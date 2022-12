''Voy a ser presidente”, proclama el exgobernador Silvano Aureoles Conejo en Mérida

El político michoacano visitó Yucatán la semana pasada, como parte de una gira por todo el país para promover su candidatura presidencial, desde una posición de centro izquierda, la única capaz, dice, de vencer al partido oficial. “El PAN y la derecha no son alternativa porque solo atraen del 22 al 24 por ciento de los votos, cuando mucho”.

Aureoles, de 57 años, es fundador del PRD y ha sido alcalde, diputado federal, senador y gobernador de Michoacán de 2015 a 2021.

En su visita al estado se reunió con dirigentes perredistas, presidió una conferencia de prensa y sostuvo con el Diario una entrevista exclusiva —hoy publicamos la primera parte— en la que anticipa que la candidatura de Morena a la presidencia recaerá en Claudia Sheinbaum. También afirma que no descarta una fractura en ese partido, por una eventual salida de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal y comenta las posibilidades de Mauricio Vila Dosal de ser candidato presidencial de Acción Nacional.

¿Usted busca ser candidato a la presidencia solo por el PRD?

Quiero encabezar la coalición, el gran frente opositor, la alianza o como se le llame, con mi partido junto con el PRI y el PAN. Para esto estoy proponiendo una elección primaria en la que participen todos los partidos de la coalición, con los que han levantado la mano o que sus nombres ha sido mencionados como posibles candidatos presidenciales. En el PAN se habla de cinco, en el PRI, de otros cuatro o cinco y del lado PRD hasta ahora solo yo he levantado la mano formalmente .

¿Sin embargo, dirigentes del PRD invitaron recientemente a Ricardo Monreal a sumarse a ese partido. ¿Cree que él se irá de Morena?

Pues ya ha sido mucho el darle vueltas, tiene rato eso. Luego él mismo dice que ningún partido le ha hecho alguna oferta. O sea, como que está muy titubeante. Pero, si Monreal se decide a dar el paso, o el propio Marcelo (Ebrard), pues bienvenidos, nada más que tendrán que cumplir con las reglas. No estamos aquí (en la coalición) con la alfombra roja o el mariachi para recibirlos.

¿Por qué menciona a Ebrard, piensa que éste pueda abandonar Morena?

Tengo la certeza, o por lo menos eso creo, de que no lo dejarán pasar, es decir, él no será el candidato.

¿Y quien será?

La señora Sheinbaum (Claudia Sheinbaum Pardo), para la mala suerte y en un escenario alterno el candidato sería Adán Augusto (López Hernández). Aquí es un tema de confianza y de cercanía, de simpatías del presidente. Por eso, lo más seguro es que ni Marcelo ni Monreal sean los candidatos de Morena. ¿Se saldrán éstos del partido?, no lo sé, porque también el oficialismo maneja otro cuadro, con otras posibilidades que quedarían así: Sheinbaum, será la señora candidata; el jefe de Morena (Mario Delgado Carrillo), secretario de Gobernación; Monreal, candidato a la jefatura de Ciudad de México y Ebrard, coordinador de los senadores. Este es un escenario posible, pero no sé si ellos lo aceptarían, aunque a quien no le vendría mal ser jefe de Gobierno, creo que es a Monreal. Tiene edad y la ciudad es muy generosa.

Si Monreal sale de Morena, ¿cuál sería el efecto dentro de ese partido?

Habría una fractura y un impacto dentro y fuera, porque es un tema de percepción, de que en Morena se están peleando, pero mi apreciación es que la mayor ruptura se daría si Marcelo se sale. Aunque en este sentido yo tengo mis dudas sobre si el tendría la determinación de hacerlo.

Por ejemplo, en 2012 —yo fui testigo— Marcelo y el hoy presidente salieron iguales en la encuesta para seleccionar al abanderado del PRD a la presidencia, pero Ebrard le cedió la candidatura a su jefe. Por eso tengo mis dudas.

En cambio a Monreal sí lo veo muy en la orilla, muy sentido, no sé si porque, como dicen los propios morenistas, es parte de un chantaje al presidente, que se acabaría con un acuerdo entre los dos.

Creo que para Monreal, no soy su consejero, sería una buena plataforma y un buen reconocimiento ocupar la jefatura de Gobierno. Él es quien podría ganar la ciudad para Morena, que perdió la señora en las elecciones de 2021. Cualquier otro que vaya por ese partido en la ciudad, va a perder.

Usted propone encabezar la coalición del PRD con el PAN y el PRI, presidido por Alejandro Moreno Cárdenas (“Alito”). ¿No cree que éste es un lastre?

Yo veo así lo del PRI: primero, que el priismo no es “Alito” ni “Alito” es el PRI. Yo digo que hay que despersonalizar el tema. Una cosa es el presidente del PRI y otra el priismo nacional. Aquí, además, hay un dato sorprendente: el partido que más ha crecido en simpatía en los últimos meses, es precisamente el PRI, según especialistas en encuestas. Debemos pensar que en el PRI hay mucha gente capaz, con una base muy importante.

Segundo, la gente nos pide ir juntos para acabar con la pesadilla del actual gobierno. Una muestra de esta demanda ciudadana, que ojalá la podamos leer bien, es lo que pasó el 13 de noviembre, con la irrupción ciudadana en las calles. Por eso yo le apuesto a impulsar la coalición, porque si vamos separados, a Morena le será más fácil ganarnos.

Dice hoy que quiere encabezar la coalición opositora con el PAN y el PRI, pero en las elecciones presidenciales de 2018, su partido, el PRD, se alió con Acción Nacional para postular a Ricardo Anaya, en contra de Morena, por un lado y del PRI, por otro, y usted no apoyó al PRD-PAN, sino al candidato priista José Antonio Meade Kuribreña. ¿No es una incongruencia?

Fue en un tuit donde dije textualmente: para mí el mejor perfil para ser presidente es José Antonio Meade y lo sigo sosteniendo...

¿Por qué no Anaya?

Porque él no ha ganado ninguna regiduría en las urnas.

Tampoco Meade...

Pero éste ya había sido secretario de estado en cuatro ocasiones, dos veces de Hacienda, una en Desarrollo Social y otra en Relaciones Exteriores. Aparte, tenía una carrera muy sólida en la administración pública. Sigo afirmando que por su perfil y su formación, a Meade le daba para ser un buen presidente, no un buen candidato, que es muy diferente.

Pero Anaya, que me perdone, se agandalló la candidatura. Él no ha ganado ninguna elección en las urnas. Pasó de diputado local a diputado federal plurinominal y luego fue presidente del PAN y después candidato a la presidencia. No niego sus atributos, es un joven brillante, pero para los perredistas, Anaya nunca aterrizó, nunca lo hicieron suyo y, obviamente, la mayoría del PRD votó por Morena y sus candidatos.

Al gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, también lo mencionan como un posible aspirante a la presidencia. ¿Qué opina?

En efecto, él figura como una de las cartas del PAN y me parece un hombre muy sensato.

Pero, ¿lo ve como probable candidato?

No lo veo con ganas y no es que yo lo descarte o lo descalifique. Creo que Mauricio ha sido un buen presidente municipal y un buen gobernador, pero no sé si le dé para el país, por obvias razones. No lo veo poniéndole el cascabel al gato, salirle al toro por el callejón, que es lo que se requiere. No lo veo echado para adelante y en esto hay que tener determinación para poder enfrentar al león y, repito, no veo a Vila en ese ánimo. Insisto, no lo estoy descalificando, es un buen tipo, a mí me cae bien, pero quién sabe qué va a pasar.

Al final del día puede ser Mauricio Vila, Mauricio Kuri o Lilly Téllez. También se ha mencionado a Maru Campos de Chihuahua, a Santiago Creel, pero igualmente están las cartas del PRI: Beatriz Paredes, Claudia Ruiz y Enrique de la Madrid, que son personas muy bien formadas, con trayectoria, sobre todo Beatriz, que viene desde abajo. Entonces digo: no descartemos a todos estos perfiles, pero, le soy sincero, creo que para ganarle a los candidatos o candidatas de Palacio Nacional, se requiere un perfil como el mío y por eso seré el próximo presidente.

¿Por qué lo dice?

El espectro electoral se divide más o menos en tres segmentos. En uno, está la derecha, en otro, el centro y después, el centro izquierda.

Si la coalición postula a un candidato de la derecha, del PAN, éste solo podrá reunir entre 15 y 24 por ciento de los votos, que es lo que saca en cada elección federal y lo que obtuvo Anaya en 2018. Luego siguen los otros dos segmentos, el centro y el centro izquierda, que suman alrededor del 70 por ciento del electorado y que tradicionalmente nos los hemos disputado el PRI y el PRD. Entonces, para que podamos competirle a Morena se requiere de un perfil que juegue en estos dos segmentos y por eso el candidato de la coalición no puede ser del segmento de la derecha. Ese segmento es el del voto anti-anti-anti AMLO y Morena, que representa del 22 al 24 por ciento de los electores, no más. Hay fugas en la historia con Fox, pero eso fue una excepción.

El presidente lo sabe y por eso intenta polarizar, ponernos a todos en ese bloque junto con los conservadores, los fifís, los traidores a la patria, los bandidazos... Continuará