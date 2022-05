La Semana hace 50 años: destrozos y una tragedia ante caída de granizo en Mérida

Haydée Margarita Suárez Bolio, alumna del Colegio América, es elegida reina del Carnaval de Mérida. Pilar Duarte Cusí recibe la corona de soberana del Club Campestre, en una velada que evoca a la corte de Enrique VIII. Torrencial aguacero causa destrozos en la ciudad. El Vate

Lunes 7 de febrero de 1972: Mérida elige por voto a la Reina del Carnaval 1972

DISFRACES.— Como todos los años, los Escuderos de Colón celebraron el pasado viernes su tradicional baile de disfraces precarnavalesco, en los amplios salones del Centro Deportivo Libanés Mexicano. En esta ocasión tres fueron los grupos que, previas sesiones de prácticas, tomaron parte en el concurso, cuyo jurado integraron Fausta Laviada de Zavaleta, Josefina López Rosel y Luis Pasos Novelo.

Ante un entusiasta público, los grupos hicieron su aparición en el siguiente orden: “El sueño de los muñecos”, “Porteñas y marineros” y “Las marionetas”. Después de algunos minutos de deliberación el jurado concedió el primer lugar a “Las marionetas” y decretó asimismo un empate en el segundo lugar de “Porteñas y marineros” y “El sueño de los muñecos”. Como en todas las fiestas y actividades que organizan, los Escuderos de Colón sentaron una vez más el saludable ejemplo de que la juventud puede divertirse sana y alegremente sin necesidad de bebidas alcohólicas.— R.C.P.

REINA.— El pasado sábado 5 se realizó el cómputo final de votos para designar a la reina del Carnaval de Mérida 1972, obteniéndose el siguiente resultado: Haydée Margarita Suárez Bolio, candidata de la Cámara Junior de Mérida Norte, 17,345 votos; Flor Leticia Zapata Bustillos, de la Sociedad de Alumnos Normalistas, 7,654; Eloísa Patrón Ortiz, de la Cámara Nacional de Comercio de Mérida, 5,600; María Luisa Abraham Achach, del Centro Deportivo Libanés Mexicano, 5,300.

De acuerdo al anterior resultado, el comité organizador de las carnestolendas declaró a la señorita Suárez Bolio reina del Carnaval de Mérida 1972. La soberana, de 16 años, es hija de Antonio Suárez Ávila y María Bolio de Suárez y alumna del primer curso de preparatoria del Colegio América.



Los atletas más distinguidos de la I Olimpiada Marista, ganadores cada uno de cuatro medallas, en la clausura del torneo el 6 de febrero: delante, Jaime Villanueva, Mario Rosales, Luis Cervantes Mendiolea y Sergio Bermúdez Espinosa, y, detrás, José Antonio Arceo Graniel, Alberto Hagar González y Pedro Escalante Lugo, los tres del CUM, y Luis Onceso Portillo

OLIMPIADA.— Anoche, en el Estadio, cayó el telón de la I Olimpiada Marista con una emotiva ceremonia de clausura, en la cual se hizo entrega de los premios a que se hicieron acreedores los atletas y sus delegaciones que resultaron triunfadores en las diferentes pruebas, así como varios premios especiales.

El profesor Roberto Valdivia agradeció a todas las personas que colaboraron en la organización de los eventos por el éxito alcanzado y felicitó a todos los participantes, especialmente a los triunfadores. El ingeniero Ricardo Méndez Gil entregó la bandera olímpica yucateca a la delegación de Guadalajara, que será la ciudad sede de la II Olimpiada el próximo año.

María del Carmen Casares Espinosa, reina de los exalumnos del Colegio Montejo, entrega a José Antonio Arceo Graniel, capitán del equipo de fútbol del CUM, el trofeo de campeón en la categoría intermedia de la I Olimpiada Marista, el 6 de febrero

Los siguientes son los resultados de la tercera jornada, efectuados el sábado: En salto de altura, juvenil, Fernando Solís Robleda dio al CUM la medalla del primer lugar al registrar 1.33 metros; José Antonio Dáger, también del CUM, ocupó el segundo lugar, y Roberto Moreno completó el triunfo para el CUM, con el tercer puesto. En 400 metros planos, categoría juvenil: primer lugar, Víctor Corona Cruz, del CUM; en segundo, Eloy Cáceres, y tercero, Rodolfo Rosas, siempre del CUM. En 110 metros con obstáculos, juvenil: Pedro Escalante Lugo, del CUM, logró el primer lugar. En 100 metros planos, intermedia, José Antonio Arceo Graniel, del CUM, ganó el primero. En salto de altura, intermedia, Alberto Hagar González, del CUM, con 1.42 metros obtuvo el primer lugar.

Martes 8 de febrero de 1972: homenaje al poeta Ricardo López Méndez

LÓPEZ MÉNDEZ.— La ciudad de Izamal rindió anoche un emotivo homenaje al poeta Ricardo López Méndez en la antigua casona de los corredores del lado norte del parque Fray Diego de Landa, donde hace 69 años vio la luz por vez primera, casona convertida hoy en el cinema Leonor.

Durante el concurrido acto, el vate López Méndez recibió la condecoración Zamná que le ofrecieron los izamaleños a través de Álvaro Burgos Arjona. Parte del homenaje fue la revelación de una placa, a cargo del gobernador Carlos Loret de Mola, situada a la entrada de la antigua casona. El joven Arcadio Huchim Ascencio declamó el poema “Credo” y la Orquesta Típica Yukalpetén y el Conjunto Mérida interpretaron canciones del poeta.

Miércoles 9 de febrero de 1972: lluvia y granizo sorprende y causa destrozos en Mérida

GRANIZO.— El insólito espectáculo de una tormenta de granizo precedió ayer por la tarde en Mérida a un torrencial aguacero que se unió a vientos casi 15 veces más fuertes que los normales para inundar la ciudad, paralizar en numerosos aspectos la vida pública, ocasionar la muerte de una dama y dejar en calles y parques una huella de destrozos.

Árbol caído en el barrio de La Mejorada durante el paso de la tormenta del 8 de febrero

La dama pereció fulminada por la corriente eléctrica, al pisar un cable en la calle 65, confluencia con la 74, cuando regresaba a su domicilio después de una visita. Más de una hora permaneció en el arroyo, cerca de la acera, cubierta por el agua.

La lluvia, quizá la mayor en más de un año, convirtió en ríos las calles, sembró de “naufragios” de automóviles no pocas arterias y empapó la correspondencia en los altos del edificio de Correos, donde, mientras concluyen las mejoras iniciadas hace unos dos meses en el edificio, se encuentran provisionalmente los apartados. Quedó suspendido el servicio de agua potable en varios sectores de la ciudad y la Junta informó que tardaría varias horas en reparar los desperfectos y reanudar el servicio. Destrozos por caída de granizo

Además, desperfectos en las instalaciones eléctricas paralizaron por varias horas las oficinas de Carrier y Télex y prácticamente nulificaron nuestra recepción de noticias nacionales por teletipo.

Jueves 10 de febrero de 1972: los reyes del Carnaval de Mérida 1972 visitan al Diario

CARNAVAL.— Recibimos ayer por la tarde la visita de los soberanos del Carnaval de Mérida 1972, quienes serán coronados esta noche, a las 8:30, en el Parque Carta Clara.

La reina, Haydée Margarita Suárez Bolio, en amable plática, expuso que la meta de su reinado es revivir el sano espíritu de las antiguas festividades carnestolendas en que la gente se divertía sin alterar el orden.

“Jugará un papel muy importante”, afirmó la soberana, “la colaboración del público para el mayor o menor éxito en el desarrollo de los eventos... Ojalá que se imite el ejemplo que nos da la campaña que el Rey Feo Jack I ha emprendido para recolectar flores y revivir las ‘batallas’ de antaño. Cooperaremos a la campaña y esperamos seguros la buena respuesta del pueblo de Mérida”.

Por su parte, Jack I (José Jesús Ayuso Centurión) informó que, a expensas suyas, Los Cochimilcas actuará en los bailes y en parques para contribuir al realce del Carnaval.

Viernes 11 de febrero de 1972: se lleva al cabo la coronación de los reyes del Carnaval 1972

CARNAVAL.— Anoche, en el Parque Carta Clara comenzaron las fiestas oficiales del Carnaval 1972 con la coronación de la reina Haydée I y Juan Carnaval, Jack I, y una variedad que se prolongó hasta la medianoche. La coronación de la señorita Haydée Margarita Suárez Bolio como reina del Carnaval de Mérida, el 10 de febrero de 1972. Flanquean a la soberana la dama Janet Patrón Tello (izquierda) y princesa Flor María Zapata Bustillos

A las 9, Haydée Margarita Suárez Bolio subió al estrado con elegante vestido de encaje bordado y la tradicional capa roja de terciopelo para recibir de Arturo Monforte Bolio, regidor de la Comuna, la corona y el cetro. Después subió al escenario Jack I con su grupo “Amigos y enemigos de Supermán y Batman”.

Él representaba a Pingüino. Jack I dio lectura a un documento en el que ordena que todos gocen del Carnaval y en el que festivamente anuncia que, entre las gestiones que ha realizado en beneficio de los meridanos, están que la Policía no acepte “mordidas” durante esos días, pero sí gratificaciones, y que los parquímetros no funcionen de las 4 a las 6:30 de la mañana. Luego siguió un festival artístico en el que el baladista Napoléon interpretó varias de sus melancólicas melodías, como “El grillo”, “Mi casa” y “Para no volver”.

Sábado 12 de febrero de 1972: el Club Campestre corona a su reina del Carnaval

CAMPESTRE.— Pilar Duarte Cusí y su corte de 40 damas y chambelanes pusieron una pica en Flandes al cambiar anoche el paisaje de tradicional estampa meridana.

La coronación de la nueva reina del Club Campestre guardó el smoking y el traje blanco en el ropero de la Historia y trocó la velada solemne de otros, muy largos años, en lujosa fantasía de colores. Pilar, vestida de Ana Bolena, y su chambelán Luis Jorge Bolio Seijo, ataviado de Enrique VIII, circunvalaron la pista.

A la derecha, la señorita Pilar Duarte Cusí con la corona de reina del Club Campestre, el 11 de febrero de 1972. El vestido, de corte princesa, fue confeccionado en brocado de color oro y recamado de piedras. En torno a la cintura, una cadenilla, como usaba Ana Bolena

El club decoró sus salones con adornos de un castillo medieval. Al fondo de la pista, como si se tratara de unas puertas interiores del “palacio”, dos pequeños heraldos, Gabriel Duarte Cusí y Juan Antonio Barbachano Herrero, anunciaron con trompetas la presencia de los soberanos. El desfile de éstos, por lo suntuoso de los atuendos, fue un espectáculo. Lo abrió con trajecito de paje antiguo el niño Alejandro García Gamboa, llevando la corona en almohada de terciopelo.

El presidente de la sociedad, Carlos T. Goff Rendón, en forma simbólica, pues la llevaba puesta, encendió las sienes de la reina con la corona de oro y rubíes. De manos del presidente, Pilar recibió también un pergamino y una esclava de oro con un rubí que tiene inscritos su nombre y la fecha, y luego, en la simpática, simbólica ceremonia de transmisión de mando, cambió ramos de claveles con la reina saliente, Gladys Cámara Arrigunaga. La orquesta visitante rompió a tocar la mazurca de “El lago de los cisnes” y Ana Bolena con Enrique VIII y las 20 parejas iniciaron el baile.

NEOCOMULGANTES.— En la iglesia de La Candelaria, recibieron en días pasados por vez primera la Sagrada Eucaristía los niños Graciela y Benito Alonso, hijos de los esposos Benito Rosel Isaac y Graciela Flores Atoche. En el domicilio de sus abuelos maternos, Alfonso Flores García y Eloísa Atoche Méndez de Flores, se efectuó después una fiesta familiar.

