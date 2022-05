Rodrigo Pacheco Méndez: pensando en grande

No es una noticia hasta dónde ha llegado Rodrigo Pacheco Méndez, ni en dónde tiene sus expectativas del futuro cercano.

Y el joven tenista yucateco, quinto jugador del mundo entre los chicos de 16 años, tiene claro que, con paso firme, llegará a la ATP. Pero para estar en la Asociación de Tenistas Profesionales requiere de mucho, tanto de sí, como de apoyos de otros, porque costear una carrera que aterrice en el gran circo del tenis mundial requiere de una cuantiosa inversión a futuro. Difícil cosechar con inmediatez. Y a veces muy difícil entenderlo así. No es solo esperar a colgarse medallas y alzar trofeos. Es un trabajo largo, costoso.

Rodrigo descansa unos días en casa antes de emprender su siguiente aventura: jugar la calificación del Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, y en el ínter, está entrenando fuerte, como si se fuera a acabar el mundo mañana. Cinco horas al día, entre tenis y gimnasio en el TCP Center, la academia en que trabaja en el Club de Golf Yucatán.

Allá atendió ayer al Diario, a menos de dos semanas de dar el salto a los torneos de Grand Slam. El debut en el “Juniors” del Abierto de Australia ha dejado gran sabor de boca, elevado sus expectativas y, ni se diga, aumentado los gastos que hay que pagar para aspirar a más.

“Me alisto para la ‘qualy’ del Abierto Mexicano y de allí, a pensar en Roland Garros (París), Wimbledon (Londres) y el US Open (Nueva York)”, señala Rodrigo, en una ventosa y soleada mañana en La Ceiba, más maduro y fluido en su hablar tras el estreno en Melburne Park.

¿Es posible alcanzarlo?

“Claro que es posible”, responde el yucateco, metido ahora entre los primeros 15 de la Federación Internacional de Tenis (ITF), puesto que, sin duda, le ubicará, si sigue así, en la arcilla del “French Open” entre abril y mayo.

¿Pero qué necesita un tenista de este nivel para alcanzar la otra orilla?

“Me gustaría seguir viajando a los torneos, que me pueda acompañar más tiempo un preparador físico, que me pueda cuidar para tener un mejor cuerpo, con mejores condiciones físicas, que en momentos en que tenga partidos largos pueda tener mejor recuperación, que pueda ser más ágil. Y que esté listo para el siguiente partido”.

Y agrega: “Se necesita el apoyo para lo del preparador físico y de nutrición. Considero que todo lo demás está bien, en los torneos me han apoyado para viajar, gracias a mis padres, tengo un excelente couch, con buenos entrenamientos, pero me falta preparación física para los Grand Slam. Todos llegan a los torneos grandes con sus entrenadores y preparadores, nutriólogos… los están monitoreando. Eso sería fabuloso, pero es carísimo. Ahora viene un preparador físico muy bueno, pero muy costoso, y me gustaría que se quede más tiempo, pero para ello necesitamos que nos ayuden. Adoro jugar por México, pero para crecer, necesitamos respaldo. Por eso nos sentimos orgullosos de ser mexicanos”.

Se habla desde hace meses de que necesitas mejorar en la potencia del servicio. Eso viene con una mejor preparación física, como dices, y potencia de piernas…

“Muy de acuerdo… estoy practicando mucho en mi servicio, buscando potencia, eso me falta mejorar. Por ello necesito un preparador físico para mejorar la fuerza en las piernas, sin las piernas no puedo dar el siguiente paso. Si lo consigo podría tener más potencia en el saque y en las devoluciones”.

¿Y la famosa selfi con Rafael Nadal?

“Sí se la iba a pedir, estaba al ladito de él, estaba en los lockers cuando nos vimos, pero él no tenía mucha ropa y pues no le podía pedir la foto, me dio pena, no sé, fue eso… Pero mi sueño era verlo de cerquita y se hizo realidad”.

Tan solo en material deportivo, los costos son elevados entre una docena de raquetas, otro tanto igual de pares de tenis anuales. Su nivel alcanzado ha hecho que firmas como Lacosste le voltee a dar su patrocinio en indumentaria, algo que pocos logran a su edad. Y en los viajes, la desventaja brutal que hay entre el peso mexicano y los cambios a dólares y los euros.

En un año el salto ha sido grande…

“Sí. Muy grande lo que he vivido en un año: la Juniors David Cup (único mexicano que ganó todos sus singles en el evento de Turquía), el Mundial Juvenil Yucatán (cuartos de final), otros torneos importantes en México, y ahora llegamos al Abierto de Australia. Creo que ha sido enorme todo”.

“Aprendí mucho tenística y mentalmente, crecí en mi tenis en la Davis, eso me permitió cerrar bien con los torneos en México y sumando lugares, por eso califiqué a mi primer Grand Slam, y ya en Melbourne alcancé cuartos de final Estoy muy contento por mi desempeño, pero sé que puedo dar más”.

¿Cuáles consideras sean tres logros tuyos en el Abierto de Australia?

“Primero llegar a cuartos. Creo que un mexicano no llegaba tan lejos desde hace mucho tiempo. Otro, que dos mexicanos estuvieron en el main draw (cuadro principal), eso es increíble. Luis Carlos Álvarez llegó a segunda ronda, yo a cuartos. Y también el poder darnos cuenta de que los mexicanos no estamos tan lejos, solo es creértela”.

Luego de los partidos, muchos te buscaban, en México se hablaba de ti… Pocas veces sucede eso con tenistas mexicanos, menos con un chiquillo de 16 años.

“Muy bonito todo eso, que te llamen después del partido para las entrevistas… se siente bien padre, te sientes como profesional”.

Entonces es un hecho que irás a Roland Garros…

“Totalmente de acuerdo, pero antes te digo, vamos al Abierto Mexicano, estoy enfocado en lo de Acapulco, y allí será mi debut en un torneo de la ATP”.

Tienes 16 años… ¿pensaste que llegara pronto?

“No. Pero me siento listo para jugar allí. Hace un año a estas fechas no me sentía listo ni para los torneos ITF o estar a un alto nivel. En un año mejore sin darme cuenta, mejore mucho”.

¿Orgulloso de lo logrado hasta ahora?

“Orgulloso, sí, pero no satisfecho”.

Ese chiquillo que corría en las canchas de tenis, de pronto, ya está en un Gran Slam...

“Está bien padre jugar un Grand Slam. Lo que más me gustaría es estar en un Grand Slam de mayores, donde se pagan bolsas en efectivo”.

Y volvemos: ¿Es posible?

Claro que es posible.