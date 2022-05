Diario de Yucatán, a 97 años, responde a desafíos del periodismo digital

La violencia en contra de los periodistas en México en los albores de la segunda década del siglo XXI va en ascenso, un ambiente hostil que no sólo abarca el ejercicio en la prensa impresa, sino también en la digital.

Ese clima adverso, que no es ajeno a la península de Yucatán, es un delicado tema que se advierte incluso en democracias avanzadas, como en Estados Unidos, donde por primera vez disminuyó el ranking de libertad de expresión a partir del ascenso de Donald Trump al poder.

Y Diario de Yucatán, a 97 años de su fundación como periódico autónomo, independiente, por medio de su portal www.yucatan.com.mx, a partir del 9 de septiembre de 1995, hoy enfrenta los desafíos que implica el desarrollo de un periodismo informativo, de análisis, crítico que responda a los requerimientos contemporáneos.

El doctor Martín Rodrigo Echeverría Victoria, profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ofrece su visión de la escala de agresión digital contra los periodistas, quiénes la realizan o motivan y cómo se lleva al cabo.

Además, el yucateco, doctorado en Comunicación y Cultura por la Universidad de Sevilla y máster en Comunicación Política y Opinión Pública por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, ambos en España, se refiere al papel de las redes sociales en el desempeño del periodismo digital y cuál es la situación en Yucatán.

También habla de la instrucción y cultura digital de los periodistas para proteger sus equipos y trabajos digitales ante el poderío de ingeniería cibernética de sus detractores que los hace más vulnerables ante el panorama en el que transitan por la supercarretera de la información.

En entregas posteriores, el especialista explora el periodismo y su interrelación con el tema social-democrático, y la actitud de la comunidad ante la violencia que se ejerce contra el periodista, en este caso el abocado al ámbito virtual, a pesar que representa una institución que debe luchar a favor de la democracia y en beneficia de un colectivo.

El maestro en Comunicación Audiovisual por la Universidad Internacional de Andalucía, España, expresa su punto de vista sobre el periodismo impreso y digital ante un Estado autoritario, populista, que reprime cualquier visión que sea diferente a la que quiere que prevalezca.

Y por último, sugiere el camino a seguir para Diario de Yucatán, como aliado de la sociedad, de cara a un siglo de existencia y ante los conflictos sociales, económicos, urbanísticos y culturales para el estado que implica la transformación de Mérida en una metrópolis. Detalle de la fachada del edificio de Diario de Yucatán, que se inauguró en 1925, hace 97 años.- Foto Archivo Diario de Yucatán

Este martes 31 de mayo Diario de Yucatán celebra el 97o. aniversario de su fundación, cuando don Carlos R. Menéndez González, primer director, literalmente erige de entre las cenizas los cimientos de lo que se convierte en El periódico de la vida peninsular.

En ocasión de la efeméride, el doctor Echeverría Victoria, comunicólogo, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, aborda los retos del periodismo, el digital en particular, que está bajo asedio según recuerda el pasado martes 3 de mayo la Unesco, y destaca el valor de proteger los principios fundamentales de la libertad de prensa.

Más aún, en los oscuros episodios que los periodistas y los medios de comunicación actualmente viven en el país ante el desempeño de su profesión, y los ataques a su independencia para expresarse con libertad y sin censuras o ataduras.

"El antecedente del Día Mundial de la Libertad de prensa de la Unesco no es casual, es un pronunciamiento por el fenómeno que crece en el mundo ante los ataques a periodistas en el ámbito digital y las vulnerabilidades que se abren en el trabajo periodístico", indica el doctor Echeverría Victoria.

En el caso de México, que incluye a Yucatán, el investigador afirma que el hecho es paradigmático porque lamentablemente está ligado a la violencia, a la digital y también a la física, ya que hay muchos hechos de agresiones mortales que sufren los periodistas y se contabilizan, hasta ahora, en 11 asesinatos.

Pero también, añade el investigador, están los agentes del gobierno o del crimen organizado que persiguen a los periodistas a través de los medios digitales, y el tema del espionaje a varios niveles, por medio de conversaciones telefónicas, intervención de teléfonos celulares, de las computadoras o de sus fuentes de información...

Sin embargo, advierte que hay otros problemas con los que batallan los periodistas digitales, que se refieren a los conocimientos que tienen en relación con aspectos de seguridad digital en los todavía tienen poca capacitación y cultura para la protección de sus plataformas y en general de su trabajo periodístico.

De acuerdo con el doctor Echeverría Victoria, en estudios sobre acoso digital que se hicieron en la primera década de este siglo por Reporteros sin Fronteras y Freedom House, y luego en Estados Unidos por integrantes de la academia, los resultados son reveladores.

Y ese flanco, añade, es otro punto de vulnerabilidad para los periodistas digitales ante los ataques directos y el espionaje por medios más tecnológicos y sofisticados a los no pueden hacer frente por su poca capacitación y cultura en términos de las plataformas donde trabajan. El asedio y acoso a la labor de los periodistas no sólo se limita al medio impreso, también ocurre en las plataformas digitales.- Foto Unesco

Para el profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a diferencia de la métrica de homicidios de periodistas que documentan Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras, en México, en Yucatán, debido a que no hay estudios recientes, no tiene clara la incidencia de la agresión digital contra los periodistas.

"Por desfortuna, es un tópico todavía muy nuevo en el país, que de hecho lo vamos a trabajar por medio de una encuesta nacional, para conocer la magnitud y repercusiones, pero si hay evidencia de la violencia y agresión física contra los periodistas, no sería extraño que se replique en los que colaboran en los espacios digitales".

"Y en Yucatán, aunque no escapa de esa amenaza de hostigamiento o acoso al periodismo digital, tal vez sea en menor dimensión. Las condiciones en la entidad para el ejercicio del periodismo, en general, son relativamente favorables, aunque eso no signifique que no encarnen problemas similares", juzga.