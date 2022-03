Un pleito “indeseable”; ataques de AMLO ponen en vilo al periodismo

Indeseable. Así califica el politólogo Martín Echeverría Victoria el enfrentamiento que protagonizan el presidente Andrés Manuel López Obrador y periodistas críticos de su gestión, principalmente Carlos Loret de Mola, y considera que de este choque, que se agudiza conforme pasan los días, no saldrá un ganador.

“Es muy grave, peligroso, que un presidente de la república afecte el honor del cualquier persona, de los periodistas en particular —cuyo activo más importante es la credibilidad— y que a través de esos señalamientos dañe su reputación, el valor que tienen en el espacio público. Es indeseable, no me parece normal y de ninguna manera es una expresión de la vida en democracia”, señala el doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad de Sevilla y maestro en Comunicación Política y Opinión Pública por la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona.