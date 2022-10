Caso Yrma Lydya. Cronología de lo que pasó y lo que ha sucedido hasta ahora

Yrma Lydya, cantante de 21 años de edad, perdió la vida a manos de su esposo, Jesús Hernández, el pasado jueves 23 de junio dentro del restaurante Suntory, en la colonia del Valle. Desde lo sucedido, el caso de la joven mexicana dio la vuelta y hasta ahora la Fiscalía continúa con las investigaciones. Así va el caso.

¿Quién es Yrma Lydya?

La mujer fallecida se llamaba Yrma Lydya, tenía 21 años y compartía el escenario con su colega Dulce en el show "GranDiosas". Recibió dos doctorados Honoris Causa en el Senado y ganó el premio de la cultura por su aportación a la música. Desde muy pequeña inició con el canto, el baile y la actuación.

En 2019 a la edad de 19 años Yrma Lydya ya había recibido dos doctorados Honoris Causa en el Senado y la Cámara de Diputados por su labor cultural a lo largo de su larga trayectoria artística en su larga vida.



Piensa mal y acertarás...

Inició su carrera en la ópera y luego pasó al regional mexicano. Estaba en la planeación de su cuarto disco. Yrma Lydya entonó su última canción al lado de la agrupación los Herederos del Bolero una noche antes de morir a manos de su esposo; el tema: "Mucho Corazón", de la compositora mexicana Ema Elena Valdelamar.

uD83DuDD34Yrma Lydya tenía una voz prodigiosa, cometió un gran error al engancharse con alguien 58 años mayor…



Tenía absolutamente todo para triunfar, belleza, juventud, talento, pero malas influencias… pic.twitter.com/pLfvrlVCBa — Andrey G Maya (@AndreyGMaya) June 24, 2022

¿Quién es el esposo de Yrma Lydya, Jesús Hernández Alcocer?

Jesús Hernández Alcocer, quien fuera esposo de Yrma Lydya, es un abogado y poderoso empresario ligado a personajes polémicos como Onésimo Cepeda y Genaro García Luna. El señor tiene actualmente 79 años de edad y está detenido por feminicidio.

Cabe mencionar que Jesús “N”, ya había sido demandado al menos dos veces en Estados Unidos por fraude, extorsión y presentación judicial falsa.

De igual manera se dio a conocer que el licenciado es hermano del comandante fallecido Luis Fernando Hernández Alcocer, detenido en el 2000 por el secuestro de dos personas.

Cabe mencionar que en 2021, Yrma Lydya lo denunció por violencia. En su declaración la cantante reveló que la maltrataba, la amenazaba de muerte e incluso le daba toques eléctricos. Al parecer, su demanda no procedió.

Abogado, asesino y esposo de Yrma Lydya, es ligado a



generales ha sido abogado de Obispos



como Onésimo, Zepeda y hasta de García Luna



La iglesia callada no salió a condenar este hecho.



Que raro no?

¿Qué pasó entre Yrma Lydya y su esposo antes de que le disparara?

El jueves 23 de junio, Yrma Lydya y su esposo, el abogado Jesús Hernández Alcocer, se encontraban en un salón privado del famoso restaurante japonés Suntory, ubicado en la calle Torres Adalid 14, colonia Del Valle Norte, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con el testimonio de un comensal, alrededor de las 8:30 pm, un ruido captó la atención de las personas presentes en el restaurante, quienes al momento pensaron que a algún mesero se le había caído una charola, no obstante, enseguida se escucharon dos "ruidos secos" más, por lo que confirmaron que se trataba de disparos de arma de fuego.

Además de otros dos balazos, Yrma Lydya recibió un disparo en la cabeza, lo que provocó su muerte, quedando recostada sobre la silla donde minutos antes platicaba con su esposo.

Los avances en las indagatorias tras el feminicidio de la cantante revelaron que ella y su esposo, el abogado Jesús Hernández Alcocer, trataban temas sobre su separación cuando comenzaron a discutir.

AHORA DICE Q ÉL NO LA MATÓ

Jesús Hernández Alcocer negó ser el responsable del feminicidio de Yrma Lydya.

Según él, fueron unos sujetos q pretendían extorsionarla, los q le dispararon en el Suntory.

La Fiscalía presenta pruebas en su contra para demostrar su responsabilidad.

Los últimos mensajes de Yrma Lydya antes de su muerte

De acuerdo con el testigo, en el lugar de la mujer se encontraban hojas con anotaciones sobre temas de salud y estudios de sangre y diabetes, también había rayones y círculos sobre el papel donde escribió por última vez la víctima.

Durante la discusión que tuvo Yrma Lydya con su esposo Jesús Hernández Alcocer en el restaurante Suntory, donde la mató, la cantante escribió en el mantel de la mesa algunas palabras y realizó un dibujo.

En su discusión con "el tirantes" Yrma Lydya escribió en el mantel de papel de la mesa del restaurante las palabras: problemas de sangre, tacha, diabetes, deshonesto, empezar todos los días, el inicio.

Y garabatos

tal vez en referencia al aboganster

La fiscalia investiga pic.twitter.com/SVzoJPRjgs — LAROUSSE (@RommieLarousse) June 25, 2022

En los manteles de papel que colocaron en el restaurante, Yrma Lydya escribió las palabras: problemas de sangre, tacha, diabetes, deshonesto, empezar todos los días, el inicio. También destacan una serie de círculos y figuras hechos alrededor. De acuerdo a Foro TV, este mantel ya se encuentra en manos de la Fiscalía de la CDMX para verificar sí esto fue escrito por la víctima.

Esposo de Yrma Lydya intentó huir; ofreció dinero a la policía para escapar

La policía de la demarcación llegó de inmediato, antes de que el esposo de Yrma Lydya pudiera salir del lugar, pues se encontraban realizando un rondín en la zona, por lo que los testigos pidieron su intervención; en el lugar quedó asegurado Jesús Hernández Alcocer, no obstante, al ser aprehendido, el agresor ofreció recompensa monetaria para escapar.

"le ofreció dinero al policía bancaria para que lo dejaran ir, pero los policías que llegaron se hicieron cargo de la situación", explicó el testigo.

El chofer de Hernández Alcocer trató de sacar a su jefe de la escena del crimen, pero no fue posible, ya que de inmediato llegaron las autoridades policiales para detenerlo; no obstante, un testigo señaló que

"salió corriendo este pelón y luego regresó por él [por el agresor], creímos que quizá se llevó el arma", dijo.

En lugar fueron detenidos Jesús Hernández Alcocer y su escolta, quien también fungía como su chofer para ser trasladados al Ministerio Público.

Este es Jesús Hernández Alcocer, asesino de 79 años de edad, un abogado corrupto que intentó sobornar a la policía para que lo dejaran escapar luego de asesinar a Yrma Lydya

Mírenlo bien, que los caquistas probablemente lo van a querer nombrar embajador.



Mírenlo bien, que los caquistas probablemente lo van a querer nombrar embajador.#JUSTICIAPARAYRMALYDYA pic.twitter.com/IRh7NJhPrw — Mr. Lotario (@MrLotario) June 25, 2022

El restaurante Suntory se encuentra bajo resguardo

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio por este hecho y hasta el momento el restaurante Suntory continúa cerrado.

Jesús Hernández fue abogado del obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva. Incluso festejó con él cuando el prelado fue acusado de fraude en el 2011 y apareció en las fotos en las que se les vio celebrando supuestamente en el mismo lugar de comida japonesa.

Según el columnista Francisco Rodríguez, Jesús Hernández Alcocer fungió como proveedor de la Secretaría de Seguridad a cargo de Genaro García Luna.

Suntory, lugar donde fue asesinada la cantante Yrma Lydia presuntamente por su esposo Jesus "N" en la colonia del Valle…

Hallan arma de fuego con la que le dispararon a Yrma Lydya

Tras las versiones que se dieron a conocer sobre la desaparición del arma de fuego con la que fuera privada de la vida Yrma Lydya, el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de Justicia realizó una diligencia en donde hallaron el arma que se utilizó en el feminicidio de la cantante, el pasado jueves.

Luego de que se reportara que dicha arma de fuego no había sido presentada ante el Ministerio Público, el secretario comentó que ya se encuentra asegurada.

A través de sus redes sociales y en respuesta a una usuaria de Twitter, el servidor público hizo mención a una diligencia realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sin que la misma institución haya dado cuenta del hallazgo.

No desapareció,después de una diligencia llevada a cabo por las autoridades, la Fiscalía tiene un arma asegurada que corresponde con las características del arma que fue usada en el lamentable feminicidio.

Familia se despide de Yrma Lydya

La familia de Yrma Lydya, la joven cantante de regional mexicano, asesinada por el abogado Jesús Hernández Alcocer, emitió un comunicado en el que agradeció el apoyo y las muestras de cariño y pidieron compresión en este momento de pérdida tan difícil.

A través de la cuenta de Instagram de Yrma Lydya, se detalla que la familia, por el momento, no tiene portavoz, abogado o representante, y se aseguró que cualquier novedad sería informada por ese medio.

"Agradecemos las muestras de cariño hacia Yrma Lydya y nuestra familia. Por el momento no existirá ninguna declaración. Pedimos su comprensión y apoyo en estos momentos difíciles. Aprovechamos para informar que en la familia no hemos nombrado ningún portavoz, abogado o representante. Por este medio les iremos informando".

Finalmente, piden que Yrma Lydya sea recordada por su talento, alegría y por el entusiasmo que siempre mostró por la vida.

Trasladan a Jesús "N" al Reclusorio Norte; dictan prisión preventiva

El Ministerio Público de la Fiscalía para la Investigación del Delito de Feminicidio, envío al reclusorio Norte al abogado Jesús Hernández Alcocer, que disparó y mató a su pareja y cantante Yrma Lydya en el restaurante Suntory de la colonia Del Valle, en Ciudad de México.

El escolta del abogado detenido el día del feminicidio también fue trasladado al mismo penal. Esto ocurre luego de cumplirse el plazo constitucional de 72 horas de su captura.

Al cumplirse el plazo fue puesto a disposición del juez quien determinó prisión preventiva para esposo de Yrma Lydya.

Un juez de control dictó prisión preventiva contra el abogado Jesús 'N' por el feminicidio de la cantante Yrma Lydya.



La defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia continuará el jueves

https://t.co/anVkzINZgL pic.twitter.com/N0d5yZieX6 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 26, 2022

Esposo de Yrma Lydya niega haberla matado

Hasta el momento, el esposo de Yrma Lydya es el principal sospechoso de haberle quitado la vida a la cantante. Pero Hernández Alcocer negó haberle disparado a la cantante de regional mexicano, incluso comentó que él no fue quien portaba el arma, por lo que señaló a terceros.

Cabe mencionar que el agresor de Yrma Lydya también reveló que "personas extrañas" fueron las que dispararon en contra de Yrma Lydya; de acuerdo con la versión de Hernández Alcocer querían extorsionar a la cantante.

Asimismo, la camioneta roja fue ubicada en Jardines del Pedregal, en un fraccionamiento donde fue asegurada por autoridades capitalinas junto con el arma usada en el feminicidio de la joven de 21 años de edad.

Tercer implicado en feminicidio de Yrma Lydya huyó con el arma

Sobre el asesinato registrado la noche del jueves 23 de junio en el lujoso restaurante Suntory de la colonia Del Valle en la Ciudad de México, se ha reportado que un sujeto identificado como Omar "N", sería el tercer sujeto involucrado en el feminicidio de la cantante de regional mexicano, y quien se habría llevado el arma con la que Jesús Hernández Alcocer disparó en tres ocasiones contra Yrma Lydya.

Las grabaciones pertenecen a las cámaras del C5 que captaron el paso de la unidad sobre Avenida Magdalena y Pasadena, unos tres minutos después del feminicidio, luego de su paso por distintos puntos de la capital.

Asimismo, la camioneta roja fue ubicada en Jardines del Pedregal, en un fraccionamiento donde fue asegurada por autoridades capitalinas junto con el arma usada en el feminicidio de la joven de 21 años de edad.

Documentos revelarían que hay un tercer involucrado en el feminicidio de la cantante Yrma Lydya. Esta fue la ruta por la que escapó el sujeto, quien sigue prófugo.

Investigan arma con la que fue asesinada Yrma Lydya

El arma usada la noche del jueves 23 de junio cuando asesinaron a la cantante Yrma Lydya Gamboa, corresponde a una calibre 40, la cual es conocida como la "mata policías", debido a que pueden atravesar chalecos antibalas.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) investiga la procedencia del arma de fuego con la cual el abogado Jesús Hernández Alcocer mató a la cantante y su pareja sentimental.

Esposo de Yrma Lydya vivía con privilegios en la cárcel, pero SSC lo desmintió

Pese a que el esposo de Yrma Lydya fue detenido en el momento de la muerte de la cantante y vinculado a proceso días después, el periodista Alejandro Zúñiga reveló en su momento que Jesús "N" tenía privilegios dentro de la cárcel.

"Se ha dicho desde el día uno que Jesús 'N' tiene influencias, tiene dinero, dicen por ahí, dinero es poder, en un país además muy corrupto. Pues hoy en MVS dijeron que Jesús 'N' tiene privilegios dentro del reclusorio como era de esperarse... como por ejemplo, la visita conyugal de una mujer con el mismo perfil que Yrma Lydya, edad, físico, belleza. Hay una mujer que está al lado de él, va, lo visita", agregó

Por su parte, el periodista Mario Maldonado, en su columna publicada en El Universal, éste reveló que el abogado Jesús Hérnandez tiene acceso a "comida de restaurantes, medicamentos, telefonía y televisión".

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) emitió una tarjeta informativa, en la que dio a conocer que el presunto asesino de la cantante Yrma Lydya, Jesús "N", no goza de ningún privilegio en el Reclusorio Norte, donde se encuentra detenido.

Asimismo, la SSC aseguró que el abogado y esposo de Yrma Lydya "no cuenta con visitas conyugales ni otros 'distractores', sin embargo no se le negaran si cumple los requerimientos necesarios".

De acuerdo con la institución, Jesús Hernández Alcocer únicamente tendría acceso a los teléfonos públicos que se encuentran en los dormitorios y se utilizan en horarios establecidos.

"Cabe detallar que por su edad se ubica en un dormitorio con población vulnerable por tratarse de un adulto mayor", es como finaliza la publicación de la SSC.

Presunto feminicida de Yrma Lydya asegura ''no saber quién es ella''

El abogado Jesús ''N'' dijo que nunca conoció realmente a la persona con quien se casó y habló de ella como si se tratara de de una desconocida.

“Sé que hablar de un muerto está mal, se les debe recordar por todo lo bueno que hicieron, pero yo no sé con quién me casé. No sé si estuve casado, no sé si era su nombre y quién era. Me he encontrado con una persona que no existía, en mi experiencia no sé quién es ella y, si hablo de la muerta, es tratando de averiguar quién era” dijo en su encuentro con el periodista.

“Nunca me casé con la mujer que falleció, es una desconocida para mí. No sé su edad, nunca conocí a su padrastro, todas las direcciones que me daban eran falsas, fue registrada nueve años después de que nació, existen dos actas de nacimiento diferentes, no tiene antecedentes escolares” dijo Jesús “N” en la charla.

Cuando le preguntaron si durante su matrimonio con la cantante él ejercía violencia física sobre ella, comentó que “ella me pegaba a mí; no tengo fuerza en las manos, tampoco en los brazos ni en las piernas desde que me operaron de la columna”.

Amiga de Yrma Lydya asegura que ella era interesada

Galia Tonella, activista, escritora y supuesta amiga de Yrma Lydya, reveló que la joven siempre soñó con ser famosa y su esposo, Jesús Hernández Alcocer, siempre trató de ayudarla económicamente además de conectarla con la gente correcta para que su sueño se cumpliera, pues fue él quien pagó para que ella estuviera en "GranDiosas"

"él estuvo pagando todo porque él pagó a Grandiosas, pagó a representantes, pagó a personas para que le hicieran un nuevo LP diseñado para ella, para que cantara nuevos éxitos"

Pese a que dijo ser amiga de Yrma Lydya, defendió a Jesús "N", quien estaba detenido en el reclusorio norte, pues asegura que la cantante solo estaba interesada en hombres millonarios; además, reveló que utilizaba su fama para engancharlos y así poder obtener lo que quisiera.

"No sé si solo quería vivir con millonarios o si realmente ocupaba la parte artística como anzuelo para cazar hombres de la tercera edad o si sus padres la entregaron en un concubinato."

Murió el esposo de Yrma Lydya, Jesús "N", presunto culpable del feminicidio

A través de redes sociales, periodistas como Carlos Jiménez y Joaquín López Doriga dieron a conocer mediante una breve publicación en sus respectivas cuentas de Twitter que Jesús Hernández Alcocer falleció este día en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, el asesino de la cantante Yrma Lydya, Jesús Hernández Alcocer de 79 años, murió por edad.

"Siempre se lamenta un fallecimiento y parece que falleció, tiene que ver el peritaje todo lo que tiene que hacer el tribunal, pero parece que fue por muerte por la edad", explicó Claudia Sheinbaum.