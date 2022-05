Desvío bajo investigación: expediente de exalcaldesa, con irregularidades

Además de las graves anomalías cometidas en la contratación de obra pública con recursos federales, la exalcaldesa priista Carmen Navarrete Navarro, hoy diputada federal por la coalición PVEM-Morena-PT, incurrió en el supuesto desvío de fondos públicos, lo que originó un proceso penal en su contra en un juzgado federal.

Como hemos informado, en marzo de 2018 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) demandó penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la presidenta municipal de Tekax en el período de 2012-2015, por un presunto desvío de recursos públicos federales por la cantidad de $27.600,000.

La FGR turnó el expediente a un juez penal federal, con sede en Mérida, que lleva el juicio en su contra y donde el 8 de febrero está programada una nueva audiencia.

El martes publicamos que a partir de la información proporcionada por la ASF, la Fiscalía revisó los expedientes de 28 obras realizadas en Tekax con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y confirmó que éstos carecían de la documentación técnica necesaria para justificar el cumplimiento de licitación y adjudicación.

También comprobó que en los archivos del Ayuntamiento no existían copias de muchos de esos contratos o, en otros casos, se trataba de obras realizadas fuera del convenio firmado por el Municipio y el gobierno federal, lo cual es ilegal.

Adjudicación directa a exalcaldesa

Según el expediente, se encontraron obras que habrían sido adjudicadas directamente, en lugar de ser licitadas como marca la ley. En algunos casos el Ayuntamiento pagó a los contratistas conceptos que no se hicieron o en casos más graves se pagó por obras completas, pero inexistentes.

En el expediente judicial en contra de Carmen Navarrete, al que tuvo acceso Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, se documenta que la exalcaldesa dispuso de $5.630,500 de recursos del FISM entre noviembre y diciembre de 2013, pero sin entregar la documentación original comprobatoria.

Además, el Ayuntamiento de Tekax habría utilizado $2.953,887 de recursos del FISM para realizar retiros y traspasos bancarios a otras cuentas, tampoco registró en la cuenta de patrimonio las adquisiciones de activos fijos realizadas por $709,900.

También erogó $643,800 en gastos indirectos y $912,200 en el rubro de “desarrollo institucional”, cantidades que superan los porcentajes permitidos por la norma para esos rubros.

De acuerdo con el texto de la acusación, el Municipio de Tekax realizó pagos por concepto de captura y actualización del padrón de contribuyentes del catastro municipal y capacitación para la creación de un sistema de comunicación y automatización de información por $268,200 y no proporcionó el contrato por la prestación del servicio, así como la documentación de la relación de las personas que fueron capacitadas, para justificar el destino final del gasto.

La FGR comprobó que, como anticipó la ASF, en la auditoría que le practicó al Ayuntamiento de Tekax en 2013 la exalcaldesa dispuso de $306,023 de recursos del mismo Fondo, pero no entregó la documentación original comprobatoria.

En el expediente aparece también que en el mismo año el Municipio realizó pagos con comprobantes que no se encuentran registrados en la base oficial del Servicio de Administración Tributaria por $527,300.

También existen comprobantes que no se consiguieron validar ante la misma dependencia por no contar con los requisitos fiscales por la cantidad de $368,400.

Acusaciones de desvíos

Entre otros ilícitos incluidos, en la demanda en contra de la exalcaldesa figuran por lo menos 30 irregularidades de distinta gravedad.

Por ejemplo, no existen conciliaciones mensuales entre el presupuesto aprobado y el monto ejercido. También se detectaron pólizas sin firmas y falta de sistemas de control asistencia del personal, lo que habría permitido desviar recursos por medio de varios “aviadores” o “empleados fantasmas”.

Igualmente la FGR comprobó el pago de $184,000 por concepto distinto a dietas y sueldos base al personal eventual, que no tenían la aprobación del Cabildo ni la comprobación del destino final del gasto. Tampoco se comprobó el pago de $2.046,000 hecho en enero de 2013 por concepto de sueldos, con recursos del FISM.

También se detectaron pagos por $453,000 de combustible en febrero, pero sin bitácora ni factura para validar, así como otros pagos por $912,000 en septiembre y octubre de 2013 por una mejora urbana, pero sin facturas ni documentos que justifiquen el gasto.

En la demanda se habla de otro pago por $183,000 por una obra en la que el Ayuntamiento de Tekax no presentó la constancia de entrega-recepción, así como un gasto por $607,000 para la supuesta compra de uniformes policíacos. De esta operación no hay pruebas de que estos uniformes se entregaron efectivamente.

La denuncia incluye datos de recibos de supuestos apoyos del DIF entregados a personas necesitadas, que no estaban justificados ni tenían comprobantes de recibido. Uno de los yernos de la exalcaldesa, Freddy Toledo Arjona (que en paz descanse), quien también participaba en su defensa legal, recibió $23,000 mensuales durante varios meses, en 2013, a nombre de la empresa MGT, Consultoría y Servicios, S.A. de C.V., de la que era socio por supuestos servicios de “asesoría administrativa”.

Esta compañía también obtuvo por lo menos un contrato de $116,000 para la elaboración de “proyectos productivos” en las comisarías, que la FGR no encontró en los archivos del Ayuntamiento, ni tampoco pruebas de la ejecución de esos proyectos. (Continuará).