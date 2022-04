Día Meteorológico Mundial: los expertos del clima en Yucatán

Con su labor callada, muchas veces incomprendida e incluso reprochada, los meteorólogos de Yucatán son los intérpretes de los caprichosos fenómenos naturales que a diario se presentan en el planeta, y con sus predicciones y análisis previenen a la población de la gravedad de sus efectos y consecuencias.

En forma individual o colectiva, cada uno aporta sus conocimientos y capacidades no simplemente para ofrecer un detallado pronóstico climático, sobre todo para fomentar la conciencia en el cuidado y la preservación del ambiente.

Seis especialistas, cuatro del Centro Hidrometeorológico Regional "Mérida" de la Conagua Yucatán, y dos independientes, de Meteored México, y del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Uady, comparten el valor de predecir el comportamiento del tiempo y el clima.

Hablan de su quehacer en ocasión del Día Meteorológico Mundial, efeméride que reconoce, el 23 de marzo de cada año, la importante contribución social de los traductores del comportamiento del estado de la atmósfera, la capa que protege a la Tierra, el lugar donde todos habitamos.

¿Quiénes son los principales meteorólogos en Yucatán?

Grettel Cajún Ochoa, Romina Zapata Mejía, Sareti Cardós Pacheco y Jaime Choncoa Morán integran el equipo responsable del Centro Hidrometeorológico Regional "Mérida". Es el póker de expertos que están detrás de las predicciones del Servicio Meteorológico Nacional por medio de la Conagua Yucatán.

En el caso de Juan Antonio Palma Solís, al que llaman el meteorólogo de las redes sociales, es el coordinador de Meteored México, una agencia española especializada en pronósticos climáticos y autor del sitio Meteorología Yucatán, en Twitter, Facebook e Instagram.

Sin embargo, Juan Ernesto Vázquez Montalvo, conocido como el gurú del clima, es un verdadero referente en los pronósticos meteorológicos a partir de 1995, como jefe del Laboratorio de Hidráulica e Hidrología de la Uady, y ahora como parte esencial en el Ciafeme de la institución universitaria.

¿Por qué se conmemora el Día Meteorológico Mundial?

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el 23 de marzo se elige el Día Meteorológico Mundial para conmemorar la entrada en vigor, en 1950, del convenio que estableció el organismo especializado de las Naciones Unidas.

La OMM es el portavoz autorizado sobre el estado y el comportamiento de la atmósfera del planeta, su interacción con la tierra y los océanos; el tiempo y el clima que genera, y la consiguiente distribución de los recursos hídricos.

La celebración de la fecha tiene como propósito esencial, según la organización, crear conciencia y sensibilizar a la población sobre la importancia de las aportaciones de la meteorología y de la hidrología a las diversas actividades de todos los países de la tierra.

Por añadidura, cada año se festeja además en esa fecha la relevante, esencial contribución que aportan los especialistas que brindan sus conocimientos para identificar, interpretar, analizar y ofrecer pronósticos meteorológicos e hidrológicos para beneficio de la sociedad en general.

A partir de cuándo se celebra el Día Meteorológico Mundial

El Día Meteorológico Mundial se celebra a partir de 1997 y cada año los más de 180 estados miembros que integran el organismo celebran este acontecimiento que se centra en un tópico de interés para la humanidad.

En este 2022, el tema es "Alerta temprana y acción temprana", que destaca la importancia de la información meteorológica, hidrológica y climática para reducir el riesgo de desastres, proteger los medios de subsistencia de las comunidades y la vida de las personas.

En el portal del organismo se lee que el mensaje de este año es un llamado a crear alertas tempranas para actuar ente el cambio climático que propicia que los fenómenos meteorológicos relacionados con el tiempo, el clima y el agua sean cada vez más extremos.

La importancia de reconocer a los meteorólogos

El motivo principal para celebrar el Día Meteorológico Mundial y a los meteorólogos es para que las comunidades y gobiernos del mundo distingan el papel que tiene el cuidado y preservación del clima y el medio ambiente para la preservación de la vida en la Tierra.

También, hallar soluciones ante el cambio climático que se advierte en las últimas décadas en el planeta, a fin de que las predicciones y análisis de los expertos ayuden a reducir los riesgos de un desastre global que ponga en peligro a la humanidad.

Sin embargo, se cita "hay muchos países que, ante esta crisis, no muestran mayor preocupación, pero no se pierde la esperanza de que, trabajando mancomunadamente, estemos a tiempo de evitar un colapso mundial del medio ambiente".

¿Qué es la meteorología?

La meteorología, palabra que se origina del griego meteoron, que significa "alto en el cielo", y logos, "conocimiento"; define el Diccionario de la Lengua Española, es la ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos, las propiedades de la atmósfera, y en especial su relación con el tiempo atmosférico y la superficie de la tierra y mares.



Para el Instituto Nacional de Meteorología, alude a la rama de la Física que estudia los fenómenos que suceden en la atmósfera (lluvia, viento, nieve, granizo, niebla) a fin de generar predicciones de gran utilidad para las diversas actividades humanas, como lo son la agricultura, navegación, prevención de incendios, entre otros.

Y, agrega, que por medio de la observación de los fenómenos que suceden en la ambiente, la meteorología tratará de definir y predecir el clima y comprender la interacción de la atmósfera con otros subsistemas.

¿Qué hace un meteorólogo?

De acuerdo con la OMM, los expertos meteorológicos y climáticos estudian la atmósfera y la forma en cómo afecta a los sistemas de la Tierra. Para su labor, utilizan observaciones y modelos matemáticos e informáticos para comprender y predecir el comportamiento del tiempo y el clima.

Más que lectores o presentadores de reportes en diversos medios de comunicación o redes sociales, la labor fundamental de un meteorólogo es recopilar, analizar e interpretar información que sea de utilidad para los habitantes de una comunidad, un estado, un país o el mundo.

Entre sus múltiples tareas, los meteorólogos advierten sobre la llegada de condiciones climáticas severas, como fuertes lluvias, tormentas tropicales, períodos de extremo calor o frío a organismos públicos y a la población, para que se tomen medidas que en fenómenos extremos pueden salvar vidas.

¿Qué estudiar para ser meteorólogo?

¿Te gustan las matemáticas, las ciencias y la geografía? ¿Te interesa el cambio climático? Entonces considera la posibilidad de estudiar la carrera de meteorología o hidrología.

Para ser un meteorólogo, cita la Organización Meteorológica Mundial, es necesario que después del bachillerato, cursar una carrera universitaria en Meteorología o Ciencias atmosféricas. Otra opción sería un título profesional en Matemáticas, Ciencias físicas o Ingeniería, y complementarla con cursos en el ámbito de la meteorología.

En México, sólo en dos instituciones de estudios superiores es posible estudiar la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas. En la Universidad Veracruzana, con sede en Xalapa, Veracruz, y la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas que se imparte en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en Ciudad de México.

Romina Zapata Mejía, Grettel Cajún Ochoa, Sareti Cardós Pacheco y Jaime Choncoa Morán son los expertos del Centro Hidrometeorológico Regional "Mérida" de la Conagua Yucatán.- Foto Valerio Caamal Balam

¿Quiénes son los meteorólogos de la Conagua Yucatán?

Cuatro especialistas, tres mujeres, del Centro Hidrometeorológico Regional "Mérida" de la Conagua Yucatán, dependiente del Servicio Meteorológico Nacional son los y las responsables de realizar los pronósticos meteorológicos en la región.

Son Jaime Choncoa, apasionado de las tormentas y observación del cielo, quién en sus tiempos libres lleva un registro fotográfico de tempestades, y Grettel Cajún, minimalista y vegana, a través de sus acciones diarias contribuye a minimizar su huella en la crisis climática.

Complementa el póker, Romina Zapata, dedicada a la promoción y mejora de la difusión de los pronósticos meteorológicos, y Sareti Cardós, a quien sus amigos llaman chica nube, por la divulgación de conceptos meteorológicos en sus redes sociales tratando de fomentar la cultura del "tiempo" en la sociedad peninsular. Juan Vázquez Montalvo, referente de la meteorología en Yucatán, con sus equipos especializados.- Foto Cortesía

Dos meteorólogos yucatecos destacados

También contribuyen con sus conocimientos para difundir los pronósticos climáticos de cada día en Yucatán el ingeniero Juan Vázquez, con una trayectoria de dos décadas y un lustro en el estudio, análisis y explicación de los fenómenos atmosféricos.

Más joven, pero con mucho entusiasmo y gran capacidad Juan Antonio también aporta su granito de arena a las predicciones de los sistemas que afectan la península de Yucatán en distintas épocas del año, con especial enfoque de difusión en las redes sociales.

Ambos desde sus trincheras, y en conjunto con los cuatro profesionales de la Conagua Yucatán, forman un sexteto de especialistas en la interpretación atmosférica que es de vital ayuda para la comunidad peninsular e incluso, en ocasiones, sus pronósticos sirven de parámetro, de guía para expertos de agencias internacionales. El meteorólogo yucateco Juan Antonio Palma Solís, coordinador de Meteored México.- Foto Cortesía

Los perfiles de los expertos del clima en Yucatán

Jaime Adrián Choncoa Morán, tiene 36 años, es licenciado en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Veracruzana, y se desempeña como meteorólogo previsor a partir de 2013 en el Departamento de Pronóstico meteorológico del Centro Hidrometeorológico Regional "Mérida".

Grettel Licet Cajún Ochoa, de 36 años de edad, estudió la licenciatura en Ciencias Atmosféricas en la Universidad Veracruzana y la especialidad de Pronóstico meteorológico, y desde hace ocho años labora en la Conagua Yucatán.

Romina Zapata Mejía, con 33 años de edad, es licenciada en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Veracruzana. Colabora a partir de 2013 como meteoróloga en la Conagua Yucatán, y es responsable de elaborar y emitir los pronósticos meteorológicos a 24 y 96 horas, así como las predicciones a corto plazo.

Juan Antonio Palma Solís, tiene 40 años, es licenciado en Medio Ambiental y meteorólogo operativo avalado por la Organización Meteorológica Mundial y la Agencia de Meteorología de España. Comienza su andar en el mundo de la meteorología, primero en forma amateur, en 1998, y después ya de manera formal y profesional.

Juan Vázquez Montalvo, con 59 años de edad, de los cuales 25 dedica a esta vocación, es el decano de la meteorología en Yucatán y quizá pionero de esta ciencia en la Península.

Egresa como Ingeniero Civil en la facultad del ramo de la Uady, donde durante 23 años dirige el Laboratorio de Hidráulica e Hidrología. Ahora continúa con su pasión, que nace desde la infancia, en el Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la máxima casa de estudios del estado. Jaime Choncoa Morán, meteorólogo de la Conagua Yucatán, apasionado de las tormentas.- Foto Valerio Caamal

La razón e inspiración para ser meteorólogos

Para Jaime, la inspiración y el deseo por entender lo que sucedía en la atmósfera surge desde muy niño. "Siempre sentí mucha curiosidad por observar el cielo tanto de día como de noche, me fascina observar las estrellas, la luna, los planetas, la lluvia de estrellas...".

"Me entusiasmó desde que vivía en Chetumal, cuando a los 5 años de edad me tocó vivir una tormenta tropical y desde ahí siempre decía que quería ser meteoróloga, jugaba a adivinar las condiciones de tiempo con mis amigos", revela Grettel.

A Sareti le gusta admirar el cielo y desde niña, ya vivía inmersa en la meteorología gracias a su papá. "Entender cómo y por qué suceden los fenómenos meteorológicos y la experiencia que viví con el huracán 'Isidoro' influyó en mi decisión para especializarme en meteorología tropical".

"Un maestro, Martín, licenciado en Ciencias Atmosféricas, me mostró el apasionante mundo de la meteorología, el cómo influye diariamente en nuestras vidas y la gran importancia de pronosticar el tiempo atmosférico para salvar vidas", cuenta Romina.

En el caso de Juan Antonio, recuerda que en su infancia el embate del huracán "Gilberto" a la península de Yucatán, en 1988, marca su camino como meteorólogo. Después recuerda que el regalo de un libro sobre el tema contribuye a acrecentar ese deseo para hallar el sentido de cómo funciona la atmósfera, y hoy le inspira para realizar su genuina vocación.

Ingeniero de profesión, meteorólogo por pasión, Juan evoca que desde su niñez observaba por horas el cielo para tratar de comprender cómo se comportaban las nubes, y ya como profesional recibió la formación académica del extinto profesor William Gray, conocido como el gurú de los huracanes, durante una estancia en Puerto Rico.

"A partir de ello instalé una estación de monitoreo meteorológico en la Facultad de Ingeniería de la Uady, en 1998, y estudiar el comportamiento atmosférico se convirtió en mi vida", afirma Vázquez Montalvo.

La meteoróloga Grettel Cajún Ochoa trata con su labor diaria contribuir a combatir la crisis climática.- Foto Valerio Caamal

¿Se le da importancia a la meteorología en Yucatán?

Las opiniones son encontradas. Por ejemplo, Jaime juzga que en la actualidad sí se la da más importancia a la interpretación atmosférica que hace una década, ya que con el apoyo de la tecnología ahora es posible observar y predecir fenómenos, como los huracanes, que dejan enseñanzas en la población.

Grettel opina que no, ya que "en la actualidad hay miles de aplicaciones para checar las condiciones del tiempo atmosférico, y por cierto algunos son bastante precisos. Ya con las nuevas tecnologías, todas las personas tiene acceso más rápido sin esperar los reportes de los medios oficiales".

Sin embargo, Sareti cree que pese al avance tecnológico y acceso a diferentes herramientas de información meteorológica, las personas prestan mucha atención a quién la divulgue con mayor inmediatez. Por ello, exhorta al usuario a consultar dos fuentes, una oficial y la otra de quien ellos sientan más confianza.

"Sin duda sí se valora y mucho tienen que ver los cambios que actualmente presenciamos en nuestro planeta, como la formación de islas de calor en las ciudades y la Oscilación del Sur El Niño-La Niña que guardan relación con la probabilidad de huracanes en el período de ciclones tropicales, entre otros", apunta Romina.

Sí es la respuesta de Juan Antonio, y dice que "principalmente lo constato por medio de las redes sociales que son un vehículo que ayuda a difundir información meteorológica más estructurada y abre nuevas brechas, que junto con los medios de comunicación tradicionales son un servicio social esencial para una ciudad, estado o país".

"No, definitivamente hay poco apoyo de las autoridades o de los funcionarios que manejan los recursos para invertir en la meteorología. En el país es una ciencia olvidada, abandonada, y en sitios como Yucatán es indispensable estudiar las condiciones atmosféricas, sobre todo para el monitoreo de huracanes", difiere el ingeniero.

Como meteoróloga, Sareti Cardós Pacheco, trabaja para fomentar la cultura del "tiempo" en la sociedad peninsular.- Foto Valerio Caamal

Cómo contribuir a la educación ambiental en Yucatán

Como meteorólogos, Jaime dice que la mejor forma de contribuir es con la difusión de información en las escuelas de los fenómenos atmosféricos, como los huracanes, debido a la alta vulnerabilidad que tiene la península de Yucatán por su ubicación geográfica, es decir, ayudando a generar una cultura de prevención.

"Participar con la población e involucrarla con información dinámica y más amena, acorde a estos tiempos de tecnología. También llevar a las escuelas información y educación en cuanto a desastres naturales para que se interesen un poco más en la meteorología", propone Grettel.

Para Sareti, la divulgación de información en todos los niveles de educación e invitar al usuario a tener el hábito de verificar el pronóstico meteorológico del día o de la semana es lo ideal. "Hay ciertas épocas del año que pasan sin cambios perceptibles y para ello la información pareciera innecesaria. No obstante, ser conscientes de las condiciones del

tiempo y tomar decisiones basadas en ello genera cultura de prevención".

"En la actualidad se trabaja en ello de la mano con el Servicio Meteorológico Nacional, con el fin de dar más propagación a la labor que se realiza en el Centro Hidrometeorológico Regional, con un plan de información estratégica, útil para la población por medio de vídeos y alertas del tiempo en las redes sociales", sugiere Romina.

Lo importante, cree Juan Antonio es el trabajo de divulgación. Considera que hay que romper mitos y ofrecer a la comunidad una explicación científica de por qué ocurren los fenómenos atmosféricos con un lenguaje sencillo e incluso con palabras que culturalmente recuerden la esencia maya, con credibilidad.

"Hay que involucrar más a los medios de comunicación para difundir lo que ocurre con el clima, la meteorología y la atmósfera, ya sea por medio de publicaciones en periódicos o digitales, y en revistas para dar a conocer muchos proyectos y tesis que refieren del comportamiento del calor, las lluvias y otros fenómenos climáticos", recomienda Juan Vázquez.

La experta Romina Zapata Mejía tiene la encomienda de darle difusión a los pronósticos meteorológicos y atmosféricos.- Foto Valerio Caamal

Su misión como previsores de los fenómenos y sistemas meteorológicos

"Trato de aportar mis conocimientos para ayudar a resolver las dudas que tienen mis conocidos y a través de las redes sociales. En ocasiones me he reunido con algunos de mis vecinos para darles información de cómo prepararse la temporada de ciclones tropicales, por ejemplo", destaca Jaime.

En el caso de Grettel, indica que trata de colaborar con su huella de carbono, en tratar de ser "zero waste", para no contaminar, también no contribuir al consumo de carne siendo vegana para que los mantos acuíferos no se contaminen. "Y actualizarme con cursos en línea para cada temporada de huracanes, lluvias y de frentes fríos".

"En lo particular, cambié algunos de mis hábitos alimenticios, y al igual que mis compañeros me mantengo en constante actualización con referencia al pronóstico de los fenómenos meteorológicos y a la crisis climática, y buscar difundir la información más relevante", afirma Sareti.

La mejora personal continua, compromiso e innovación es la constante de Romina. "Procurar en lo posible pronósticos acertados; observando y evaluando constantemente lo que se busca difundir y brindar información clara a los medios de comunicación, para fomentar la cultura de la prevención meteorológica".

"Compartir lo que ocurre en la atmósfera es algo que me apasiona, pero hay que hacerlo con equilibrio, con el sustento de la ciencia pero de forma coloquial, tal como se comunica popularmente, no con los clásicos boletines llenos de tecnicismos, hay que acercar a las personas a la información meteorológica de manera práctica", propone Juan Antonio.

Para el gurú del clima, difundir todo lo que aprendió en 25 años dedicado a la meteorología y continúa asimilando es parte de su misión. "Compartir mis experiencias para que más personas se interesen por esta ciencia es importante, me da gusto que hay más interés para investigar qué pasa en términos atmosféricos en la península de Yucatán". El meteorólogo Juan Antonio Palma Solís junto a uno de sus equipos para el estudio del comportamiento de la atmósfera.- Foto Cortesía

¿Se valora el trabajo de los meteorólogos en Yucatán?

Jaime expone que la labor que realizan sí lo valora la población, especialmente durante la temporada de ciclones tropicales por la importancia de la prevención ante la llegada de algún sistema, pero también para actividades cotidianas, y más aún por los habitantes de las costas que dependen de la navegación marítima para el sustento familiar.

"Sí hay aprecio por lo que hacemos, lo advierto en los comentarios que hacen cuando comparten nuestra información los medios de comunicación, por lo que me siento satisfecha con mi profesión. Me gusta mucho y tengo tiempo de hacer más actividades como colaborar en un canal de YouTube llamado kochi el vegan, haciendo activismo digital", enfatiza Grettel.

También Sareti lo cataloga en términos positivos, ya que algunos usuarios demandan la información todos los días y otros la necesitan cuando hay fenómenos meteorológicos que dejarán condiciones de tiempo significativo. "Cómo sea, sabemos que nuestra información es útil".

"El trabajo que realizamos como meteorólogos es muy valorado, ya que ofrece orientación e información a la población todos los días del año para la toma de decisiones ante la presencia de fenómenos atmosféricos, incluso cuando ello implique laborar cualquier día del año", apunta Romina.

Juan Antonio se siente agradecido por el apoyo de sus lectores y usuarios en las redes sociales, y valora que más allá de jactancias académicas su trabajo como meteorólogo operativo aporte algún beneficio para la sociedad que busca respuestas a alguna duda o interrogante en relación con algún fenómeno atmosférico.