Transparencia simulada en Yucatán, ''solo por cubrir un requisito legal''

MÉRIDA.— La reciente publicación del Catálogo de Políticas Públicas y Actos Gubernamentales Trascendentales 2022 es solo una transparencia simulada, afirma Blanca Genoveva Estrada Mora, presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy).

Dar a conocer ese catálogo, subraya, es una muestra más del manipuleo del imaginario colectivo con la afirmación de que las autoridades son muy transparentes. Y cuando revisamos el documento vemos que es una transparencia simulada.

El Catálogo de Políticas Públicas y Actos Gubernamentales Trascendentales es un documento que contiene las obras y acciones que los poderes Ejecutivo y Legislativo y los 106 ayuntamientos del Estado planean llevar al cabo durante el año, en este caso 2022.

¿Quién vigila?

La maestra Estrada Mora recuerda que la autoridad encargada, por ley, de publicar y supervisar el cumplimiento del catálogo es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac).

El sustento de esos actos y obligaciones es la Ley de Participación Ciudadana que regula el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular en Yucatán. Esta legislación, en la que abundaremos más adelante, fue promulgada hace 15 años.

¿Dónde consultar el Catálogo de Políticas Públicas y Actos Gubernamentales Trascendentales 2022?

En su sitio de internet, donde tiene disponible el mencionado catálogo, el Iepac señala que el propósito de la publicación es “que la ciudadanía pueda conocer, de manera anticipada a su ejecución, todas las políticas públicas, obras de infraestructura y contenido de la agenda legislativa para que, en caso de no estar de acuerdo con la realización de alguna, pueda solicitar un plebiscito y someterla a consulta pública”.

“Sí, el Iepac lo tiene a la vista en su página, pero ¿quiénes lo pueden ver ahí? Es para los que tenemos el privilegio del acceso a internet”, indica la presidenta de la Fecuy.

También recalca que es evidente que los sujetos obligados “meten lo que sea” en el catálogo meramente para cumplir un mandato de ley.

El Catálogo de Políticas Públicas y Actos Gubernamentales Trascendentales 2022 puede ser consultado en este enlace.

Conceptos vagos en el Catálogo

Antes de ampliar sus comentarios sobre el contenido, la exdiputada cita algunos ejemplos del catálogo:

—En el apartado de políticas públicas dirigidas a la mujer y a la población maya-hablante, el Poder Ejecutivo menciona conceptos vagos como “Participación de las mujeres en el ámbito laboral” y “Soy mi propia jefa”.

—El Ejecutivo también menciona “construcción de viviendas”, “reparación de vialidades dañadas por accidentes de tránsito en el estado de Yucatán” y “mantenimiento del sistema de alumbrado público en tramos carreteros y periféricos de la ciudad de Mérida”.

—También asoma entre los actos trascendentales del Ejecutivo el “mantenimiento de parques y jardines del municipio de Mérida”. En este rubro la profesora Estrada Mora pregunta: “¿Por qué Mérida? ¿Sigue siendo alcalde (Mauricio Vila)?”

—El catálogo incluye como objetivos del Ejecutivo “tratamiento de aguas residuales”, “respeto a la veda del mero”, “Festival de la veda” y los programas Médico a Domicilio, Impulso Escolar, Yucatán Seguro y Desayunos Escolares, entre otros.

Risa o indignación

—“No sabemos si nos debe causar risa o indignación la forma en que se pretende engañar a la ciudadanía diciendo que son trascendentales algunas acciones que son obligación de la autoridad”, dice la entrevistada.

—En el apartado de “Desincorporación y enajenación de bienes del dominio público”, el Ejecutivo señala que “conforme a lo establecido en el artículo 15, fracción I, inciso f, de la Ley de Participación Ciudadana citada, le informo que dentro de los actos y acciones gubernamentales trascendentales del Poder Ejecutivo para el ejercicio fiscal 2022, al día de hoy (22 de diciembre de 2021), no se contemplan bienes de dominio público a desincorporar para 2022”.

—La presidenta de la Fecuy hace notar la importancia de ese apartado, porque claramente se dice que no se consideran bienes de dominio público a desincorporar en 2022 y mucho se ha hablado del proyecto de construir un estadio en el amplio terreno que ocupó la Escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña en el norte de la ciudad. “Quizás ya lo vendieron”, subraya, sin dejar de señalar que esa operación de venta sí podría ser motivo de un plebiscito.

—El Poder Legislativo considera en su lista de políticas públicas y actos trascendentales de 2022 la promoción de “acciones legislativas para defender la democracia y sus instituciones”, el “fortalecimiento al municipalismo” y la dotación de “mejores mecanismos para robustecer el derecho humano al avance científico y tecnológico”.

—También se propone “incorporar la ley secundaria en materia de revocación de mandato”, “considerar un presupuesto racional y sólido” y “promover la austeridad como medida (alterna) a la creación de cargas e impuestos”.

—Otros objetivos del Poder Legislativo son “actualizar la Ley de Deuda Pública en la entidad” y, en materia de combate a la corrupción, “hacer una revisión a los tipos penales (sic) en materia de hechos de corrupción para contemplar penas más severas a quien los cometa”, “fortalecer los organismos fiscalizadores” y “revisar las facultades y atribuciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción a fin de buscar una mayor eficacia a su labor”.

Tráfico de influencias

—En la relación de propósitos del Legislativo —es la más larga del catálogo, incluso mayor que la del Ejecutivo— aparecen también “inhibir, mediante leyes más rigurosas, las remuneraciones de la alta burocracia del Estado y de los municipios”, así como “sancionar severamente el tráfico de influencias y los conflictos de interés de todos los servidores públicos estatales y municipales”.

—Otras acciones que el Poder Legislativo enumera como trascendentales en 2022 son “generar condiciones de vivienda previniendo el hacinamiento” y “promover un mejor ordenamiento urbano que evite la saturación del manto freático” (CONTINUARÁ).

Muestras del Catálogo

¿Qué es un plebiscito?

El Sistema de Información Legislativa del Congreso de la Unión lo describe de la siguiente manera:

Es un mecanismo de participación ciudadana propio de los regímenes democráticos (aunque en algunos casos puede ejercerse en regímenes no democráticos) y que funge como instrumento de consulta directa a los votantes sobre algún asunto de excepcional importancia en la vida colectiva que, por comprometer el destino nacional, requiera el expreso consentimiento de los ciudadanos. Es también “una votación general para conocer la opinión directa de la ciudadanía”. Se considera excepcional porque es aplicado a un problema de importancia constitucional pero que no afecta a actos de índole legal; es decir: se aplica a actos de gobierno-administrativos, no de carácter legislativos.

En México está regulado en leyes locales en entidades como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, entre otros.

Las materias de consulta se circunscriben al marco legal particular de cada entidad. Entre algunas de las materias no válidas de consulta se encuentran la exclusión explícita de actos y decisiones de titulares o representantes del gobierno; cuestiones fiscales, tributarias, del erario; materias reservadas a la federación, etc.