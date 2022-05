Amar es... solo química: cómo funciona el cerebro en los enamorados

“El amor es paciente, es servicial”, escribió San Pablo a los corintios. Para Sor Juana Inés de la Cruz, “amor empieza por desasosiego, solicitud, ardores y desvelos”. A Juana de Ibarbourou le parecía que “el amor es fragante como un ramo de rosas”. Y Honorato de Balzac sentenció que “el amor es la poesía de los sentidos”.

Se suele dar al amor una definición literaria, pero se le puede encontrar también una descripción en la ciencia, que hace notar la característica de una elevada actividad de ciertos neurotransmisores (señales químicas) que resultan de la atracción y el apego a una persona.

¿Qué elementos intervienen cuando nos enamoramos?

Entre esos neurotransmisores está la dopamina, la sustancia que se libera “cuando vemos a alguien que nos gusta, nos hace sentir bien y buscamos la manera de estar con esa persona”, indica Tamara Cibrián Llanderal, doctora en Neuroetología y profesora de tiempo completo en el Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana.

Asimismo, en las relaciones amorosas entra en juego la oxitocina, presente “cuando formamos vínculos de relación duraderos y elegimos una pareja para estar con ella y hacer cuidado de los hijos”, añade.

Ante la cercanía del Día de San Valentín, la doctora Cibrián Llanderal comparte con el Diario las bases neurobiológicas del amor de pareja, de cuyas causas y desarrollo se han hecho múltiples afirmaciones, desde que tiene fecha de caducidad hasta que en él desempeña un papel relevante el órgano vomeronasal, detector de feromonas, las moléculas involucradas en la regulación de comportamientos y la secreción hormonal.

Hay muchos factores detrás de la razón por la que nos sentimos atraídos a una persona, apunta la profesora. Entre ellos están los aprendizajes tempranos o improntas, que condicionan la conducta desde la niñez, y las enseñanzas recibidas a lo largo de la formación como seres humanos. “Hay algunos estímulos que identificamos como más relevantes y ésos van a hacer que sintamos mayor atracción por las características de ciertas personas”, indica.

“Aunque el órgano vomeronasal del humano no se ha estudiado tanto como el de otras especies, se considera vestigial”, afirma. “No es tan relevante la capacidad de nuestro órgano vomeronasal para generar una preferencia específica porque no está tan desarrollado como el de los roedores, perros u otro tipo de mamíferos que lo necesitan para la supervivencia”.

“Nosotros tenemos otros mecanismos” para hallar pareja, añade. “Tenemos una corteza cerebral que ha evolucionado para identificar lo que nos gusta de otra persona, entender nuestras emociones y las de otros. Es un circuito muy completo que requiere de todos los sentidos y tiene mucho que ver con la cultura en la que estamos insertados, la sociedad en la que crecimos, el tipo de familia que nos crió y nuestras primeras experiencias”.

El amor, sin fecha de expiración

Limitar la duración del amor de pareja a unos cuantos años, como algunos aseguran que sucede, le parece a la doctora Cibrián “un poco reduccionista”.

“Por supuesto que cambia la manera en que nos vinculamos. En un inicio hay una liberación dopaminérgica y serotonérgica por la que no le vemos defectos a quien nos gusta, dedicamos esfuerzos para llamar su atención, estamos dispuestos. Esa atracción no es permanente porque se da la habituación, vamos conociendo a la persona, ya no pensamos 24 horas en ella pero sigue siendo alguien a quien queremos, procuramos, cuidamos, respetamos”.

Tamara Cibrián Llanderal, doctora en Neuroetología y profesora de tiempo completo en el Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana.

“El apego no tiene necesariamente una fecha de caducidad”, reitera. “Por supuesto, va a alimentarse de acuerdo con el esfuerzo que pongan las personas, cada quien es responsable de la afectividad que le imprime a sus relaciones. Habrá que hacer esfuerzos distintos si se cae en la rutina; cuando se detecta esto se pueden modificar las condiciones para volver a generar oxitocina y dopamina”.

La doctora en Neuroetología explica que en el reino animal se han encontrado factores neurobiológicos asociados a conductas monógamas y polígamas. Por ejemplo, el ratón de pradera, especie monógama, tiene alta densidad de receptores de dopamina tipo D2, cuya activación en la región cerebral conocida como núcleo accumbens influye en la manera en que se vinculan los individuos de la especie.

“Los niveles altos de oxitocina y vasopresina en ratones de pradera también están relacionados con conducta de monogamia”.

Por el contrario, la rata de laboratorio, con una estructura cerebral similar a la del ratón de pradera y polígama, presenta mayor densidad de receptores dopaminérgicos tipo D1. Sin embargo, la profesora advierte: “No podemos decir que el cerebro humano funcione exactamente de la misma manera”.

Si algo ha cambiado en el amor de pareja es su percepción cultural, que, como afirma la doctora Cibrián Llanderal, “ha hecho que en muchos casos las mujeres estén dispuestas a justificar acciones que no están basadas en la biología, sino en cuestiones antropológicas que han llevado a una disparidad de género tremenda”.

“Se trata de que los medios de comunicación, las películas, la literatura, la música empiecen a destruir la idea del amor idealizado, perfecto, en el que todo sale como en una película de Hollywood. Se trata de que se aterrice a la realidad de lo que implica estar en pareja y a la responsabilidad que debe tener cada uno no solo con su pareja, sino también con los hijos y las actividades domésticas”.

Las apps de citas, el principal sitio para hallar pareja

Internet, las redes sociales y los teléfonos inteligentes han cambiado la dinámica de las relaciones personales, incluidas las amorosas. Ahora son los algoritmos, no la familia ni los amigos, los principales “celestinos” de personas que están en busca de pareja, según revela un estudio de la Universidad de Stanford, en California.

Pero, junto con un mayor número de opciones para dar con la mujer y el hombre indicados, la tecnología favorece también escenarios para el engaño, como la posibilidad de culpar a las fallas del equipo móvil de la falta de respuesta a un mensaje.

Michael Rosenfeld, sociólogo de la Universidad de Stanford, publicó en febrero de 2020 en “Proceedings of the National Academy of Sciences” los resultados de un estudio sobre citas románticas en línea que revelan que, en la actualidad, es más probable que la gente conozca a un interés amoroso por medios virtuales que contactos personales.

“Desde 1940, todas las maneras tradicionales de conocer a una pareja —a través de la familia, en la iglesia y en el vecindario— han ido en declive”, explicó Rosenfeld en una entrevista en 2020 para “Stanford News”.

En la investigación se revisaron los datos de un sondeo de 2017 entre adultos estadounidenses, de acuerdo con el cual el 39% de las parejas heterosexuales se había conocido en línea, frente al 22% que en 2009 reportó haberlo hecho.

“Hay dos innovaciones tecnológicas medulares que incrementaron las citas en línea”, dijo Rosenfeld. “La primera es el nacimiento de la World Wide Web alrededor de 1995. La red gráfica colocó las fotos y búsquedas en primer plano de internet. Ambas añadieron mucho a la experiencia de las citas en internet”.

“La segunda innovación es el auge espectacular del teléfono inteligente en la década de 2010. Esto trasladó las citas por internet del escritorio al bolsillo de todos, todo el tiempo”.

“Además”, continuó el sociólogo, “los sistemas de citas en línea tienen una veta mucho más grande de parejas potenciales en comparación con el número de personas que conocen tu mamá o tus amigos. Las páginas de citas tienen enormes ventajas de tamaño”.

El sociólogo aseguró que las citas por internet son “una modesta adición positiva a nuestro mundo; generan interacciones entre personas que de otra manera no las tendrían”. En ese sentido, subrayó que “la gente que en el pasado tenía problemas para encontrar una pareja potencial es la que más se beneficia de las amplias opciones que proveen las aplicaciones de citas”.

Presión en las apps

Las tecnologías de encuentros significan igualmente una presión para quienes las usan, que mienten sobre todo respecto a su disponibilidad para entablar una conversación o acudir a una cita.

En abril de 2018, dos investigadores de Stanford estudiaron las mentiras en aplicaciones móviles de citas y hallaron que la gente tiende a hablar con la verdad en la etapa en que ya estableció contacto con alguien pero aún no lo conoce en persona. Solo un 7% de los mensajes se reportaba como engaño.

Según los investigadores, en su mayoría las mentiras se decían para parecer más atractivos, como exagerar los intereses personales y la disponibilidad. “Estar siempre disponible podría interpretarse como estar desesperado. Por lo tanto, la gente miente sobre su disponibilidad o actividades”, precisó uno de los expertos.

En el estudio, un participante culpó a la tecnología por la falta de respuesta a mensajes. “Perdón, no puedo escribir, mi teléfono no está funcionando”, dijo a su interlocutor. Pero a los investigadores les confesó que “mi teléfono estaba bien, solo es que me contactan muchos insistentes”.