Acoso a la democracia, desde la máxima tribuna del país

Los tiempos que corren no son buenos para la democracia en México. El comportamiento belicoso de quienes están empeñados en derribar las instituciones autónomas que sirven de contrapeso al poder —desacreditándolas y cuestionando su honestidad— pone en jaque al sistema democrático mexicano.

Conforme pasan los días arrecia la campaña de acoso del presidente López Obrador y dirigentes de su partido contra el Instituto Nacional Electoral, culpándolo de actuar con fines “politiqueros”, de estar viciado por intereses partidistas, acusaciones con las que no está de acuerdo el destacado jurista Miguel Carbonell Sánchez.

“Los órganos institucionales autónomos, como el INE, Banxico, CNDH o Inegi, le han prestado un gran servicio al país”, asegura el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien afirma que, “sin ninguna duda, la democracia mexicana es mejor gracias a la existencia de las instituciones independientes”.

Politiquerías

Hoy muchas decisiones de política pública de la mayor relevancia se toman en el ámbito de competencia de los órganos autónomos con criterios técnicos, al margen, hasta cierto punto, de injerencias partidistas, dice.

“Sostenerse en una racionalidad técnica en lugar de dejarlo todo al criterio político de ‘cuántos votos tuve, con cuántos votos cuento en el Congreso para tener el poder de aprobar o rechazar esto o aquello’ ayuda a que la democracia mexicana más robusta y funcione mejor”.

Tienen además un rol crucial en el frágil sistema de controles y contrapesos que busca atenuar la concentración de poder, por lo que su desmantelamiento sería una herida de muerte para la democracia y un paso peligroso hacia el hiperpresidencialismo.

“Si tenemos hoy un Poder Ejecutivo muy fuerte, muy presente en la discusión pública, sería bueno tener un equilibrio para esa figura presidencialista que encarna Andrés Manuel López Obrador. Y no porque sea él, sino porque es la lógica de todo Estado constitucional, lo mismo necesitamos en el pasado con Calderón y Peña Nieto y lo mismo vamos a necesitar el próximo sexenio”.

Equilibrio

La división de poderes no le hace daño a nadie, alega el abogado constitucionalista, quien recuerda que de 1997 a 2018 ningún partido tuvo mayoría absoluta en las cámaras y el sistema funcionó, se lograron los equilibrios y se generaron los acuerdos.

De hecho, prosigue, en un Estado constitucional es obligada una lógica de división de poderes, lo que implica que los legisladores tengan un cierto grado de autonomía, incluso respecto a su partido: que razonen por sí mismos, que tengan su propio criterio, que hagan valer esa libertad y se sacudan viejas consignas del tipo ‘no le muevan ni una coma’. Esa no es la lógica de un Estado constitucional pluralista, con una auténtica división de poderes”.

Animadversiones

Tampoco se le hace necesario “actualizar” o transformar los órganos autónomos en estos momentos. Si hubiera un buen diagnóstico, si alguien demostrara que no están haciendo su trabajo o lo están haciendo mal, que no están empleando bien el presupuesto que se les asigna, a lo mejor sí, dice.

“Pero a partir de animadversiones personales y prejuicios, a partir de señalamientos de que ‘fulano o mengano al parecer son corruptos, según dicen’, cuando no hay una denuncia ni señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación… a cuenta de qué. Primero que digan lo que está mal y luego a ver cómo lo arreglamos”, enfatiza.

Desconfianza

En torno al tema que lo trajo a Mérida —conversar con organismos de la sociedad civil sobre el papel que desempeñan en la entidad los jueces federales y el impacto social de sus sentencias— el doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid no se muestra alarmado por los estudios de opinión que muestran falta de confianza ciudadana en los juzgadores.

“En general, existe una crisis de confianza institucional en el país”, dice. “Las instituciones del Estado mexicano no salen bien paradas en las encuestas porque no tienen la capacidad de respuesta que existe en otras partes del mundo, lo que provoca que la gente perciba una especie de abismo entre sus preocupaciones más cotidianas y el quehacer institucional”.

Ahora bien, reflexiona, en el tema de los jueces habría que distinguir dos diferentes ámbitos. Por un lado está el Poder Judicial Federal —que la gente identifica con el juicio de amparo y la Suprema Corte de Justicia— y por el otro el Poder Judicial de cada entidad federativa.

Carencias

Los jueces locales son el primer contacto, los que conocen de los problemas de arrendamiento, dictan sentencia en un divorcio, deciden con cuál de los cónyuges se quedan los niños…, son los que atienden esos asuntos de cada día que son relevantes en la vida de la gente común, explica.

“Y muchas veces, infortunadamente, los poderes judiciales estatales no funcionan como debe ser porque no tienen suficiente presupuesto, por carencias tecnológicas (en los juzgados hay computadoras anticuadas con programas obsoletos), lo que hace que el ciudadano se sienta desatendido”.

Además, prosigue, tardan años en resolver los casos. “Y la gente se pregunta cómo es posible que en una sociedad tecnológica que avanza a mil por hora, en la que incluso el periodismo se ejerce con un teléfono celular, de repente un tribunal tarda tres, cuatro, cinco años en dictar sentencia. Son cosas que la gente no entiende, con justa razón, y generan esa divergencia”.

Garantías

Acerca de la Suprema Corte de Justicia, señala que aunque habría que buscar la manera de que las designaciones de los ministros dejen de ser patrimonio político del presidente de la república y del Senado, no cree que esto comprometa la independencia del máximo tribunal.

“Cuando observamos la evolución histórica del Poder Judicial Federal o de la Suprema Corte, percibimos que se han logrado importantes avances en la independencia”, asevera. “Creo que la Corte debe ser juzgada por cada sentencia, por cada criterio que emite. Hay quienes opinan que los ministros le dicen que sí al presidente en todo lo que le pueden decir que sí, pero no es cierto”.

Tal vez exista esa percepción, admite, pero la idea no se sostiene cuando se analiza sentencia tras sentencia. Para tener una idea, continúa, de 2019 a finales de 2021 la Corte dictó casi 15,000 sentencias, unas 5,000 al año, sin embargo muy pocas trascendieron a la opinión pública y fueron analizadas por la “comentocracia”.

Cuando se conocen los temas, el trabajo de las salas y del pleno, es posible darse cuenta de que no hay una línea a seguir ni una obsecuencia hacia el mandatario, afirma. La Corte ha declarado inconstitucionales importantes decisiones de la presidencia, no sólo de la actual, también de las anteriores.

De la “vida real”

“Creo que los ministros han mostrado su independencia, lo que no quiere decir que no haya votaciones divididas, como ocurrió hace poco en el tema de la revocación de mandato. No tengo dudas de que hoy tenemos una Corte mucho más independiente, más confiable que la de hace algunos años”. Doctor Miguel Carbonell Sánchez: "Los órganos institucionales autónomos, como el INE, Banxico, CNDH o Inegi, le han prestado un gran servicio al país... Gracias a ellos tenemos una mejor democracia"

El experto también hace notar que no todos los temas que atiende la Corte son de corte político, que su día a día está formado por asuntos de “personas de carne y hueso”, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la reasignación sexo-genérica, el matrimonio igualitario, la mala praxis médica… “En medio de estos miles de casos hay algunos de trascendencia política, pero realmente son la minoría”.

Mejorar el sistema

Del procedimiento de votación en la Corte —que no parece ser el más justo si en muchos casos termina imponiéndose el criterio de la minoría porque se necesita la mayoría calificada— comenta que ha señalado repetidamente la urgencia de cambiarlo. “Las decisiones de un órgano colegiado, sea el que sea, se tienen que tomar por mayoría simple: el que obtiene el mayor número de votos, gana”.

“Es un umbral que desde la reforma del presidente Zedillo de 1994 no se ha movido, pero creo que es momento de repensarlo. No a la luz de algún caso reciente, sino porque lo más justo, lo más razonable, lo más inteligente en la Corte es un sistema de votación de mayoría simple: el que obtenga la mitad más uno de los votos gana y olvidémonos de la mayoría calificada, que requiere ocho votos sobre 11 del total de ministros que integran el pleno”.

Transparencia

Sobre las críticas de falta transparencia en el Poder Judicial Federal, dice que le parecen infundadas, ya que todas las sentencias emitidas están disponibles en línea, disponibles para quien las quiera leer. Está quién fue el ponente, la votación final, cómo votó cada ministro… “Nunca había existido tal transparencia. Antes los investigadores pedíamos esa información y nos la negaban, había muchas reservas, mucha opacidad. Hoy, todo está en internet”.

Lo que habría que mejorar, matiza, es lo referente a la agregación de datos. Por ejemplo, se ha insistido que la Corte está tardando mucho en resolver ciertos asuntos. “Si alguien ya hubiera hecho la tarea de averiguar cuánto duraban las acciones y las controversias de la Corte hace unos años y cuánto actualmente, ese dato agregado ayudaría a entender mejor las cosas”.

Oportunidad

Por último, el Dr. Carbonell Sánchez señala que hoy el gran tema de la justicia mexicana está en el ámbito local, en las entidades federativas.

A medida que se cuente en los estados con tribunales más fuertes, con más tecnología, más recursos humanos, más capacitación, será mejor la impartición de justicia y menos casos llegarán hasta la instancia federal, afirma.

Y en esa misma medida el juicio de amparo tendrá un ámbito menor, porque los asuntos quedarán bien resueltos desde abajo, donde corresponde, en el nivel de justicia local, añade. “Y en un país federalista como México, se debe aspirar a que no todo llegue a la Suprema Corte”.

A manera de resumen, insiste en que los mexicanos podemos confiar en el Poder Judicial de la Federación, donde hay jueces honestos que trabajan todos los días por una correcta impartición de justicia en el ámbito de su competencia.

“Donde veo un área de oportunidad importante es la justicia local. Hay que prestarle mucha atención”.