Templo del Niño Jesús de Tihosuco: tesoro en restauración de la península de Yucatán

Tihosuco, tesoro arquitectónico religioso de la península de Yucatán, recobrará parte de su peculiar fachada fragmentada, gracias a un proyecto original de intervención que llevarán al cabo expertos del Centro INAH Quintana Roo.

En el primer semestre de este 2022 se reconstruirán las secciones afectadas por fenómenos naturales que en junio del año pasado dañaron el frontispicio poniente del templo bajo la advocación del Niño Jesús.

La recuperación y consolidación del edificio, ocurre en el tercer aniversario de que se decretó a la joya de arte sacro como Zona de Monumentos Históricos, que junto con Mérida y Campeche conforman la trinidad de patrimonios arquitectónicos peninsulares.

Tihosuco, comisaría a unos 81 kilómetros al noroeste de la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto, es un destino turístico colonial de importancia, y precisamente uno de sus principales atractivos son sus edificios coloniales, prácticamente de los escasos aún existentes en Quintana Roo.

Comunidad que debe su nombre a una derivación del topónimo de origen maya Jo’ tsuk, que significa "cinco rumbos", en tiempos prehispánicos fungió como capital del cacicazgo de Cochuah, extensa zona que abarcó el sureste de Yucatán y el suroeste de Quintana Roo.

Escenario de la llamada Guerra de Castas, a partir de 1847, que dejó huellas de los estragos en el frontis destruido parcialmente, el recinto católico de nuevo será objeto de trabajos de rescate para devolverle la majestuosidad de antaño.

El maestro en Arquitectura Luis Jesús Ojeda Godoy, secretario general del Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura-INAH, explica los detalles de las obras que se realizarán en el conjunto del Niño Jesús, emblema de Tihosuco.

La intervención en el edificio religioso, destaca el maestro en Arquitectura, se efectuará con base en el preciso seguimiento de especialistas del Centro INAH Quintana Roo, acorde a los protocolos vigentes para ese tipo de siniestros, y a tres años de la declaratoria como Zona de Monumentos Históricos, el 13 de marzo de 2019.

"Lo extraordinario de esta intervención es que se concretará gracias a los reportes, dictámenes y estudios técnicos que se hicieron para fundamentar una propuesta encaminada a consolidar y reconstruir las áreas afectadas por el derrumbe", detalla el especialista.

Como regalo de cumpleaños por el tercer aniversario de la declaratoria federal, en la iglesia de Tihosuco se ejercerá ese fondo al que pocas veces se tiene acceso, porque los peritos y demás expertos del Centro INAH Quintana Roo, que dirige el licenciado Margarito Molina Rendón, lograron sustentar ese plan de rescate.

Según los artículos 35 y 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de México, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país.

La norma, que se promulgó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, determina que son monumentos históricos "los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos".

Además, los dedicados "al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive".

Con la designación de Tihosuco, la región peninsular, indica el presidente fundador de la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado (Ayerac) presume de tener tres Zonas de Monumentos Históricos, una en cada entidad.

El arquitecto Ojeda Godoy rememora que este 2022, Mérida, la de Yucatán, cumple 40 años de ser el primer sitio de la Península en ostentar ese reconocimiento, que se decretó el 18 de octubre de 1982, y dos años más tarde, el 10 de diciembre de 1986, lo recibe San Francisco de Campeche.

En el Decreto que establece la Zona de Monumentos Históricos de Tihosuco, el perito arquitecto del Centro INAH Quintana Roo define que se establece que tiene un perímetro de 0.331 kilómetros cuadrados, que abarcan 20 manzanas con 31 edificios catalogados como monumentos históricos.

Luis subraya que la relevancia de la Declaratoria para Tihosuco radica no sólo en reconocer los atributos arquitectónicos y urbanos de un asentamiento que entre los siglos XVIII y XIX se erigió como importante centro de intercambio comercial con las comunidades mayas del oriente y el principal núcleo de población de la región.

El maestro Ojeda Godoy expone que la mayor parte de los 31 monumentos históricos identificados en Tihosuco tuvieron en su origen un uso habitacional, se cimentaron con materiales y técnicas locales, propios de la época.

"En algunos casos se advierten relieves ornamentales elaborados a la cal, con figuras fitomorfas, zoomorfas y diversos símbolos cristianos enmarcando los vanos de acceso. La riqueza forestal de la región permitió el uso de variedades de madera para la fabricación de los elementos de soporte de techumbres; cerramientos de puertas y ventanas,

además de tablones y cimbras para paredes", abunda el experto.

El experto en la catalogación de sitios y monumentos históricos juzga que sobresale en el tejido urbano de Tihosuco el conjunto conventual del Niño Jesús, el edificio de mayores dimensiones entre la arquitectura histórica de Quintana Roo.

"Hay referencias de su origen como fundación franciscana, de su servicio ya integrado al clero secular para el siglo XVII y de la conclusión del templo en 1839. Es la única construcción quintanarroense que se fundó como guardianía de la Orden Franciscana".

La fachada del templo, semiderruida a consecuencia de los enfrentamientos escenificados en el lugar durante la guerra social de 1847, proporciona, en opinión del integrante de la Ayerac, un rasgo particular en cuanto a su valor y a las condiciones de su conservación como monumento.

En el aspecto normativo, dice el especialista del Centro INAH Quintana Roo, la firma del Decreto por el presidente Andrés Manuel López Obrador significa la recuperación del gobierno federal de una figura que se establece legalmente para dar reconocimiento a los valores arquitectónicos, históricos y culturales que coinciden en Tihosuco.

"Después del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que pasó a la historia como el primer presidente en no firmar Declaratoria alguna en esta materia, de las 60 Zonas de Monumentos Históricos en el país, dos se decretaron en la administración de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976)".

"Otras 10 durante la gestión de José López Portillo (1976-1982), 20 en la de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), nueve con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), seis con Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), 10 con Vicente Fox Quezada (2000-2006) y dos más con Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)", enlista Luis.

En 2002, hace 20 años cuenta el experto, se hace la primera propuesta de Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos para Tihosuco, a cargo del arquitecto David Pérez Fernández, de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH.

A partir de ese antecedente, el planteamiento de la Declaratoria para Tihosuco, cuenta el Luis, implica que a partir de 2012 el Centro INAH Quintana Roo llevara al cabo diversas acciones con la comunidad, para sumar esfuerzos al trabajo que desarrolló la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH en seguimiento a la recomendación del expediente técnico y legal.

"En 2018, el gobierno quintanarroense extendió un programa para intervenir 15 fachadas de monumentos históricos para recuperar los valores de cada construcción y la imagen urbana del conjunto", pormenoriza el profesional. El fragmentado, peculiar frontispicio del templo del Niño Jesús de Tihosuco, Quintana Roo.- Foto Cortesía

En 2020, prosigue, pese a las condiciones por la pandemia de Covid-19, ya con la vigencia de la Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos, se emplearon recursos del Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal, y del gobierno estatal por medio de la Secretaría de Turismo para trabajos en las fachadas norte y sur del templo.

"De igual forma se hizo en la casa cural y en el cementerio, encaminados a consolidar mampostería, recuperar acabados y aplicar pintura, todo con materiales a la cal, con los cual se evita de forma continua el uso de cemento en las intervenciones en el sitio".

"En el caso de la fachada principal del templo, por los hechos que representa y toda vez que no es válido 'inventar' una reconstrucción de un elemento que no se tiene información de cómo fue antes de ser derruido, no se intervino al momento del derrumbe parcial que ocurrió en 2021", puntualiza.