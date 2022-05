La semana hace 50 años: sacrílego atentado en El Vaticano

Domingo 21

CANTO SE IMPONE.— Ante un lleno imponente en el coso de la Reforma, Miguel Canto retuvo la corona nacional de peso mosca al vencer por decisión unánime al capitalino Ricardo Delgado. En los primeros asaltos, el retador hizo uso de su jab izquierdo para mantener lejos al campeón, aprovechando su mayor alcance y estatura. El yucateco trataba de buscar la media distancia, pero sus mejores golpes comenzó a conectarlos en el contrataque. No se hicieron mucho daño al principio, porque las acometidas eran esporádicas, pero se apreciaban más certeras las conexiones del local. A partir del octavo el panorama ya fue distinto. Canto, que había sido superado en velocidad por su adversario, se soltó a su máximo y enseñó los evidentes progresos que ha logrado en los últimos meses. Con certeros derechazos sacudió al retador, le ligó magníficas combinaciones, que destantearon al visitante. Hacia el final del décimo episodio la ventaja del campeón ya era franca, aunque no abultada. En el undécimo, Miguel sembró de minas el camino de Ricardo y ardió Troya. Convertido en huracán, acometió con decisión; con tremendos ganchos de izquierda y derecha lanzó a Delgado contra las cuerdas. En el duodécimo acto, Canto salió a proteger su ventaja, a no exponerse a un golpe como el que fulminó a Shibata. Y pudo mantener al enemigo a una buena distancia. El arroz ya estaba cocido y no había caso de que se quemara por echarle más candela. Cuando se anunció el veredicto, unánime, de nuevo hubo apoteosis. Los más exaltados subieron al cuadrilátero y cargaron en hombros al rey de los moscas mexicanos. Había dado la pelea más inteligente de su vida, ante un contrario de calidad excepcional.

MÉDICO CIRUJANO.— Sobre el tratamiento selectivo de la fractura de la pierna y la utilidad de la Férula de Haines versó el sencillo cuanto bien documentado trabajo que en opción al título de Médico Cirujano presentó el joven don Oswaldo Guzmán Molina. El nuevo galeno, exinterno del Hospital O’Horán, sustentó los correspondientes exámenes de grado el pasado jueves 18, ante competente sínodo y mereció satisfactoria aprobación. Para celebrar la culminación de esta primera fase de sus estudios profesionales, el doctor Guzmán Molina, quien observó familiar tradición al seguir la carrera de la Medicina, ya que es nieto del desaparecido galeno Ernesto Guzmán Méndez y su padre es el cirujano ortopedista Fernando Guzmán Espinosa, ofreció una recepción en la Casa del Médico y, en compañía de su esposa María Estela González Gómez, su padre y su madre Lía Molina Lama de Guzmán, recibió los parabienes de maestros, condiscípulos y amigos, a los que unimos los nuestros.

(De “Diario de Yucatán” número 16,885)

Lunes 22

SACRÍLEGO ATENTADO.— CIUDAD DEL VATICANO (UPI).— Afirmando a gritos ser Jesucristo, un húngaro radicado en Australia arremetió ayer a martillazos contra una de las grandes obras de arte de la humanidad: el grupo escultórico “La Pietá (La Piedad)” de Miguel Ángel. Un brazo de la bella Virgen que sostiene a su hijo yacente quedó mutilado y el mármol de parte del rostro y del velo de la Madonna saltó hecho añicos. Miembros del cuerpo de seguridad de la Basílica de San Pedro salvaron al agresor de la ira de una indignada multitud de fieles, que le arrancaron el martillo de las manos. El individuo fue identificado como Laszlo Toth, de 33 años, húngaro de nacimiento con residencia en Sídney. Viajaba con pasaporte australiano, en el que se indica que es geólogo de profesión.

TOROS.— La presentación de Carlos Arruza hijo en el anillo de la Plaza Mérida fue en son de triunfo. El heredero de “El Ciclón” exhibió su aplaudida habilidad sobre dos jacas de fina lámina y mejor educación, y su prolongada faena —de 30 minutos— mereció la plena aprobación de los aficionados taurinos, que la premiaron con estruendosas palmas. Su toreo a la jineta, sin llegar a la cumbre, es de altos vuelos y le augura al muchacho un brillante futuro en el rejoneo. El público aplaudió también la hombría y la entrega de Mariano Ramos, que, en su segundo astado de la tarde, cortó una oreja.— Mateo Rueda.

(De “Diario de Yucatán” número 16,886)

Martes 23

NOTAS DEL AYUNTAMIENTO.— Anoche a las 10, en la esquina de Santa Ana, comenzaron los trabajos previos a la repavimentación de la calle 60 que llegará hasta la 61 y que, como se sabe, tendrá una capa de 12 centímetros de concreto. Los ladrillos que por lustros cubrieron cientos de metros de vía de la 60 comenzaron a ser arrancados por un trascabo y un piquete de obreros. Entre tanto, el tránsito para vehículos quedó cerrado hasta la 51. Anoche mismo la Junta de Agua Potable comenzó a romper la calle para colocar sus instalaciones de tomas domiciliarias o cambiar las existentes. Teléfonos de México y CFE harán lo mismo, de tal manera que en lo futuro no sea necesario romper el pavimento.

(De “Diario de Yucatán” número 16,887)

Miércoles 24

ESCÁNDALO.— Un grupo de propietarios de establecimientos comerciales de la calle 62 entre 63 y 65 manifestó a un reportero del Diario que ayer, como a las 11:30 horas, un grupo de jóvenes que se identificaban como estudiantes acudieron a solicitarles ayuda para las campañas electorales estudiantiles que se avecinan. Agregaron que esos jóvenes, unos 20 en total, no se conformaban con pedir ayuda sino que provocaban escándalos en los establecimientos y se apoderaban de algunas prendas, que luego se negaban a devolver. Señalaron que en el Almacén Emperador se apropiaron de una pieza de ropa interior para hombre y una camisa; que en la joyería Rosel pidieron al propietario que les regalara un reloj, porque tenía muchos en exposición, y como no accedió se apoderaron de los folletos publicitarios que estaban a mano; que en la joyería La Esmeralda se apropiaron de un muñeco de peluche, y que en la Casa Víctor pretendieron tomar una chamarra, pero el propietario lo evitó. El presidente de la FEY, Humberto López Chan, acudió a ofrecer disculpas y a informar que recogería las cinco cartas que proporcionó a los candidatos a presidentes estudiantiles autorizándolos a pedir colaboración para sus campañas.

(De “Diario de Yucatán” número 16,888)

Jueves 25

OTRO ESCÁNDALO.— Ayer a las 9:30 a.m., numeroso grupo de estudiantes, identificados como alumnos de una secundaria estatal, invadieron el Colegio Americano, situado a media cuadra del parque de Santiago, y entre gritos trataron de romper varias puertas. El director del plantel, Jorge Amaya Franco, manifestó que al oír el escándalo salió de su despacho, regañó a los escandalosos y les dijo que salieran de la escuela, lo que hicieron los invasores pero después de amenazar al director con regresar, ya con más compañeros, a lapidar el edificio. Con tal motivo, Amaya Franco llamó al jefe de Tránsito de la Dgspte y le pidió que enviara a varios agentes para proteger, a las 11, la salida de los alumnos del Americano. Ningún policía —declaró Amaya— acudió al colegio a vigilar la salida de los alumnos, pero los escandalosos no regresaron. El policía auxiliar contratado para cuidar las puertas del plantel, al preguntarle el director por qué no intervino para evitar que entraran los escandalosos, manifestó que tiene órdenes de que no se les haga nada a los estudiantes.

(De “Diario de Yucatán” número 16,889)

Viernes 26

VISITA.— Para que sea considerable el incremento turístico en Yucatán es necesario construir el centro de convenciones y hoteles más grandes que los actuales, afirmó Miguel Alemán Valdés, presidente del Consejo Nacional de Turismo, durante una rueda de prensa que se efectuó ayer al mediodía en el vestíbulo del Hotel Príncipe Uxmal. El expresidente de la República llegó a las 10:30 horas, procedente de Acapulco, en un avión particular para entrevistarse con los integrantes estadounidenses del Puente de la Amistad Península de Yucatán-Florida, que llegaron ayer mismo de Campeche. “Yucatán podría hacer su promoción turística por sí solo, pero si esa promoción se hace de acuerdo con las demás entidades del país se logrará mayor afluencia de turismo, porque se ofrecerán más atractivos y el visitante tendrá mayor interés en venir”, dijo. “En la promoción turística debemos saber vender. Cancún tiene atractivos naturales, como son sus playas, pero es necesario coordinar en la promoción de las playas con los de los monumentos arqueológicos de Chichén Itzá y Uxmal”.

BOLSA.— Miguel Canto recibió ayer la cantidad de $85,940 por su actuación del sábado pasado en la Plaza Mérida, en que retuvo el cetro nacional mosca ante Ricardo Delgado. Informó lo anterior la empresa local de boxeo, que exhibió el recibo correspondiente firmado por el manejador del campeón, Jesús “Cholaín” Rivero, así como el cheque certificado por $100,000 que depositó ante la Comisión de Box. La empresa añadió que Canto y su mánager están conformes con la suma pagada y que las relaciones entre ambas partes siempre han sido cordiales y de común acuerdo.

(De “Diario de Yucatán” número 16,890)

Sábado 27

GOBERNACIÓN.— No solo se agrede a una nación con las armas, también se agrede a una nación con el pago de precios injustos por sus materias primas, afirmó anoche el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, en junta efectuada en Palacio con motivo del Año de Juárez. Después del acto visitó el Palacio Municipal, luego la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad, para inaugurar un busto de Benito Juárez y, por último, se trasladó al Hotel Mayaland de Chichén Itzá, donde pernoctó.

PUERTO.— Miguel Alemán Valdés, presidente del Consejo Nacional de Turismo, afirmó ayer que para promover la transportación marítima de pasajeros en la Península se requiere adaptar un puerto. Durante una reunión que presidió en la Cámara de Comercio, el expresidente de la República señaló que estaciones portuarias adecuadas podrían instalarse en el puerto de abrigo Yucalpetén o en alguno otro del Caribe.

También dijo que Yucalpetén no tiene las características necesarias para ser empleado como estación portuaria, por lo que es necesario realizar trabajos de acondicionamiento.

(De “Diario de Yucatán” número 16,891)