Mafia inmobiliaria en la costa yucateca: reconoce ''ganga'' en cinco terrenos

El diputado federal Mario Peraza Ramírez reconoce que él en lo personal, o por medio de otros, adquirió cinco terrenos en Dzilam Bravo a precio de ganga, que las autoridades de ese puerto habían adjudicado en forma gratuita a la empresa Uredi, pero que ésta devolvió después al ayuntamiento de ese lugar. Uno de esos terrenos terminó a nombre de su ex esposa.

Recientemente publicamos los detalles de uno de esos predios, el tablaje catastral 4221, con 300 metros de costa, que Jesús Manuel López Hernández, de 20 años, compró al Ayuntamiento de Dzilam Bravo mediante su alcalde Julio Villanueva Rivero (a) “Trikis”.

En la escritura López Hernández estuvo representado por el suplente de Peraza Ramírez en la Cámara de Diputados, Rodrigo Díaz Montero.

Estos cinco terrenos vendidos al legislador o a sus allegados suman 985 metros lineales de playa.

En esta tercera entrega de la entrevista con Peraza, el Diario le pide al legislador una explicación sobre la adquisición que hizo en marzo de 2018, en $120,000, del lote catastral 4251, en la carretera Dzilam Bravo-Santa Clara con 200 metros lineales de playa, que un mes después vendió a Díaz Montero en la misma cantidad y que éste, a su vez, vendió el 70% a Karina Márquez Dogre, entonces esposa de Peraza Ramírez, y el resto a Santiago José Cid Isla.

También se le informa que, según datos recopilados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, Márquez Dogre compró otro terreno en Dzilam, en $30,000, con 17 metros de playa, a la empresa DDA, Proyectos del Sureste, S.A. de C.V., una compañía fantasma, como Uredi, que también recibió adjudicaciones de terrenos a título gratuito.

—Estos datos muestran—, le dice el Diario a Peraza Ramírez—, que en estas operaciones, todas bajo sospecha de haber sido ilegales, como ya informamos, usted y sus familiares se habrían beneficiado.

—Para esa fecha yo ya no era funcionario —responde.

—Eso no importa. Usted dice que no tiene relación con Uredi y que no forma parte de la llamada “mafia inmobiliaria de la costa”, pero compra un terreno con 200 metros de playa en $120,000...

—Revise usted también otros predios. Por ejemplo, cuando Uredi le regresó al Ayuntamiento de Celestún (mediante una venta simulada), varios terrenos (que originalmente le habían adjudicado gratuitamente, a esa empresa, en una operación similar a la Dzilam Bravo) ¿en cuánto vendió esos predios? ¡En $10,000! Algo parecido ocurrió en Dzilam Bravo y eso lo hizo el notario Pasos— explica Peraza Ramírez.

(Se trata de Antonio Ricardo Pasos Canto, entonces titular de la notaría 86 de Progreso, quien dio fe de las 12 “ventas” de Uredi al Ayuntamiento, entre ellos los terrenos que acabaron en manos de Peraza Ramírez).

El legislador afirma que “eso sirvió precisamente para que el gobernador modifique las leyes del Insejupy y de los notarios”.

Celestún

—A propósito de Celestún— señala el Diario, en ese puerto hay también otro terreno a nombre de su exesposa, que se lo compró a Uredi.

—Sí, compramos uno allí que pagamos y aún tenemos la posesión, aunque en este caso una noche, un funcionario me habló para obligarme a devolverlo al municipio.

—¿Quién lo obligó?

—Un alto funcionario del gobierno pasado.

—Lo habría hecho por las protestas generadas en la población cuando se descubrió que el alcalde de entonces, Leonel Rosado, había vendido valiosos terrenos del municipio, con la misma estrategia seguida en Dzilam Bravo.

—No fue por eso —dice Mario Peraza—. Este funcionario quería quedarse con el terreno, pero no puedo decir su nombre, porque no tengo las pruebas. Sin embargo, conservo la posesión del predio.

—También está el lote 4253, en Dzilam Bravo, con 200 metros de playa, del cual usted adquirió el 25%, junto con Yazmín Guadalupe Bacelis Rivero, candidata perdedora del PAN a la alcaldía de Dzilam Bravo, en los últimos comicios, su esposo, Eduardo Santiago Rico y Alejandro Vera López. Estos dos son socios de la empresa Alianza para el Desarrollo Tecnológico S.A. de C.V., proveedora en otros años del gobierno estatal y de varias universidades.

—¿Quién es Vera López?

— No lo conozco.

—¿Pero él es su socio?

—Copropietario, dirá.

—Bueno, ¿es su copropietario y no lo conoce?

—El asunto estuvo así: Santiago Rico me invita a comprar una parte del predio porque no tenía el dinero suficiente para comprarlo todo.

—¿No tenía $150,000, siendo dueño de una empresa?

—Yo conozco a Rico porque nuestros hijos estudiaban en la misma escuela. En una ocasión, él me dijo: “Triki” está vendiendo un predio, del que yo tengo la posesión, pero no me lo va a vender porque lo he jod... mucho. Entonces me propuso esto: no seas cab..., haz que me lo venda y te doy una parte...

—¿Pero la venta de un terreno de ese tamaño se hizo por $150,000?

—Estoy diciendo lo real, aunque creo que “Triki” ni siquiera recibió ese dinero.

Presunto cocal

—Igualmente hay otro terreno vinculado con usted, el lote catastral 4225, ubicado entre la carretera Dzilam Bravo-Santa Clara y la ciénega, con 10,084 metros cuadrados de superficie. Usted lo compró en $120,000 a partes iguales con Ernesto Peraza Campos, quien adquirió también otros terrenos en Dzilam Bravo, presuntamente nacionales.

—Eso no es playa, sino un cocal, que ni siquiera hemos podido inscribir, porque el Insejupy nos pide varios documentos.

—Finalmente está el lote 4249, con 229 metros de playa que Villanueva Rivero le vendió a Irvin Alexis Gallegos Hernández, quien compareció ante el notario “representado” por usted.

—Bueno, pero aquí Irvin es el que firma...

—¿Conoce a Gallegos Hernández?

—Hace tiempo que no lo veo, pero sí lo conozco y tengo entendido que él firmó.

—¿Usted no estuvo en la firma de la escritura? y, en todo caso, ¿qué papel jugó en la operación?

— “Él me tiene dado un poder” no solo para eso, sino para otros temas. Por cierto, ese terreno tampoco se ha terminado de inscribir, está en litigio, porque el actual alcalde de Dzilam Bravo también lo vendió. (Continuará).—HERNÁN CASARES CÁMARA