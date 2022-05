Un yucateco en la Plaza México

André Jussef Hernández Medina ha tocado puertas, picado piedra, sufrido como pocos y lo que menos ha perdido es la ilusión.

Hoy, el joven diestro yucateco tendrá ante sí una gran oportunidad: más curtido en toros y experiencia personal, se vestirá de luces para hacer el paseíllo en la última novillada de la Feria de Aniversario de la Plaza México, un ruedo al que, incluso, llegó a tirarse de espontáneo.

Lo hará como base de un cartel que suena y se ve interesante. André alternará hoy, a las 4:30 de la tarde, al lado de Eduard Neyra, de Durango, y José Alberto Ortega, de Tlaxcala, en la lidia de ejemplares de Villar del Águila.

El año 2019 marcó mucho para él: se tiró de espontáeno y luego recibió una oportunidad, en una tarde en que pudo beber las mieles que deja el cortar una oreja en el máximo escenario taurino de América.

Internado desde enero en el campo bravo mexicano, Jussef contó a mundotoro.com su osadía de lanzarse al ruedo como espontáneo, algo no muy bien visto por los puristas de la Fiesta: “Estaba desesperado de no tener oportunidades, de haber pedido favores a muchas personas para que me tomaran en cuenta, por ello me tiré de espontáneo, y afortunadamente después me pusieron —en octubre de 2019— y logré cortar una oreja.

“Ahora regreso con la mentalidad de volver a triunfar, dejar un grato sabor de boca haciendo un toreo diferente”, agregó Hernández.

Otra oportunidad para un yucateco en el coso máximo, el gran Neguib Simón, cuya genialidad de construir la México es recordada siempre. Muchos originarios de las tierras del Mayab estarán apoyándole en esta tarde.