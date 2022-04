Yucatán: paz en la calle y violencia a puertas cerradas

Si bien el caso de José Eduardo Ravelo atrajo su interés, hay otro tema que a José Miguel Vivanco, connotado defensor de los derechos humanos, le preocupa mucho y es también motivo de su llegada a Yucatán: los altos índices de violencia intrafamiliar.

“Hay un brutal contraste entre una sociedad relativamente no violenta, con bajos índices de crímenes violentos y de atrocidades como en otras partes del país, con la violencia intrafamiliar”, enfatizó.

“Yucatán es uno de los estados, y Mérida también como parte de él, con los índices más altos del país en violencia doméstica”.

Como informamos ayer, el abogado chileno, quien fue director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch hasta febrero pasado, llegó a Mérida hace unos días —anteayer salió de la ciudad y espera regresar más adelante— para conocer más del caso Ravelo, rodeado de circunstancias que considera poco comunes en México.

En amplia entrevista con Grupo Megamedia, de la que ayer publicamos la primera parte, ofreció sus puntos de vista sobre ese polémico asunto y habló sobre la situación de los derechos humanos en México.

Los dos extremos de Yucatán

En cuanto a Yucatán, recalcó que no deja de llamarle la atención que la criminalidad sea tan baja en las calles pero haya indicadores muy marcados de violencia en los hogares.

“Las mismas estadísticas que te dicen que Yucatán y Mérida tienen niveles de seguridad bajos en comparación con el resto del país te muestran que éste es uno de los tres estados con índices más altos de violencia intrafamiliar”, subrayó.

No obstante, hace notar los esfuerzos contra ese flagelo en el municipio de Mérida.

“Ustedes tienen un Instituto de la Mujer (en la capital del Estado) que está a cargo de un centro de refugio con servicios integrales que no se ofrecen en el resto del país”, señaló. “No solo se ofrece apoyo médico y psicológico sino que hay alimento y ayuda para los niños”.

“Creo que eso es muy importante, pero se puede hacer mucho más para apoyar a las víctimas”.

¿Cómo es posible?

El entrevistado añadió que hay muchos motivos de la población para enorgullecerse por lo que representa Yucatán y por los niveles de convivencia entre los habitantes, que no es una convivencia violenta.

Sin embargo, invitó a plantearse esta pregunta: ¿cómo es posible que una sociedad de esta naturaleza sea, de acuerdo con las estadísticas, de las más violentas en el hogar?

25 mil desaparecidos en México

A una pregunta sobre el panorama de los derechos humanos en México y las violaciones más frecuentes, el fundador del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional dijo que el país tiene el mérito nada honroso de contar con los índices más altos de desaparición de personas en América Latina.

“Solo en los tres años de Andrés Manuel López Obrador han desaparecido, si no estoy mal, unas 25 mil personas”, apuntó. “Imagínate, si durante toda la dictadura de (Augusto) Pinochet, que fueron 17 años, desaparecieron en Chile unas 1,900 ó 1,700 personas de acuerdo con los registros, que son registros que se actualizan”.

Precisó que no está afirmando que esas desapariciones sean responsabilidad de la fuerza pública, pues, aunque no está debidamente documentado, se sabe que un porcentaje significativo es responsabilidad del crimen organizado.

Obligación del Estado investigar desapariciones

Sin embargo, indicó que esto último no libera al Estado de su obligación de investigar.

“No puede decir (el Estado): ‘Bien, desaparecieron al tendero, al cuidador de autos, al chofer... en algo estaba metido, a lo mejor estaba trabajando para otro cártel, quién sabe, no me preocupa’. ¡No! Acá hay una responsabilidad y una obligación jurídica del Estado de investigar el paradero de esa persona, algo que no se cumple en México”, subrayó.

El maestro en Derecho aporta otro elemento: hay que determinar hasta qué punto las desapariciones forzadas por la delincuencia se consuman con la cooperación activa o pasiva de las policías. “En otras palabras, de agentes del Estado”.

“Ojo con este asunto”, puntualiza. “Cuando uno dice: ¡noventa por ciento (de las desapariciones) son del crimen organizado! Bueno, ¿es el crimen organizado solo o con la cooperación de las policías?”

Periodistas asesinados en México

Más adelante se refirió a otros indicadores elevados en México, de “una lista que uno obviamente no se puede enorgullecer”: los asesinatos de periodistas.

“México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo”, manifestó. “Los periodistas son constantemente amenazados, acosados o asesinados... No hay investigaciones confiables, serias, rigurosas, que determinen no solo a los autores materiales sino a los instigadores” (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA

