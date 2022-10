Mafia inmobiliaria en la costa yucateca: sospechas de mal uso de un programa

La asignación ilegal de la nomenclatura de decenas de predios del fundo legal de Dzilam Bravo y Celestún, que al parecer antes eran terrenos nacionales y luego fueron vendidos a precios de ganga, se habría hecho en el sexenio pasado dentro del programa Patrimonio Seguro, denuncia el diputado federal Mario Peraza Ramírez, aunque, dice, “no tengo los datos para probarlo”.

En la cuarta parte de la extensa entrevista con Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, el legislador, implicado en este caso, explica que la nomenclatura de muchos de los terrenos involucrados en este fraude fue asignada dentro de ese programa antes de que él llegara a la dirección del Catastro, en el Insejupy.

Como hemos informado, los exalcaldes priistas de Dzilam Bravo y Celestún, Julio Villanueva Rivero y Leonel Rosado Mena, junto con el apoderado legal de la empresa Uredi, Julio Presuel Moreno, y los representantes de otras compañías “fantasmas” habrían convertido terrenos nacionales en la playa en predios del fundo legal de esos lugares, mediante actas de cabildo amañadas o falsificadas.

Protegidos por funcionarios del gobierno de Rolando Zapata Bello, estas personas, integrantes de lo que ahora se conoce como la “mafia inmobiliaria de la costa”, adjudicaron a título gratuito 10,594 metros lineales de playa en Dzilam Bravo y Celestún en 2016, con un valor mínimo de 2,118 millones de pesos.

Funcionario señalado en la mafia inmobiliaria

En las primeras investigaciones del caso salió a relucir el nombre de Peraza Ramírez, diputado por la coalición PVEM-Morena-PT, ya que él estuvo en la Dirección del Catastro de septiembre de 2015 a junio de 2016.

En ese lapso se hizo la mayoría de las operaciones fraudulentas de la costa y a él se le atribuyó la responsabilidad de haber otorgado las nomenclaturas, cuando se crearon artificialmente los predios del fundo legal de esos dos municipios sobre terrenos nacionales.

En la primera parte de la entrevista, el legislador dijo que cuando llegó al puesto esos terrenos ya tenían su nomenclatura.

En esta ocasión afirma que durante su estancia en el Catastro firmó “un mundo de documentos”, incluyendo los relacionados con los terrenos involucrados en el asunto de la costa.

“Evidentemente, por todo el problema del que se ha hablado”, a esos les puse más atención y por eso, señala, “tengo el conocimiento, no la prueba legal, pero sí el conocimiento”, de que esos terrenos venían de Patrimonio Seguro.

De acuerdo con el exfuncionario, éste era un programa para regularizar los predios que no aparecían en el Catastro ni en el Registro Público, y así se atendieron miles de casos.

Antes de él, dice, pasaron por esa dependencia varios directores. “Entonces, la pregunta es: ¿por qué fuimos tantos directores en el Catastro? Por esta misma razón no sé qué hizo el que estuvo antes de mí, ni el anterior a éste y así...”.

Patrimonio Seguro, sospechas de un programa

Él explica que cuando firmaba documentos, los asuntos del día a día los atendía una persona de su confianza, pero cuando me llegaban papeles de Patrimonio Seguro ponía más cuidado, ya que ese “programa lo manejaba otra persona, que no aparece en las denuncias, se da golpes de pecho y dice que yo me robé todo, así lo pone en su Facebook”.

¿Quién es?, pregunta Central 9.

“Juan Solís Benavidez, el que veía la cosa electoral con Víctor Cervera Pacheco. Él, como secretario técnico del Insejupy en el período de Rubén Segura Pérez, en el gobierno anterior, manejaba Patrimonio Seguro”.

De acuerdo con Peraza Ramírez, los terrenos que los ayuntamientos le entregaron a Uredi y a otras empresas provenían de Patrimonio Seguro, “que no dependía de mí”.

“A mí solo me pasaban los documentos para firmar. En algunos casos era la nomenclatura, en otros, la actualización del predio o la cédula catastral. Evidentemente, cuando empieza a salir este desm... yo comienzo a jalar el hilo de lo que firmé de Patrimonio Seguro”.

“No dudo que fue un buen programa, por medio del cual mucha gente tuvo la certeza jurídica de sus predios, pero también tengo la sospecha de que lo utilizaron para hacer otras cosas...”. (Continuará).