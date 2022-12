''Morena es una tragedia nacional'': Silvano Aureoles

El exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, que busca la candidatura presidencial de la coalición opositora en 2024, dice, en la segunda parte de la entrevista exclusiva que otorgó al Diario durante su reciente visita a Mérida, que como abanderado de la oposición le puede ganar a Morena “con una mano agarrada”.

Los próximos comicios son “perfectamente ganables” para la oposición, pero con un candidato de centro izquierda, “como yo”.

El exmandatario explica que él busca que los partidos de la alianza opositora convoquen a una elección primaria con todos los interesados en la candidatura presidencial, no que el PAN encabece esa alianza solo porque dice tener el mayor porcentaje de votos.

Riesgo

Si es así, afirma, corremos el riesgo de que nos pongan como candidato de la oposición a Lilly Téllez o a Santiago Creel, el que más simpatías tiene en ese partido, pero la pregunta es: ¿qué van a hacer con Creel como candidato?

P: Usted dice que con un perfil como el suyo le puede ganar a Morena la Presidencia en 2024. ¿Cuál es su perfil?

R: Soy un político con trayectoria, con experiencia, vengo de abajo, de la cultura del esfuerzo. Soy hijo de madre soltera, que aprendió a leer tarde.

Nací en una zona muy pobre de Michoacán y me he formado a punta de esfuerzo. Trabajo desde los siete años y he ganado varios cargos de elección, con excepción de un período en el que fui secretario de Agricultura de Michoacán.

Estoy formado en la izquierda, pero en la verdadera izquierda progresista y democrática, y por eso creo que simple y llanamente soy mejor candidato que cualquiera de los “corcholatos” o “corcholatas” de Morena.

Otros datos

P: Según la encuestadora Massive Caller, usted terminó su gestión como gobernador de Michoacán en 2021 con un índice de aprobación del 30%. ¿Con estos números busca la candidatura presidencial de la oposición?

R: No debería decirlo pero contestaré con la conocida frase de yo tengo otros datos...

P: ¿Con qué índice terminó?

R: Con cincuenta y algo, está medido por Mitofsky.

P: Usted se presenta en Yucatán como un político del PRD. ¿Sabe cuál es la realidad de ese partido aquí?

R: Sí, claro, como la de varios estados, está disminuido numéricamente.

P: En la última elección recibió el 2.8% de los votos, algo así como 29,000 sufragios...

R: En realidad, en Yucatán el PRD nunca ha tenido una presencia fuerte. La tuvimos en forma más importante en Quintana Roo, en Campeche, no se diga en Tabasco, pero ahora para mí lo importante es tener presencia en todos los estados.

En la visita que hice a Mérida, (el miércoles 7 de diciembre, como informamos), dialogué con dirigentes y militantes del partido. Estoy convocando a los que están activos a que le echen más ganas, a los que están pasivos, a que se reactiven y a muchos que se fueron, a que regresen.

P: ¿Cuál será su estrategia en Yucatán, donde mucho tiempo fue priista y panista y ahora, al parecer, es panista y morenista? En las elecciones de 2021 la coalición que apoyó a López Obrador ganó dos de los cinco distritos electorales federales y el PRI se fue al fondo.

R: ¿Sabe por qué se fue al fondo?, porque los priistas se fueron con Morena. Es verdad, los que hicimos ganar a Morena y a sus candidatos fuimos el PRD y el PRI.

Nosotros somos los responsables —lo digo entre comillas—, de esta tragedia nacional de que hoy tengamos un régimen populista, destructor de instituciones y de todo lo que se le atraviesa.

Morena es una reencarnación del viejo PRI y es tan obvio que el consentido del Presidente es Manuel Bartlett, el mismo a quien se le cayó el sistema y se robó la elección de 1988.

P: Con todo esto, ¿cómo le ganará a Morena?

R: Con una mano agarrada le gano. Primero, los conozco y tengo experiencia en elecciones. He sido 12 veces candidato, no en todas gané, pero si de algo me precio es de ser un buen candidato. Segundo: tengo propuesta y tengo historia. Conozco los dos lados de la mesa, el sentir de los mexicanos y lo que quieren para el país.

P: No será tan fácil. Morena tiene su base de apoyo.

R: Porque les dan dinero.

P: ¿Usted cree que todos los seguidores de Morena lo son por el dinero que reciben?

R: La mayoría...

P: Por lo menos en Yucatán, desde hace mucho, los gobiernos federales del PRI y del PAN han dado mucho dinero a través de los programas sociales y perdieron las elecciones.

R: Exacto, me acaba de dar una razón muy importante. Sí el dinero de los programas ganara elecciones, el PRI no habría perdido la Presidencia de la República en 2018. Ese año, Morena y sus candidatos sacaron 32 millones de votos, pero en 2021, en el clímax del poder de la 4T, con todo y la popularidad del Presidente, perdieron 12 millones de votos. Solo obtuvieron 20 millones y la coalición opositora Va por México, alcanzó el 40% de la votación.

El mono, importa

Por eso digo, los próximos comicios ¡claro que son perfectamente ganables! y en esto de las elecciones, se lo digo por experiencia, sí cuenta el partido, pero también cuenta el mono o la mona, eso es claro.

En este aspecto, aunque no es mi tema, le diría que los mejores perfiles además del mío, son los que no quieren (irse a la oposición); es decir, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, lo otro es pajita.

P: ¿Qué hará si la coalición no se concreta como usted desea?

R: Hay quienes dicen que nosotros restando, sumamos. Es decir, que ayudamos más a la derrota de Morena no yendo en la coalición y quitándole votos al oficialismo.

Aunque quién sabe, porque en 2024 estará Movimiento Ciudadano, que ya dijo que no va en la coalición y allí hay un par de cartas dignas de tomar en cuenta.

P: ¿Enrique Alfaro y Luis Donaldo Colosio?

R: Hace poco Samuel García también alzó la mano. Y sé que los que quieren la candidatura son Alfaro y Samuel. Colosio es la carta más fuerte, pero no lo veo muy decidido porque realmente él solo es el apellido y no lo imagino cuesta arriba. Es un joven que apenas lleva un año de presidente municipal de Monterrey y ya lo quieren subir a las grandes ligas.

P: Entonces, para ganarle a Morena hay que poner a alguien del centro y centro-izquierda y suponemos que éste no será ni Beatriz Paredes, ni De la Madrid...

R: Por eso digo que soy el mejor perfil, el mejor candidato. No pido que me regalen la candidatura, sino solo hacer un esfuerzo democrático en la selección.

“Vamos a verlo...”

P: ¿Y qué pasaría si Monreal se sale de Morena?

R: Vamos a verlo. Ahora él hace ruido porque es coordinador de los senadores de ese partido y presidente de la Junta de Coordinación Política.

Con agua y un tractor, cualquiera es agricultor; es decir, no es lo mismo estar arriba, que andar a pie como yo. Por eso pido piso parejo y sí me gana Monreal o el que sea, pues me sumo para ayudar. No es más importante mi aspiración que el país.

Lo que no quiero es que me digan que el candidato de la coalición debe ser del PAN, porque ese partido tiene un porcentaje mayor de votos y entonces pongan a Lilly Téllez o a Santiago Creel, quien es a quien más sonríen, porque tiene la simpatía de Marko Cortés, esa es la realidad, es su carta preferida, pero pregunto, ¿qué van hacer con Creel como candidato?

“Alito” quiere todo...

P: ¿Cree que los otros partidos de la coalición aceptarán una elección primaria?

R: Pues si no lo hacen, me voy solo y, bueno, podré sacar 15 puntos como candidato del PRD a la presidencia y entonces el juego será en otra parte, en las cámaras, pero lo que quiero es la coalición para sacar a Morena de Palacio Nacional.

P: Y “Alito” Moreno Cárdenas, ¿quiere también la candidatura?

R: Él quiere todo, pero no sé sí tiene las condiciones... (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA