que les ayuda”.

En la construcción de las ideas sobre masculinidad y llanto los medios audiovisuales ejercen influencia, reconoce el psicólogo, que recuerda que en las producciones de la época de oro del cine mexicano Pedro Infante, Luis Aguilar y otros actores “solo lloraban estando borrachos, esto impregna el modo en que la gente interpreta el llanto”.

“Actualmente, así como hay películas de superhéroes en las que Iron Man no se permite llorar, hay otro tipo de películas y series en que los chicos expresan sus emociones. Así como el contexto sociocultural, también influye lo que se está transmitiendo en los medios”.

“Definitivamente los medios audiovisuales e internet juegan un papel importante en la forma de ver no solamente las lágrimas, sino también el amor, la amistad, el noviazgo, la vida, la muerte. Por eso, más allá de ayudar a los jóvenes a expresar sus emociones, también hay que ayudarlos a aprender a elegir el tipo de información que ven en internet y contrastarla con sus propios valores y creencias”.

Ni buenas ni malas

Cambiar las ideas que limitan la expresión de sentimientos en los varones pasa por reconocer que no hay emociones positivas ni negativas. “Las emociones son eso y ya, y las experimentamos todos y todas. ¿Qué hacemos con esas emociones? Eso sí lo podemos debatir. Pero llorar está bien, enojarte está bien, tener miedo es válido”, subraya Jiménez Delgadillo.

“Hay que enseñar que sentir es bueno, validar la expresión emocional en hombres y mujeres desde jóvenes para que aprendan que tener miedo, estar triste, enojado es válido y se necesita aprender a manejar esas emociones”.

Prejuicios influyen en la “lectura” del llanto

Varios factores influyen en la manera en que el llanto de una persona adulta, mujer u hombre, es interpretado por otros a su alrededor, desde el género hasta la duda de si se trata de lágrimas genuinas o manipuladoras.

A esta conclusión llegaron dos investigadoras de la Universidad Estatal de Pennsylvania (Penn State) en un estudio cuyos resultados comparten en un capítulo del libro “Dinámicas de grupo y expresión emocional” (Cambridge University Press).

“El llanto inducido por emociones es un rasgo humano distintivo. Las lágrimas de un adulto pueden ser una poderosa fuente de preocupación y simpatía. Pero encontramos que también pueden invitar al escarnio y la sospecha sobre las motivaciones de quien llora”, explica Stephanie Shields, profesora de Psicología y Estudios de Género y Sexualidad de la Mujer en la universidad estadounidense. Will Smith al agradecer el Óscar a mejor actor, en marzo pasado en Los Ángeles (Archivo)

En un artículo de Melissa Beattie-Moss para el sitio de divulgación de investigaciones de la institución académica, la profesora Shields precisa que la percepción de las lágrimas es influida por el género de quien llora y quien observa, la idea de si son de enojo o tristeza y, “tal vez lo más importante entre adultos, si el observador ‘lee’ las lágrimas como genuinas o manipuladoras”.

Shields y Leah Warner, coautora del estudio, consideran que se ha dado un cambio desde la década de 1980, cuando la sociedad consideraba inapropiadas las lágrimas de un hombre. Ahora, el llanto de mujeres y varones es más aceptado en situaciones extremas, como en casos de muerte de un ser querido o rompimiento de una relación, a diferencia de eventos menos graves.

En su investigación, Warner y Shields hallaron que en situaciones severas se tenía una percepción positiva de las lágrimas, sin importar el género, raza o motivación (enojo o tristeza) de la persona que lloraba.

Por otro lado, el tipo de llanto marcaba una diferencia. Un ojo humedecido es señal de control de una fuerte emoción y, según la investigación de Penn State, hombres y mujeres son vistos en forma más positiva cuando lagriman que cuando rompen en llanto.

Para Shields y Warner, uno de los descubrimientos más intrigantes fue que los participantes —mujeres y hombres— calificaron más positivamente a los varones que solo lagrimaban que a cualquier otra persona en cualquier contexto analizado.

La explicación, opinan, puede deberse a las sospechas en torno a las lágrimas femeninas, resultado de estereotipos. Cuando las expertas pidieron a los voluntarios justificar sus calificaciones, vieron que “mientras que se creía que las mujeres lloraban más intensamente, también se les juzgaba más capaces de controlar sus lágrimas, lo que podría sugerir que ellas hacían a propósito una mayor exhibición de lágrimas que los hombres”.

Entrenamiento para llorar

En la década de 1990, el poeta Robert Bly ofreció seminarios a varones para ponerlos en contracto con sus sentimientos reprimidos de tristeza y pérdida, y llorar abiertamente.

Leo Newhouse, trabajador social en Neurología en el Centro Médico Beth Israel Deaconess de Boston, alerta que las lágrimas pueden ser un problema cuando son muy frecuentes o no tienen una razón aparente, o cuando el llanto es incontrolable.