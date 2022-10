“Chato” Castillo: pobre, pero feliz

Dice Freddie Castillo que es inmensamente feliz, dentro de sus posibilidades, en la forma que vive, en la forma que se manifiesta, en todo lo que hace y en la forma que la gente lo trata.

Será fácil creerle con solo escucharle hablar. Una charla de dos horas frente a una taza hirviente de café, a eso del mediodía meridano con bochorno a lo que da, arroja una cantidad enorme de expresiones muy propias de alguien a quien la vida le dio tanto, que con lo poco que ahora tenga, puede seguir disfrutando de su pasado glorioso en el presente “apretado de dinero”, pero pensando en que el futuro inmediato pueda permitirle seguir siendo como es.

“Yo soy muy feliz. ¿Que no tengo nada? ¿Y para qué quiero más si tengo vida”, dice Freddie. Hasta parece una de las canciones que cantaría el trovador que pasa entre las mesas del céntrico Café Condesa raspando las cuerdas y cantando bohemio para ganarse unos pesos.

“Soy el único campeón mundial mexicano que ha comido en bandeja de oro, con cubiertos de oro y porcelana, en un palacio real. ¿No me crees?”

El 22 de febrero de 1986, su última pelea, la realizó en el emirato de Kuwait y en los previos de esa contienda ante el tailandés Sot Chitalada fueron invitados a una cena en el palacio real, donde compartieron finísimas viandas con el emir “como si fuera en un cuento de hadas”.

“Ves que, loco y todo, pero bien cuerdo”, dice Freddie.

Tan loco, que, recordamos una expresión muy a su estilo, vivida de forma presencial con el reportero, que aún no era colaborador del Diario (1988), en una función en el Polifórum Zamná, a donde llegó y en plena transmisión en vivo, llegó preguntando a Antonio Andere, gran cronista de boxeo de Televisa: “¿Dónde está el doctor Morales (Alfonso Morales, otro de los cronistas, apodado ‘Doctor’). Me urge hablar con él”. El señor Andere le preguntó: ¿Y para qué quieres al ‘Doctor’? Freddie le respondió: “Necesito que vea a mi esposa, está en parto… necesito que la atienda”. Andere le dijo entonces: “Pero Freddie… sabrás que el ‘Doctor’ es su apodo, él no es médico”. Castillo solo sonrío y se retiró.

Y muchas historias así hay en la vida de este ilustre personaje nacido el 15 de junio de 1956 en el barrio bravo de San Sebastián, con el nombre de Alfredo Martínez Castillo, pero que, ya como Freddie “Chato” Castillo, debutó como profesional el 22 de septiembre de 1971. Su dilatada carrera duró hasta el 22 de febrero de 1986, cuando perdió ante Chitalada en el El Saba Al Salem Stadium de Kuwait. Cayó por puntos y se fue de los encordados de manera definitiva. Meses antes, le habían sometido a una operación en la retina y el médico le dijo en Houston: “En tus manos está. Si quieres seguir, a tu riesgo. Y mejor me retiré dos peleas después”.

¿Por qué entonces Freddie Castillo y no Freddie Martínez?

“Porque, vas a ver, una vez estaba boxeando amateur, era en un foro de televisión aquí, y fue mi papá y me bajó a madra... del ring. “Jalaaa… Nada de esto”. Y desde entonces de coraje comencé a llamarme como Freddie Castillo para boxear. Pero mi apellido es Martínez”.

Así pudo darle la vuelta al mundo, a base de pelear, de defenderse. Nunca se consideró el mejor boxeador, ni se demeritó diciendo que no lo era. “Llegué al campeonato mundial y eso tiene su chiste. ¿Cuántos lo intentan y no llegan siquiera a pelear a diez raunds?”

¿Vive feliz aunque haya quienes digan que está, literal, todo jod..?

“Claro… Inmensamente feliz. ¿Sabes por qué más? Tengo veinticinco años sin probar alcohol. Y eso me ha permitido ver más la vida, disfrutarla, ser feliz, ir a donde quiero, con quien quiero, a la hora que quiero. Si quiero me siento en un parque, descanso, me duermo, despierto y sigo mi camino”.

¿Pero dicen que no tiene dinero?

“¿Y para qué quiero dinero, si tengo vida? Como dice la canción de Pedro Infante… ‘Para que quiero dinero…’ No, no tengo dinero, pero como bien, vivo con mi hija Malvina que me quiere mucho. A veces me preparo un par de huevitos con frijol y tortillas. Es un manjar de dioses eso. Y lo ve ella y hasta se sienta a comer conmigo. Dime amigo: ¿Para qué quiero más cosas en esta vida?”

Si nos han dicho que le han visto tirado durmiendo en alguna acera…

“Es cierto. A veces, por ejemplo, en La Ermita, llegas, te sientas en la escarpa y pues te duermes un ratito, tranquilo, feliz. Pero tú no puedes hacer eso —dice al reportero—, y te voy a decir por qué: ‘Tú tienes en la bolsa tu camisa tu teléfono… te lo roban. Tienes unos zapatos bonitos… te los roban… Llevas cartera, te la roban. ¿A mí, qué me van a robar?”

“Por eso te digo que soy feliz. Porque no tengo nada, pero no necesito nada”.

Hablamos poco de boxeo en esta charla, que, de verdad, ni hizo falta. Porque con toda la cantidad de frases y anécdotas, incluso ganándome una apuesta, saboreamos el café hirviendo y una botellita de agua. Sí queda claro, evidentemente, que estos tiempos son totalmente distintos a la época que le tocó vivir.

Freddie Castillo fue el primer peleador mexicano en ser campeón del mundo en dos divisiones distintas. Primero, el 19 de febrero de 1978 batió, en el Nuevo Circo de Caracas, al venezolano Luis “Lumumba” Estaba por nocaut en el raund 14 para ascender al trono de los pesos moscas del Consejo Mundial de Boxeo. El 24 de julio de 1982, en el Parque Carta Clara, el escenario de la consagración suya, se impuso con claridad al colombiano Prudencio Cardona para coronarse en peso minimosca. Historia pura: primer mexicano en ser monarca en dos divisiones distintas.

En ambas coronas perdió en la primera defensa. El 1 de marzo de 1978, en Bangkok, Tailandia, ante Netrnoi Sor. El 6 de noviembre de 1982 ante el dominicano Eleoncio Mercedes, en el Olympic Auditorium de Los Ángeles.

¿Y si fue un gran campeón mundial, por qué no tiene dinero?

“Porque lo gasté, lo disfruté. El dinero lo tuve para eso. No voy a mentir: alcohol, me gustaba el trago, me gustaban las mujeres. Y eso cuesta. A mí no me robaron como a otros peleadores. Y mucho de lo que hice fue gracias a una persona a la que quise más que a mi padre: Wílliam Abraham Dáguer”.

Benditas mujeres, ¿no es así?

“Lo máximo. Son lo máximo. ¿Tienes una hija? Es pregunta de verdad… Si tienes una hija, quiérela, porque ella será quien te cuide cuando estés jod..., enfermo. Así mi Malvina…”.

“Y mira, cada peso que gané, fue cada peso que disfruté. Y ayudé, di de comer a muchos cuando tenía. Eso no se dice… Pero así fue. Y no me arrepiento de haberlo hecho, ni de lo que viví”.

“Gracias al boxeo pude viajar, fui a Europa, al Oriente, a Estados Unidos, a Argentina, Venezuela, a Panamá. Y todavía sigo contándolo”.

Dicen que usted es medio cerrado, que no gusta de hablar y contar su vida…

“No soy de ir a buscar a nadie para decirle ‘mañana es mi aniversario de tal cosa, o acuérdate de que hice esto o lo otro’. Si me buscan para hablar, hablamos. A lo mejor por eso dicen que caigo mal, pero así soy”.

¿Malvina, su hija, lleva ese nombre a propósito de la Guerra de las Malvinas que se vivió?

“Sí, claro. Cuando fui a Argentina a pelear con Ramón Balbino Soria, estaba por nacer ella. Y en su honor, le pusimos así”.

Nos cuenta otra anécdota de su viaje a Argentina y con las mujeres, el 10 de noviembre de 1979. “Esa pelea fue en el Luna Park, con Tito Lectoure (famoso promotor argentino). Le dediqué la pelea sabes a quién: a doña Libertad Lamarque. Le dije: ‘Señora bonita, con cariño le dedico esta pelea. Yo llené hoy el Luna Park, usted lo llenará mañana’. Ella se presentaba al día siguiente allí. Así les digo de cariño a todas las mujeres que veo”.

Entre mil locuras, pero honesto consigo mismo, Freddie Castillo vive feliz, con su beca de la Fundación Slim y también con la del programa del gobierno federal. “Para comer y vivir. Para qué quiero más”.

“Qué le puedo pedir a esta pobre vida si yo la hice rica”, insiste.

Le pedimos grabar algo para el recuerdo. No es fácil que acepte, pero lo hizo.

“Solo quiero esperar que Dios me dé cincuenta años para ver si hay otro bicampeón el mundo en Yucatán. Nada más eso quiero, y me puede llevar mi padre”, dice en un vídeo. Así, rápido y contundente como sus letales golpes de izquierda en sus épocas de boxeador.

Y en realidad, para qué más. Antes de retirarse, le dice al reportero: “Aprende de un loco, nunca aprenderás de un filósofo”.

Nosotros, en realidad, solo queríamos escuchar al “Chato” Castillo de carne y hueso, el histórico yucateco bicampeón del mundo que anda en las calles, a veces con aspecto de sucio, pero es por su humilde forma de ser. Nos dio cátedra de cómo se vive una vida sin más que tratar de ser feliz, para nuestros “Domingos especiales en www.yucatan.com.mx”. Tan feliz en el café, hablando, como cuando se despidió para ir “por mi nave”. Su “nave” es una vieja bicicleta amarilla que usa para andar por la vida. Feliz se le vio manejando entre el tráfico infernal del mediodía de Mérida. Literal: eso es vida, lo demás, tonterías.— Gaspar Silveira Malaver