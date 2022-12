El 2022; un año de sufrimiento para la cultura en Yucatán y parte del mundo: ¿Qué pasó?

Este año el mundo de la cultura estuvo marcado por cuatro hechos polémicos, dos locales, de impacto nacional, y dos internacionales.

El primero fue el incendio del Teatro José Peón Contreras de la capital yucateca, el 1 de noviembre, presuntamente por un cortocircuito que se originó en la planta alta del recinto.

El histórico teatro, sede de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY), se encontraba cerrado cuando ocurrió el incendio y el personal fue evacuado. No hubo lesionados ni personas hospitalizadas por la humareda.

A raíz del incendio surgieron varias denuncias sobre el mal estado en que se encuentran los inmuebles culturales a cargo del gobierno del Estado.

La exsecretaria de la Cultura y las Artes Érica Millet Corona deploró que únicamente con esta clase de incidentes se haga evidente el descuido de los foros.

También subrayó que se usa como pretexto la falta de recursos.

La misma Érica Millet recordó que durante su gestión una lámpara del teatro estalló por calentamiento, obligando a Josep Vicent, director huésped de la Sinfónica, a detener el concierto para asegurarse de que el trombonista, sobre quien se precipitó el objeto, estuviera bien y que el incidente no hubiera pasado a mayores.

“Por último, el 13 de noviembre de 2020 se desprende una moldura del techo del teatro precipitándose sobre la escalinata principal y el lobby. Afortunadamente el teatro se encontraba cerrado y no hubo daños humanos que lamentar”.

“Se solicitó al Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Inccopy) un dictamen y se involucró al INAH en el análisis de los daños, pero no hay evidencia de que el daño y lo que hay detrás de él haya sido reparado”.

El director del Centro INAH Yucatán, José Arturo Chab Cárdenas, informó al Diario a principios de diciembre que se realizaban tres tipos de trabajo pericial en el histórico inmueble: inspección ocular, revisión en sitio para la elaboración de un diagnóstico general y la propuesta de recuperación de los elementos afectados.

La inspección ocular ya había concluido, lo que permitía determinar que solo la parte superior del teatro estaba dañada. Pero como los peritajes y el diagnóstico aún no terminaban, no se podían calcular los daños que tuvo el Peón Contreras.

Chab Cárdenas anticipó que sí se podría rescatar la cúpula, lo que harían expertos del Inbal (Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura).

Respecto al candelabro central del teatro, el director del INAH informó que no se dañó. De hecho, los daños que causó el incendio solo fueron en la parte superior del inmueble, en la planta baja no había afectaciones graves, si acaso parte del mobiliario.

El director del INAH Yucatán dijo que todo era reparable, pero que tardaría al menos un año si se unían los gobiernos federal y estatal.

El caso de la OSY

Mientras el Teatro Peón Contreras permanecía cerrado, la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) concluyó su temporada de conciertos en el auditorio del Palacio de la Música, donde por mucho no se tiene ni la mitad de las localidades con las que cuenta el Peón Contreras, por lo que tuvieron que elevar el precio de los boletos, aunado a que en el recinto siniestrado la OSY ofrecía dos conciertos a la semana, mientras que en el Palacio de la Música ofreció solo uno semanal.

La OSY, además de perder su sede, se enfrenta al recorte de su nómina, que es responsabilidad del gobierno del Estado, lo que ocasionó que el director de la agrupación, Juan Carlos Lomónaco, alzara la voz.

El gobierno del Estado asignó para 2023 al Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy) la cantidad de $12.871,389, que cubre únicamente el 47% del total de la nómina, que se calcula en $27.782,939, es decir, que después de junio próximo todo el personal del Figarosy no podrá recibir su sueldo, lo que haría imposible que el proyecto artístico continúe.

Los 60 músicos de la OSY, “todos de excelente de calidad” en palabras del director, y el personal administrativo están “basificados”, es decir, tienen plaza como empleados del gobierno estatal y, por lo tanto, esa autoridad debe hacerse cargo de la nómina.

La OSY se mantiene con la aportación del gobierno, de su Patronato y de la taquilla. Desde 2001, el Patronato recauda fondos para entregarle al gobierno, directamente al Figarosy, a fin de cubrir los gastos de conciertos, producciones de ópera y ballet, e invitación de solistas y directores de talla internacional, ya que el Ejecutivo no asigna dinero para esos conceptos.

El Patronato —“con mucho esfuerzo”, afirman los defensores de la OSY— logra recaudar y entregar 4.5 millones de pesos y es impensable que, además de dicha cifra, reúna otros 14 millones de pesos para cubrir el faltante de la nómina.

La orquesta es un baluarte que ha ayudado a la formación de numerosos músicos en el Estado. Nunca en la historia de Yucatán hubo una orquesta que durara tanto (la OSY ya tiene 18 años) y con tan buenos resultados.

Ataque a obras de arte en Europa

Durante 2022, una serie de ataques a obras de arte de reconocidos maestros de la plástica por colectivos ambientalistas fue noticia en todo el mundo.

Obras de Pablo Picasso, Claude Monet, Vincent van Gogh y Andy Warhol, entre otros grandes artistas, fueron atacadas por estos grupos para llamar la atención sobre las consecuencias globales del cambio climático.

Los activistas detrás de los ataques a obras de arte en diferentes museos de Europa pertenecen a colectivos como Just Stop Oil, coalición de agrupaciones que trabajan para presionar al gobierno a que cancele todas las licencias para el uso, exploración, desarrollo y producción de combustibles fósiles en el Reino Unido.

El primer caso fue el 14 de octubre, cuando dos integrantes de la organización arrojaron el contenido de una lata de sopa de tomate sobre el cuadro “Los girasoles”, de Van Gogh, en la Galería Nacional de Londres.

En noviembre, el colectivo Ultima Generazione, la división italiana de Extinction Rebellion, un grupo internacional que promueve la desobedencia civil para llamar la atención sobre la crisis climática, cubrió con ocho kilogramos de harina un coche personalizado por Andy Warhol, que se expone en la Fabbrica del Vapore de Milán.

Ese mismo colectivo lanzó puré de verduras sobre “El sembrador”, también de Van Gogh, en el Palacio Bonaparte de Roma.

La ola de ataques por los grupos ambientalistas se extendió por toda Europa e incluyó asimismo agresiones a “La joven de la perla”, de Johannes Vermeer, en el museo Mauritshuis, en La Haya; un cuadro de Claude Monet en el Museo Barberini de Potsdam, cerca de Berlín; los marcos de las Majas de Francisco de Goya en el Museo del Prado de Madrid, y la figura de cera del rey Carlos III en el museo londinense Madame Tussauds.

Los ambientalistas también intentaron dañar la pintura “La Gioconda” de Leonardo da Vinci en el Museo del Louvre.

Varios activistas, que ingresan boleto en mano a los recintos, como cualquier persona, fueron detenidos como resultado de esos ataques sorpresa.

Veto cultural a Rusia

A raíz de la invasión de Ucrania por Rusia, museos y teatros de varios países cerraron sus puertas a los artistas rusos.

El Teatro Real de Madrid, uno de los principales escenarios de la ópera en el continente europeo, anunció en marzo la cancelación de anunciadas presentaciones del Ballet Bolshoi. El Ballet del Teatro Mariinsky corrió con la misma suerte.

La Scala de Milán y el Teatro de los Campos Elíseos de París se unieron a veto. En la lista de artistas cancelados —temporal o permanentemente— figuraron el director de orquesta Valery Gergiev, Denis Matsuev, pianista ruso y embajador de Buena Voluntad de la Unesco; la soprano Anna Netrebko y el director Teodor Currentzis, entre otros.

La soprano no se quedó callada y compartió en sus redes: “Me he tomado algún tiempo para reflexionar porque creo que la situación es demasiado seria para opinar sin darle la debida atención. Primero que nada, decir que me opongo a esta guerra. Soy rusa y amo a mi país, pero tengo muchos amigos en Ucrania y me rompe el corazón el dolor y el sufrimiento de hoy. Quiero añadir algo más sin embargo, obligar a un artista o cualquier figura pública a difundir sus opiniones políticas y denunciar a su tierra no es correcto. Como muchos otros de mis colegas, yo no soy una persona politizada. Tampoco soy experta en política. Soy una artista y mi propósito es unir a las personas pese a sus divisiones políticas”.

El director de la Ópera de Viena, Bogdan Roscic, calificó de “burbuja” el debate sobre el veto a artistas relacionados con las autoridades de Moscú debido a la invasión rusa de Ucrania, y se opuso, por ejemplo, a que no se permitiera actuar a Netrebko o a Currentzis.

El periodista y escritor mexicano Jorge Zepeda Patterson también se manifestó en contra del veto, pues consideró injusto que profesionales, artistas y deportistas rusos vieran truncadas sus carreras simplemente por su nacionalidad.

“A nadie se le ocurrió impedir que Serena Williams participara en Roland Garros o a Madonna hacer una gira internacional, solo porque Bush hubiera invadido Iraq hace una década con motivos tan absurdos (armas de destrucción masiva) como los que esgrime ahora Putin y con consecuencias igualmente trágicas para millones de personas inocentes”, escribió.

En Ucrania, el veto abarca a compositores y escritores rusos, desde Tchaikovsky hasta Dostoyevski. Katerina Kosestka, música ucraniana de 27 años, tapó el nombre de Tchaikovsky de la Academia Nacional Ucraniana de la Música en Kyiv, como dio cuenta el periódico español “La Vanguardia”.