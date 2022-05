Incidentes en el Aeropuerto de Mérida: estos son los más sonados en 14 años

Aunque con menor frecuencia y contados, el Aeropuerto Internacional de Mérida "Manuel Crescendio Rejón" no está exento de incidentes que incluso cobraron la vida de al menos dos personas.

En los últimos 14 años, quizá el más grave de los sucesos aéreos es el que ocurrió el miércoles 13 de julio de 2016, cuando el piloto de un Boeing 737 de la compañía, que cubre la ruta Mérida-Ciudad de México, frenó en forma intempestiva, violenta cuando aceleraba para el despegue.

La reacción del capitán del aparato evitó lo pudo ser una tragedia de consecuencias funestas. Otro aeroplano, un Airbus A320 de la compañía Interjet, se hallaba en la pista a pesar de que el controlador aéreo de la terminal meridana autorizó el despegue del vuelo de Aeroméxico.

Aunque no hubo lesionados y los pasajeros no pasaron del susto, el hecho tuvo trascendencia nacional e internacional, ya que el periódico El País retomó y difundió la información de Diario de Yucatán.

El 13 de julio de 2016, un error de un controlador aéreo casi ocasiona una tragedia en el Aeropuerto Internacional de Mérida, al autorizar el despegue del avión Boeing cuando la pista 1028 todavía estaba ocupada por otro avión de Interjet.- Foto internet

Incidente aéreo similar al de Ciudad de México

El acontecimiento, guardada las proporciones, es semejante al que sucedió el sábado 7 de mayo pasado en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, cuando un avión de la aerolínea Volaris, a punto de aterrizar, retomó el vuelo súbitamente para evitar la colisión con otra aeronave de la misma empresa que aguardaba en el mismo sitio donde se suponía debía tocar tierra.

Como Grupo Megamedia informó, el peligroso incidente obligó a la renuncia de Víctor Manuel Hernández Sandoval, director del Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), después de que, pese al silencio de las autoridades aeronáuticas y federales, se difundió en las redes sociales un vídeo de lo que pudo ser una catástrofe.

Un día después del "incidente de riesgo", como lo llamó la Seneam, el domingo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reconoció por medio de un comunicado el peligroso episodio que se suma a otros más en los meses recientes en el aeródromo de la capital del país.

¿Cómo sucedió el incidente aéreo de hace seis años en Mérida?

De acuerdo con los archivos del Diario, que título la noticia "Ronda la tragedia", la tripulación del vuelo 421 de Aeroméxico calificó como un "error gravísimo del controlador aéreo" la distracción que tuvo al autorizar el despegue del avión Boeing cuando la pista 1028 todavía estaba ocupada por otro avión de Interjet.

El proceder del controlador aéreo de la torre de control se consideró trascendental que el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de Yucatán anunció la separación inmediata del empleado.

Después de la angustia que sufrieron los pilotos y pasajeros de la nave de Aeroméxico que estaba con cupo completo, el capitán de la aeronave de Interjet preguntó al controlador lo que aconteció minutos antes.

"Me puede informar ¿qué es lo que sucedió?", dijo el piloto. "Sí, capitán. Yo autoricé al avión sin cerciorarme que usted ya no estaba en la pista", respondió el responsable, del que no se dio a conocer su nombre por las investigaciones que se realizan por el caso.

Disculpas, cancelación del vuelo y pasajeros conocidos

Tras el incidente que pudo ser la peor desgracia en la historia del Aeropuerto Internacional de Mérida, el capitán del Boeing ofreció disculpas a los pasajeros por el sobresalto y por el protocolo de seguridad el avión regresó a la plataforma para una revisión minuciosa y se canceló el vuelo

Además, las autoridades de Aeronáutica Civil retiraron la "caja negra" del avión y ordenaron el desalojo de los pasajeros, que fueron reubicados en otros vuelos al aeropuerto capitalino.

Entre los viajeros se hallaban Renán Barrera Concha, actual alcalde de Mérida, y el diputado federal del PRI Pablo Gamboa Miner.

Muere de un infarto en un vuelo Mérida-CDMX

Tres meses después del grave incidente, el Aeropuerto Internacional de Mérida se vistió de luto con el fallecimiento de un pasajero que abordó el vuelo Mérida-Monterrey el 25 de octubre de 2016.

Un hombre de 47 años murió de un infarto fulminante cuando la aeronave del vuelo 1303 de la línea Viva Aerobús partió de la terminal meridana rumbo a la capital regiomontana.

El viajero comenzó a sentirse mal una vez que la aeronave despegó, alrededor de las 2:30 de la tarde, por lo que la tripulación a bordo le brindó los primeros auxilios con oxígeno e incluso con un desfibrilador.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, murió, lo que obligó al capitán del avión a retornar al Aeropuerto de Mérida. yucateca. El lunes 5 de junio de 2017 un avión de la aerolínea Interjet que salió del Aeropuerto de Mérida rumbo al de Ciudad de México, retornó debido a que un ave dañó uno de sus motores.- Foto Archivo Diario de Yucatán

Doble alerta en la terminal aérea de Mérida

Un año más, tarde, el lunes 5 de junio de 2017 hubo dos incidentes aéreos que obligaron a poner en práctica los protocolos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Mérida.

El primero fue en horas de la mañana, a las 6:30, cuando un ave dañó uno de los motores de un jet que salió a Ciudad de México minutos después del despegue, y aunque aparentemente no interfirió con el plan de vuelo, por el protocolo de seguridad el piloto aterrizó de nuevo para posponer su itinerario.

Ese mismo día, por la tarde, un pasajero con sobrepeso sufrió un preinfarto al miocardio cuando viajaba de Cancún a Monterrey, lo que hizo que la nave de Interjet descendiera en el Aeropuerto Internacional de Mérida para que paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública lo trasladaran a un hospital.

Mortal accidente en la pista del Aeropuerto de Mérida

Dos días antes, el viernes 3 de junio de 2017, un empleado de una empresa de paquetería nacional falleció trágicamente en el interior del Aeropuerto de Mérida.

El trabajador de Globalia Handling, de 42 años, murió cuando un avión Focker 50 era remolcado al hangar de MayaAir y trató de resguardarse de la lluvia al paso del aeroplano.

La rueda delantera le alcanzó parte de su ropa y le hizo caer al piso. Las ruedas del avión le pasaron encima y el deceso fue casi inmediato, un infortunado accidente. Algunos pasajeros en los pasillos del Aeropuerto Internacional de Mérida, donde también ya ocurrieron algunos incidentes.- Foto Archivo Diario de Yucatán

Cortocircuito y desalojo de pasajeros de la terminal aérea meridana

También en julio de 2017, un cortocircuito en el sistema de aire acondicionado del Aeropuerto Internacional "Manuel Crescencio Rejón" accionó las alarmas contra incendios y obligó al desalojo de unas 250 personas entre pasajeros, familiares, visitantes y personal.

La falla eléctrica generó humo que se filtró a los ductos de ventilación, lo que ocasionó incertidumbre porque se desconocía dónde se originó el problema. El aeropuerto aplicó el protocolo contra contingencias, mientras el personal de seguridad apoyaba en el retiro de los usuarios.

El incidente obligó al paro de labores por unos 20 minutos, en lo que el equipo de bomberos del aeródromo atendió el siniestro que no pasó a mayores.

Aeronave se sale de la pista del Aeropuerto de Mérida

En años más recientes, el domingo 28 de julio de 2019, ocurrió otro incidente en el Aeropuerto de Mérida. Una aeronave modelo Sabreliner, matrícula XBOYM, tuvo una falla mecánica durante el aterrizaje, lo que orilló al piloto a realizar una maniobra de despiste sobre la pista de la terminal.

Debido a que el aeroplano se salió de la pista, los vuelos programados para arribar al "Manuel Crescencio Rejón" fueron desviados temporalmente al aeropuerto de Cancún, lo que causó el desconcierto de muchos pasajeros que ignoraban el hecho.

Los tres tripulantes de la aeronave que provenía de Cozumel, Quintana Roo, no resultaron heridos, aunque por motivos de seguridad las operaciones en el aeropuerto meridano se reanudaron alrededor de la medianoche con lo que se retrasaron siete vuelos que tenían como destino la capital yucateca. El 10 de octubre de 2013 se activó la emergencia en el Aeropuerto Internacional de Mérida cuando una avioneta descendió sin el tren de aterrizaje y terminó, luego de arrastrarse de"panza", fuera de la pista.- Foto Archivo Diario de Yucatán

Sin control una avioneta por fallas mecánicas

El incidente más lejano que se aborda en esta entrega ocurrió el 20 de abril de 2008, cuando una avioneta de cuatro plazas sufrió un desperfecto en el tren de aterrizaje y quedó a la deriva cuando estaba a punto de despegar del Aeropuerto Internacional de Mérida.

Según datos del Archivo del Diario, la rueda izquierda, del lado del piloto, fue la que se rompió al momento del despegue del Cessna monomotor de la pista 17:35. De inmediato el piloto informó a la Torre de Control sobre la avería y los servicios de emergencia acudieron al sitio.

A pesar que las labores de rescate de la avioneta duraron una hora y el solitario piloto no sufrió lesiones no se interrumpió el tránsito aéreo en la terminal meridana.

¿Cuándo se inauguró el Aeropuerto de Mérida?

La terminal aérea de la capital yucateca se construyó en 1928, en el costado oriente de la carretera Mérida-Umán, cuando comenzaron a llegar a Mérida los aviones Fairchild de la compañía Mexicana de Aviación.

Se inauguró a las 14:50 horas del 15 de febrero de 1929 con el aterrizaje de un trimotor Ford de la aerolínea nacional y lleva el nombre oficial en honor al jurista Manuel Crescencio García Rejón, creador del juicio de amparo.

A lo largo de sus 93 años el ahora Aeropuerto Internacional de Mérida tuvo diversas modificaciones y remodelaciones, una de las primeras fue en 1968. La más reciente reconstrucción, la tercera, comenzó en noviembre de 2018 y deben terminar este 2022. Algunas aeronaves en las pistas del Aeropuerto de Mérida, que en los últimos 14 años registra sonados hechos.- Archivo Diario de Yucatán

