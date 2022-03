Thiago Soares: ''Me da gusto crear para otros''

Thiago Soares, nacido en Río de Janeiro, pasó 17 años de su vida profesional en el Royal Ballet de Londres, al que se unió en 2002 como corifeo y del que se retiró en 2019, después de 13 años como bailarín principal.

En junio de 2021 fue presentado como director artístico del Ballet de Monterrey, que este mes regresará a Mérida por primera vez en 15 años para ofrecer funciones en los teatros Armando Manzanero y Peón Contreras.

El trabajo con la compañía neolonesa, que celebra el 30o. aniversario de su fundación, concentra ahora la mayor parte de la atención de Soares, pero éste se da tiempo para involucrarse en proyectos como ejecutante que tienen en cuenta que “ya estoy en otro lugar” y “mi repertorio no es más el tradicional clásico”.

¿Por qué a Thiago Soares le interesa un trabajo como director del Ballet de Monterrey?

Es mi primera experiencia como director de un cuerpo de baile con la magnitud que tiene el Ballet de Monterrey. Ya dirigí grupos un poco menores, producciones específicas y coreografías de mis proyectos en Brasil, pero es la primera vez que estoy en la dirección de un cuerpo de baile que tiene una historia de 30 años.

Yo comparto mi experiencia con ellos, mis gustos y todo lo que aprendí, y gano la experiencia de manejar un grupo tan talentoso y con una historia tan grande.

¿Qué estilo espera que refleje el Ballet de Monterrey bajo su dirección?

El trabajo se va a demostrar en el escenario. La compañía tuvo directores importantes que pasaron, algunos, poco tiempo y, otros, mucho tiempo y dejaron ahí su identidad. Entré a la compañía en un momento en que la fundadora (Yolanda Santos de Hoyos) quería una mudanza, algo nuevo. Me gusta trabajar con una visión democrática en la que doy oportunidades a artistas de posiciones menores, estoy pasando más tiempo descubriendo nuevos talentos dentro de la compañía que atendiendo solamente a dos bailarines principales. Claro que me interesan mucho los protagonistas, porque son los que interpretan las grandes obras; pero me interesa mucho más el Ballet de Monterrey como grupo. Es un trabajo en equipo en el que cada talento hace la diferencia y, quizá, entre estos talentos mexicanos podamos descubrir una nueva estrella. Estoy tratando de sacar lo mejor de ellos.

¿Extraña ser un bailarín de “24 horas, 7 días” en una compañía de danza?

Ya bailo poco, en proyectos muy específicos. Voy a hacer una gira con un show hecho para mí en Portugal y Fráncfort y participé en una película en la que bailo. Hago proyectos específicos para mí porque ya estoy en otro lugar, soy un artista de 40 años y mi repertorio no es más el tradicional clásico.

Pero mi función principal es la dirección de la compañía. Manejo esto de la mejor manera para no dejar morir al artista que tengo en mí, pero también para dar la atención necesaria al Ballet de Monterrey.

Se inició en la danza con el hip hop. ¿Qué le permite expresar el ballet que no lo encuentra en otros géneros?

En la danza no hay limitaciones para expresarse, es el arte en que, cuando no se encuentran palabras, se habla de otra forma.

Todas las formas de bailar, como danzas urbanas, folclóricas y la clásica, tienen su excelencia y manera de comunicar. Pasé más de la mitad de mi vida en salones de danza clásica y en teatros por el mundo; el trabajo clásico está más evidente en mí, pero me gusta mirar para atrás y buscar dónde empecé, de dónde saqué mis primeras inspiraciones. Definitivamente, algo del artista que empezó en el hip hop todavía está conmigo y me siento feliz por estar conectado con eso.

¿Y con la coreografía? ¿Cuándo descubrió que era una manera en la que quería también expresarse?

Fui incentivado por algunos profesores, amigos y también por mi director (Kevin O’Hare) en el Royal Ballet. Había pequeños festivales de descubrimiento de nuevos coreógrafos y me incentivaron a participar. Tuve una crítica muy buena y esto me dio la curiosidad de seguir. Con 34 años hice mi primera pieza, entonces empecé a ver lo que quería contar con mis coreografías. Fue haciéndose parte de mí y hoy me da mucho gusto crear para otros artistas. La coreografía es una manera diferente de expresarme, también de expresar mi generosidad con otros artistas porque cuando creo pienso en otras personas, en lo que es mejor para ellas, lo que quiero que cuenten con su baile. Es una forma de dar algo a alguien.

Las compañías de danza no han escapado de diferentes polémicas, desde denuncias por discriminación racial hasta malos tratos de directores y maestros y agresiones sexuales. ¿Cómo se dirige una compañía para que no se presenten estos casos?

Éste es un tema mundial, es un momento de cambio y de que la gente no acepte más ser maltratada, ofendida y que le hagan sentir mal en su espacio de trabajo. Yo estoy aprendiendo en el proceso de dirección, trato de hacer siempre lo mejor y escuchar; hoy tenemos muchas posibilidades de escuchar a las personas y encontrar la manera más adecuada de comunicarnos, porque lo que para uno parece algo sencillo para otro puede ser muy complejo. El ballet es un arte que busca la excelencia y no siempre es muy tranquilo, como cuando un deportista busca una medalla olímpica: hay dolor, llanto, momentos difíciles, de frustración y su equipo y entrenador pasan esto juntos. Esto se tiene que hacer con respeto, inteligencia, sabiduría, para explorar el máximo del físico y la psicología de la persona. Me veo como un director principiante que está aprendiendo y siempre abierto a escuchar. El ideal para cualquier persona en esta posición es buscar su mejor versión al hacer el trabajo, porque no es un trabajo fácil.

¿De qué manera se puede lograr que más mexicanos alcancen niveles de primeros bailarines?

Dando oportunidad a los artistas que están en las escuelas. Hay muchos bailarines mexicanos que hicieron carreras increíbles, éste es un país muy fuerte culturalmente y veo esto en jóvenes bailarines. Hay que darles la oportunidad, el acceso y mantenerlos, porque es un arte que necesita apoyo y presupuesto; es un arte duro, lento, doloroso, también extremadamente satisfactorio y de carreras muy cortas, un arte mágico, muy bonito, pero que necesita apoyo para que estos jóvenes vivan de su talento. Estoy en busca de esos talentos de México. Tenemos algunos lindos bailarines jóvenes en la compañía y estoy muy contento de ser parte del trabajo con estos artistas.