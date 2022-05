Prensa independiente: faro y contrapoder

El ejercicio de la prensa crítica e independiente es fundamental en un sistema democrático. Además de que ayuda a los ciudadanos a tomar decisiones, contribuye a la transparencia y ejerce un papel de contrapeso frente al poder político, opinan dirigentes de sectores estratégicos en la vida nacional y local.

También consideran que la sociedad debe asumir un papel más activo en respaldo de la prensa libre, porque ambas se complementan y se necesitan para equilibrar el estado de Derecho.

Con motivo del aniversario 97 de Diario de Yucatán, que se cumple hoy 31 de mayo, entrevistamos a seis dirigentes de distintas ramas —dos de ellos nacionales— sobre la función del periodismo independiente en tiempos en que la tecnología alcanza creciente presencia y son cada vez mayores los ataques desde el poder a quienes resultan incómodos por la crítica que ejercen o por las informaciones que revelan.

Los líderes nacionales entrevistados son José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y José Antonio Centeno Reyes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

En el ámbito local solicitamos los puntos de vista de Iván Rodríguez Gasque, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán; Beatriz Eugenia Gómory Correa, presidenta de Coparmex Mérida; Alejandra Pacheco Montero, empresaria, expresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), y Lízbeth Estrada Osorio, coordinadora del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) en la Península de Yucatán.

Les planteamos preguntas relacionadas con cinco aspectos: el valor de la prensa independiente en estos tiempos de globalización, la importancia del periodismo crítico en un sistema democrático, las amenazas para el ejercicio de la prensa libre como contrapeso del poder, la reacción del gobierno federal y de algunos gobiernos locales ante señalamientos y cuestionamientos periodísticos, y el papel que le corresponde a la sociedad para el desempeño de una prensa sin ataduras.

Cada uno, desde su posición, condena cualquier tipo de ataque a la libertad de expresión y expresa su respaldo a la crítica constructiva. Hablan también de la relevancia que tiene la información en la vida diaria de los ciudadanos: a mejor información, mejores decisiones.

Fundamental la prensa libre

José Medina Mora Icaza, presidente nacional de Coparmex

Desde luego, muchas felicidades al Diario de Yucatán por este 97o. aniversario.

Desde el punto de vista de la globalización, el periodismo crítico es fundamental, porque es la manera en que nos enteramos de los hechos sin que sean posicionamientos oficiales de los países o de las relaciones con los países. Es importante contar con un periodismo crítico que nos ayude a saber qué es lo que está pasando.

Conocer los hechos nos permite hacer un análisis basado en la realidad, sin que esta información esté sesgada por intereses políticos o intereses de algunos partidos en que a lo mejor cierta información no sea revelada. José Medina Mora Icaza, presidente nacional de Coparmex: “Debemos aplaudir al periodismo crítico”

Desde Coparmex nos solidarizamos con la prensa independiente, con la prensa crítica, porque realmente aporta al desarrollo democrático. Como país, hace poco más de tres décadas decidimos que queríamos democracia. Fueron los tiempos en que se ciudadanizó el Instituto Federal Electoral, el IFE, o el INE como es ahora. En estas más de tres décadas el INE nos ha demostrado ser una institución que nos ayuda a llegar a la democracia.

Es muy importante que se dé a conocer qué es lo que realmente pasa en este avance de la democracia, qué es lo que pasa en las elecciones, qué es lo que pasa en las campañas... Para que nuestra democracia pueda avanzar necesitamos conocer la realidad, y en ese sentido el periodismo crítico es muy importante.

Esos contrapesos que hace la prensa son decisivos para el desarrollo de la democracia. Hay contrapesos que existen por la división de poderes: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Hay contrapesos que existen por los gobiernos estatales en la defensa de sus estados versus la Federación. Hay otros que ejercen los partidos políticos de oposición. Hay contrapesos de los medios de comunicación, que nos dan a conocer todo esto que pasa. También contrapesos de organismos de la sociedad civil, algunos dedicados a temas como la educación, la seguridad, la lucha contra la corrupción y la pobreza.

Los organismos empresariales, entre los cuales está Coparmex, tomamos también esa función de ser contrapeso.

Si no hubiera una prensa independiente, una prensa crítica, no podríamos dar a conocer posicionamientos que desde el punto de vista de Coparmex nos ayudan a señalar aquellas acciones que consideramos que están bien, que son positivas para el desarrollo del país, pero también lo que no nos lleva al país que queremos.

Es motivo de celebración y orgullo no nada más para el estado de Yucatán sino para todo el país que exista un periodismo crítico e independiente

Desde luego, en estos señalamientos hacemos propuestas, y el hecho de que éstas puedan ser difundidas por una prensa independiente, una prensa crítica, es fundamental. De otra manera solo llegaría una información parcial, a lo mejor solo por parte del gobierno, solo por parte del Estado, y no por parte de la sociedad.

Si no tenemos un periodismo crítico, independiente, no sabemos cómo vamos avanzando en esta democracia, no sabemos los posicionamientos de distintos organismos de la sociedad civil, de los distintos partidos políticos, de los candidatos...

Para el avance de la democracia es fundamental el periodismo crítico e independiente. Por eso nos solidarizamos con los medios de comunicación que han sido atacados precisamente porque este periodismo genera cierta incomodidad con algunos gobiernos. Nos solidarizamos también con los familiares de los periodistas que han sido asesinados. En este ejercicio de la libertad de expresión, el que se pierda la vida es algo que no debemos pasar por alto.

Por eso nos hemos manifestado en esta defensa de la libertad de expresión, independientemente de que opinen algo diferente a lo que nosotros pensamos. Tenemos que defender su derecho a decirlo, y es algo que desde Coparmex impulsamos como una parte fundamental para el avance y el desarrollo del país.

Desde la sociedad civil debemos aplaudir al periodismo crítico, al periodismo independiente, porque es precisamente lo que nos permite ver cómo va el desarrollo del país en distintos temas.

Como ciudadanos, como organismos de la sociedad civil debemos apoyar a estos medios de comunicación, independientemente —insistimos— de que tengan posturas u opiniones diferentes a las nuestras.

Un eslabón clave en esta construcción del mejor México que queremos, definitivamente, es el periodismo crítico e independiente y desde Coparmex defenderemos su derecho a expresar sus puntos de vista aunque sean diferentes a los nuestros.

Se deben sentir orgullosos (se refería a los lectores) de contar con un medio de comunicación como es el Diario de Yucatán y el sitio digital yucatan.com.mx.

Noventa y siete años es algo difícil de conseguir por cualquier tipo de empresa. Ya en sí mismo es un logro el hecho de que cumplan 97 años; es motivo de celebración y orgullo no nada más para el estado de Yucatán sino para todo el país que exista un periodismo crítico e independiente. Es algo que tenemos que aplaudir, que tenemos que resaltar, que tenemos que apoyar.

En ese sentido, siéntanse orgullosos de contar con el Diario de Yucatán y la plataforma digital yucatan.com.mx porque es la manera en que nos podemos informar verazmente, donde podemos ver cuál es el avance que tenemos en distintos temas no solo en Yucatán sino en todo el país.

Y ojalá contemos con mas periodismo crítico e independiente como el Diario de Yucatán. ¡Muchas, muchas felicidades!

Un aliado contra la corrupción

José Antonio Centeno Reyes, presidente nacional de Canacintra

El valor de la prensa independiente radica en que está ligada a la libertad misma. Brindar espacios a las diferentes voces representantes de todos los sectores genera la pluralidad que necesita el lector como ciudadano informado para generar sus propios criterios.

El que no exista influencia tendenciosa de medios gubernamentales, corporativos o sociales que la contaminen hace revelar el verdadero rostro de la actualidad; se ha convertido (la prensa independiente) en el poder más preciso contra la corrupción y los intereses que no conllevan al desarrollo, logrando llegar a los oídos de todas las personas los logros y victorias que dirigen el bien social. José Antonio Centeno, presidente nacional de Canacintra: “La prensa solo es incómoda cuando hay intereses a los que incomoda que se sepa la verdad”

El ejercicio del periodismo independiente es necesario e incluso obligado como compromiso con la sociedad, máxime cuando hablamos de que los representantes de la población tienen en sus manos el rumbo para definir políticas públicas y el destino de los recursos públicos.

Los periodistas son los primeros en informar a la ciudadanía. Para articular armoniosamente nuestro sistema democrático, la labor del periodista independiente es informar y también fiscalizar a los gobernantes con la transparencia necesaria.

El periodismo es una carrera que se vive con pasión y poco reconocimiento, que requiere no solo profesionalismo sino también coraje y valentía, puesto que se pone en riesgo la integridad misma en la labor diaria.

El condicionar la opinión de un medio al pagar promoción constante o permanente se ha vuelto una práctica no solo de difusión, sino también una costumbre de la compra de la propia opinión que lacera y daña a los sistemas, a las instituciones y a la verdad.

La prensa solo es incómoda precisamente cuando a los intereses les incomoda que se sepa la verdad. El gobierno debe defender en todo momento a los periodistas que así lo requieran por la sensibilidad de la información que logran obtener.

El papel de la sociedad ante la prensa libre e independiente es el de exigir el derecho al acceso a la información. La sociedad demanda que se permita conocer con transparencia sobre los diferentes temas que afectan al país, exigiendo que no se perturbe el trabajo por intereses particulares.

La prensa solo es incómoda cuando hay intereses a los que incomoda que se sepa la verdad

La misma sociedad se beneficia al exigir que se respeten los derechos de la prensa libre y se procure su integridad física en caso de que lo requiera y solicite para continuar el ejercicio de esta profesión, siendo garante del acceso a la información y de los intereses de la ciudadanía.

Muchas felicidades al Diario de Yucatán por su 97o. aniversario. Llegar prácticamente a un siglo de su fundación implica fuerza, perseverancia y gran dedicación. Cuenten con Canacintra, que siempre respaldará a la prensa independiente.

Que continúe el trabajo y la fortaleza de su organización, que sus esfuerzos sigan orientados a la buena prensa en favor de nuestro querido México.

¡Enhorabuena y felicidades!

Mejor información, mejor decisión

Iván Rodríguez Gasque, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán

La prensa independiente siempre ha tenido una gran importancia. Sin embargo, con el efecto de la globalización ha tomado una relevancia mayor, ya que a través de ella se generan información y opiniones objetivas, sin presiones externas, lo cual ha sido una herramienta primordial muchas veces para la toma de decisiones de distintos actores en distintos escenarios, como guerras o momentos políticos complejos, o con temas tan complicados como ha sido la pandemia de Covid-19.

Con este último ejemplo nos quedo totalmente claro cómo estamos viviendo en un tiempo de globalización muy elevada y cómo la comunicación fluye por todo el mundo.

Es indispensable escuchar todas las voces sin ningún tipo de sesgo. Sin duda, es lo que puede permitir a cualquier ciudadano tomar una decisión informada y correcta, y poder hacerlo es la base del funcionamiento de una democracia sólida.

Sin duda, el Diario es la referencia más importante en nuestro Estado como medio de comunicación

Durante mucho tiempo han existido diversas amenazas para el periodismo crítico, desde sanciones económicas hasta temas mucho más delicados como los lamentables asesinatos a periodistas, que cada vez aumentan más en nuestro país. Sin embargo, también hay que reconocer que existen medios que lejos de ser críticos solo existen con el objetivo de atacar o defender a un actor con base en sus intereses.

En este sentido, toma gran relevancia la participación de la sociedad civil para garantizar la existencia de medios independientes y críticos que realmente puedan mantener informada a la población de una manera objetiva.

La actitud (de hostigamiento) del gobierno federal y de algunos gobiernos locales sin duda es preocupante, en particular por el recrudecimiento de las amenazas y asesinatos a periodistas en México en los últimos años. El Estado debe garantizar la seguridad de todos aquellos actores cuya prioridad es mantenernos informados. Iván Rodríguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán: “Es indispensable escuchar todas las voces”

Sin duda, la sociedad debe ser parte activa y promotora de la existencia de la prensa independiente, así como aportar la parte que le toca. El hecho de comprar un periódico cuyas líneas de trabajo sean las ya descritas es una forma simple de mostrar que se puede hacer algo. Las cámaras y demás organizaciones también tienen un papel importante como promotoras de la libertad de prensa en sus lugares de origen.

Una gran felicitación a todo el equipo del Diario de Yucatán, a sus lectores, propietarios y colaboradores. Sin duda, el Diario es la referencia más importante en nuestro Estado como medio de comunicación. Continúen trabajando de la misma manera, lo cual será garantía de que seguiremos informados con veracidad, oportunidad y objetividad. Mucho éxito y esperamos con ansias la celebración de los 100 años.

La crítica, deseable y también necesaria

Beatriz Eugenia Gómory Correa, presidenta de Coparmex Mérida

En estos tiempos de globalización y desde siempre, la prensa independiente es esencial para la vida de un país. Nosotros desde Coparmex estamos impulsando un nuevo Modelo de Desarrollo Inclusivo en el que todos quepamos y participemos, donde nadie se quede atrás. Está conformado por 20 principios indispensables para construir el país que queremos y necesitamos. Uno de estos principios fundamentales es el respeto a la libertad de expresión.

El tener prensa seria, independiente, objetiva y veraz es indispensable para todos, pues, como dice nuestra Constitución, toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole.

Hoy más que nunca, ante la proliferación de regímenes e ideologías de corte populista en diversas latitudes que, entre otros aspectos, buscan controlar y cooptar la información, contar con una prensa independiente, valiente y profesional, es fundamental.

En ninguna sociedad puede hablarse de democracia si no se defienden las libertades de la persona, siendo la libertad de expresión uno de los principios básicos en los que tendríamos que estar plasmando la vida de cualquier nación y en donde el periodismo independiente es fundamental para que los ciudadanos podamos tener libre acceso a la información que es relevante para todos. Necesitamos conocer lo que está pasando a nuestro alrededor de una forma veraz y objetiva. Es indispensable conocer diversos puntos de vista para formarnos una opinión propia de lo que acontece. Beatriz Gómory Correa, de Coparmex Mérida: “Como sociedad debemos respaldar a la prensa libre”

La crítica, el cuestionamiento, los distintos ángulos para ver lo que sucede, son deseables y también son necesarios. No podemos aspirar a tener un pensamiento único, pues la pluralidad es lo que nos enriquece, nos permite avanzar, crecer y consolidar nuestra democracia. Tristemente, en estos tiempos el periodismo crítico como contrapeso del poder político se está volviendo una actividad peligrosa.

Los actos intimidatorios y las acciones que ponen en riesgo desde el poder a quienes ejercen el periodismo y en contra de quienes, en pleno ejercicio de sus derechos, informan a la sociedad, deben cesar ya.

Las amenazas son principalmente contra la vida e integridad física de los periodistas, al ser el propio gobierno federal y, en muchas entidades federativas, los propios gobiernos estatales que sistemáticamente se quejan, señalan y atacan verbalmente desde sus espacios de difusión la labor de los periodistas con quienes no están de acuerdo, lo cual es inaceptable. No podemos dejar de mencionar también la presión y hostigamiento que el crimen organizado ejerce sobre muchos periodistas y medios de comunicación.

Diario de Yucatán ha sido un actor importante en la historia de nuestro Estado

Desde Coparmex condenamos los ataques a la prensa y nos sumamos a la exigencia de justicia para que se respete la vida, los derechos y la profesión de quienes informan, así como su libertad de pensar y escribir.

Sociedad y gobierno, de la mano, debemos generar las condiciones para el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión. Y este respeto al otro, al que piensa diferente, se debe enseñar desde casa, en el seno de la familia. Nuestros niños y jóvenes deben aprender a pensar y opinar de forma libre y abierta, reconocer el valor del pensamiento libre e independiente del otro y respetar todos los puntos de vista. Necesitamos que todos en nuestra sociedad podamos opinar, sumar, discutir y debatir para llegar a acuerdos. Nunca la intimidación, el intentar callar al otro e imponer nuestras ideas propias abonará a construir un mejor país.

Como sociedad debemos respaldar a la prensa libre e independiente, no quedarnos callados ante los agravios que un día sí y el otro también reciben los periodistas por el simple hecho de informar o no estar de acuerdo con nuestros gobernantes.

Como ciudadanos debemos informarnos, leer, cuestionarnos, analizar lo que se dice sobre nuestro entorno, nutrirnos de información verdadera y normar nuestro propio criterio y opinión. Para eso necesitamos contar con una prensa independiente y libre, así como estar dispuestos a pagar por tener esa valiosa información a nuestro alcance.

Mis más sinceras felicitaciones al Diario de Yucatán en su aniversario 97. Ha sido un actor importante en la historia de nuestro Estado. Sabemos lo difícil que resulta seguir siendo libre e independiente a lo largo de casi un siglo, pero el mantenerse fiel a los principios del fundador es lo que lo hace fuerte y ser lo que es.

Decir las cosas como son, le guste a quien le guste

Alejandra Pacheco Montero, empresaria

Es importante que en nuestra sociedad tengamos un periodismo de buena calidad, crítico e independiente.

Con la globalización, los medios de comunicación pueden darnos en segundos información de cualquier parte del mundo en cualquier contexto, ya sea político, económico, social, educativo, etcétera. Allí es donde cobra relevancia el trabajo de la prensa libre.

Cada día vemos la importancia de ese trabajo, y ya no solamente en los medios tradicionales. Los alcances son mucho mayores con las nuevas tecnologías. Entonces, es fundamental también que como ciudadanos hagamos un consumo responsable de la información, para que ésta sea veraz y fidedigna.

Si no tenemos ese tipo de información, en cualquier sector, no podríamos tomar decisiones que son trascendentes para la vida democrática, si hablamos de la polítca, y tampoco crecer como sociedad y trascender en nuestro entorno. Alejandra Pacheco, expresidenta de la Canirac Yucatán: “Es importante el consumo de información crítica”

Cada día que pasa, cuando me entero de las diferentes noticias que surgen no solamente en nuestro país sino alrededor del mundo, considero el ejercicio de la prensa como una actividad de alto riesgo.

Es increíble que muchas veces los periodistas se vean amenazados por ciertos intereses. Eso es muy lamentable, y lo digo también por mujeres que me ha tocado conocer. Hace poco vimos que una activista (Cecilia Monzón) falleció; no era una persona que trabajaba en la prensa, pero obviamente estaba manifestando y diciendo algo. Tenemos que ver que esa comunicación sea cada día más libre. No puede ser que en nuestro país no exista la libertad de expresión, no puede ser que los medios no tengan la libertad de decir las cosas para que la sociedad pueda ejercer un pensamiento crítico.

La impunidad es una de las características más recurrente, tristemente, en este tipo de situaciones, sobre todo con los periodistas.

Considero reprobable la exhibición que se ha hecho de ciertos comunicadores en cuestiones particulares. Claro que es importante la transparencia, pero me preocupa que no haya ningún contrapeso en ese tipo de situaciones, y como sociedad lo debemos ser.

Dentro de mi experiencia como presidenta de Canirac vi ese trabajo exigente que tiene la prensa libre, la prensa independiente, y también me tocó ver a mujeres que son cabezas de familia.

Para mí es lamentable que a lo mejor esas personas que conocí como cabezas de familia puedan ser vulnerables en sus derechos. Eso para mí es de gran trascendencia, porque una mujer que tú marcas es una familia que marcas.

Mi trabajo como presidenta de Cámara no hubiera tenido el mismo resultado si ustedes, los periodistas, no nos hubieran apoyado de la manera en que lo hicieron. Todo el trabajo alrededor de un gremio se vio fortalecido gracias al trabajo que se hizo de la mano con cada uno de ustedes.

Es fundamental también que como ciudadanos hagamos un consumo responsable de la información, para que ésta sea veraz y fidedigna

Nos toca una correspondencia de la sociedad civil a cada uno de ustedes. Es fundamental que estemos conscientes del consumo responsable de la comunicación.

Hoy por hoy podemos ver diferentes medios y noticias, no solamente en la prensa escrita sino en radio, en internet, en las redes sociales... Como sociedad es importante que estemos consumiendo información crítica, información de calidad que al final nos haga tomadores de mejores decisiones. Hay que leer información realmente confiable.

Algo que yo respeto mucho del Diario de Yucatán es que ha trabajado siempre en decir la cosas como son, le guste a quien le guste. A veces eso incomoda a algunas personas, pero lo importante es que se diga lo que es y por eso el Diario se ha ganado el respaldo de tantos años.

Quiero enviar una calurosa felicitación al Diario por su 97o. aniversario. La información es poder, y de la mano del Diario de Yucatán vamos a estar muy informados para tomar mejores decisiones.

Es nuestra conciencia el periodismo independiente

Lízbeth Estrada Osorio, coordinadora regional de Cimtra

Cada vez es más evidente que la creciente globalización en la que progresivamente nos hemos insertado ha impactado de muy diversas maneras nuestra forma de vida, trayendo cambios económicos e influencias culturales crecientes que afectan de diferentes maneras en nuestro desarrollo e idiosincrasia política del país y nuestra región en particular.

Es evidente, en este sentido, que la evolución de la democracia y sus valores en México, y Yucatán en particular, se han ido asociando crecientemente a este proceso de contraste mundial de valores, normas y mecanismos de gobernabilidad que exigen cada vez más tolerancia a las diferencias ideológicas y culturales, demanda una mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio público y una mayor aceptación al cambio y resultados de las elecciones partidistas.

Cuando menos así lo atestiguan, en general, las alternancias de gobierno en México y Yucatán en las últimas décadas.

En este proceso de internacionalización en que nos hemos enfrascado en las últimas décadas, la prensa independiente ha tenido un papel determinante. Su cotidiano papel crítico ha permitido exponer las trabas y resistencias nacionales y locales fincadas en atavismos culturales y prácticas ancladas en formas de gobierno del pasado.

Asimismo, nos ha posibilitado comparar nuestros avances o retrocesos con los de otros países en la materia, permitiendo equilibrar y decantar nuestros juicios y aspiraciones en materia política, enriqueciendo nuestro acervo democrático.

La prensa independiente ha sido, sin duda, la vanguardia en nuestro desarrollo democrático. Octavio Paz decía que la era moderna surgió gracias a la consolidación de la crítica. Sin duda, este principio sigue vigente. Solo la constante exposición que la prensa independiente ha hecho del quehacer gubernamental o de las conductas sociales nos permite visibilizar y ponderar nuestras fortalezas y debilidades como sociedad, ayudando a modernizarla.

Hoy día, incluso, esta tarea ha rebasado las fronteras y nos exhibe ante el mundo, para bien y para mal, gracias a la globalización, haciendo cada vez más difícil ocultar o entorpecer esta tarea. Lízbeth Estrada Osorio: sin crítica no hay democracia

La prensa crítica es fundamental en la actualidad global, dado que nos ofrece la oportunidad de vernos a nosotros mismos tal como somos ante el resto del mundo. Nos permite evitar maniqueísmos y condescendencias que pueden beneficiar a algunos, pero que nos dañan a la mayoría en la medida que evitamos confrontar nuestros propios errores.

La prensa independiente es nuestra propia conciencia. Su papel y tarea no es fácil porque incomoda, sobre todo, al poder económico, político y delincuencial. Pero es imprescindible si queremos una democracia sana, incluyente y transparente. Los riesgos y dificultades del periodismo independiente están a la vista de todos, pero gracias a él se conserva la esperanza y determinación de seguir construyendo un país de instituciones y el contrapeso indispensable de poderes. Un legado que debemos a los valores globales de la democracia.

Los sistemas democráticos tienen su mayor fortaleza en la prensa independiente. Éste es un principio que el mismo Ortega y Gasset enunció a principios del siglo XX, cuando anticipó el arribo de la sociedad de masas, refiriéndose al creciente poder que adquiría la opinión pública en Occidente.

La democracia sería impensable sin la función de la labor crítica. Más aún en nuestros tiempos de interacción global que someten al escrutinio internacional nuestras acciones.

Gracias a la labor periodística que realizan diversos medios con distintas orientaciones ideológicas es que en las últimas décadas logramos abrir nuestro sistema electoral a la competencia partidista y transitar del régimen de partido único a la alternancia democrática.

Es también gracias al papel que desempeñe la prensa independiente que dependerá en buena medida que ésta permanezca y se consolide en México.

El periodismo independiente ha sido un elemento indispensable en el desarrollo de nuestra democracia. Durante la mayor parte del siglo XX el papel de la prensa independiente fue marginal debido al acoso del Estado posrevolucionario. Solo la creciente masificación de la educación y el correspondiente papel que jugaron las clases medias, personificadas inicialmente en los estudiantes universitarios y la creciente influencia de los valores democráticos internacionales, es que se consolidaron canales de comunicación masiva en México y en algunas de sus regiones, como Yucatán, fomentando una creciente independencia política, contribuyendo a la apertura partidista y la alternancia en gobiernos municipales, primero, y estatales y federales, después.

Lo anterior, desde luego, no ha garantizado una evolución democrática lineal o cualitativa en todos sentidos ni tampoco ha estado exenta de retrocesos, debilidades estructurales o abusos de quienes se instalan en el poder. No obstante, si evaluamos nuestro pasado inmediato se puede constatar, en general, una cada vez mayor conciencia social para avanzar en los procesos de saneamiento democrático y aceptación de las decisiones electorales. Es en este sentido donde la prensa independiente más ha ayudado. Los cambios culturales son probablemente los más lentos en fraguar y en buena medida dependen del cotidiano esfuerzo del periodismo independiente.

Lo anterior lo podemos constatar hojeando la misma prensa de décadas atrás al corroborar cómo los reclamos sociales del pasado, a través de editoriales o señalamientos periodísticos a conductas de gobiernos autoritarios, hoy son más frecuentes y asimilados electoralmente con mayor rigor por la sociedad.

La tolerancia política es sin duda uno de los mayores valores de que gozamos en la actualidad en nuestro país, gracias a la perseverante tarea de la prensa crítica, a pesar de que hoy día desde el mismo poder haya reclamos y descalificaciones cotidianas a esa labor. Su misión en buena medida consiste en profundizar y sedimentar, con esa persistencia que le caracteriza, esa misma cultura de inclusión y crítica para hacer más receptivo y tolerante al poder gubernamental de lo que es en la actualidad.

El desarrollo de la democracia en México es en general progresivo, pero no está exento de altibajos o retrocesos. El presente gobierno federal, a todas luces unipersonal, lo refleja claramente. De una creciente apertura democrática derivada del desgaste paulatino, pero inexorable, del partido único que dominó el escenario político nacional desde la etapa posrevolucionaria hasta el año 2000, pasamos a la alternancia política con la llegada al poder de otras organizaciones partidarias a principios del siglo XXI.

Esto fue precedido por alternancias en gobiernos estatales que terminaron con la de la presidencia del país al comenzar el nuevo milenio. Todo parecía indicar que las fuerzas políticas en pugna habían asimilado la alternancia como forma de vida democrática, pero el discurso del pensamiento único que caracteriza a la presente administración vuelve a poner en vilo dicha apreciación. De ahí la necesidad de robustecer la democracia a través de la prensa independiente.

Este proceso de desarrollo democrático que implicó décadas de aprendizaje social para darnos un régimen de alternancia inclusiva que premiara o castigara los resultados de gobierno, se lo debemos en buena medida al periodismo crítico. Como ha sucedido en otros países, ha sido sin duda el surgimiento o la prevalencia de la prensa independiente lo que ha permitido la expresión de grupos sociales e ideologías diversas que, poco a poco, inculcaron nuevos valores y ayudaron a madurar la tolerancia política de los gobiernos en turno, hasta permitir un régimen electoral independiente e incluyente para todas las formas de pensamiento civilizado que acataran las normas básicas de nuestra constitución. Este es un logro social impensable en sociedades donde no existe el pensamiento crítico y la prensa libre.

La democracia electoral es un valor universal inculcado por los regímenes republicanos principalmente. Tiene su principal sustento en la representación popular y el equilibrio con los otros dos poderes, Ejecutivo y Judicial, que asume el Estado Nacional, pero también en la libertad de opinión que implica a la sociedad en su conjunto y que garantiza nuestra Carta Magna. Este último baluarte, también conocido como el cuarto poder, se expresa preferentemente en la prensa independiente a pesar de que la tecnología digital haya abierto otras formas de expresión más personalizadas. La amenaza a la democracia no siempre se expresa en la supresión o sometimiento al Ejecutivo de los otros poderes, también lo hace por medio de la promoción del pensamiento único, sea cual sea, inducido por quien tiene la forma de imponerlo que es el gobierno en turno. El principal antídoto para que eso ocurra lo constituye la prensa crítica e independiente y ahora también las redes sociales.

La actitud de hostigamiento y chantaje a la prensa independiente que ha mostrado una y otra vez la actual administración federal, y que repiten algunos gobiernos locales, tiene que ver con la incomodidad que les provoca la crítica de los medios y la opinión pública que no se aviene a sus postulados y acciones de gobierno. La insistencia gubernamental en adoctrinar e imponer un pensamiento único afín a sus valores e ideología no tiene parangón desde la época posrevolucionaria en nuestro país. Y menos aún bajo este mundo globalizado en el que nos encontramos inmersos. Es algo que creíamos superado pero que ha regresado pretendiendo eliminar lo ganado por nuestra democracia. De ahí la importancia de que la prensa crítica e independiente siga cumpliendo con su papel en una brega sin fin que permita madurar y consolidar los valores democráticos.

La prensa independiente ha sido, sin duda, la vanguardia en nuestro desarrollo democrático

La esencia de la opinión pública, que encarnan los medios de comunicación independientes, es en realidad ser la voz de la sociedad civil. Los llamados medios de comunicación son por lo regular empresas que representan las aspiraciones de opinar e informar sobre los asuntos públicos de la nación o los estados, aunque también los haya financiados desde el poder público con un objetivo más propagandístico.

En tal sentido, el papel de la sociedad, ya sea de manera personal u organizada en sectores o grupos de interés, radica en alimentar o alentar con su particular punto de vista o iniciativas, la participación social en la cosa pública a través de la prensa libre e independiente. Es decir, en los asuntos que le conciernen y le afectan en su vida cotidiana.

En este sentido, la prensa libre es en realidad un instrumento de la sociedad civil y como tal se debe a ella y a sus intereses porque forma parte de la misma. Constituye el medio en que la sociedad se expresa en toda su diversidad. De ahí que la prensa pueda ser apreciada como una entidad constitutiva y apegada a los valores, intereses y expectativas de la sociedad en su conjunto, aunque sea de manera diversa. Más aún, esta misma diversidad es la que le confiere su legitimidad como exponente y defensora de la verdadera democracia. De hecho, el periodismo independiente se asocia con la democracia a tal grado que no puede concebirse sin su existencia. De ahí que la carencia del periodismo libre sea visto como una característica de las autocracias y por lo contrario, su real existencia como un elemento inherente a las democracias.

El papel de la sociedad en el ejercicio de la prensa libre es fundamental; ambas entidades se necesitan para equilibrar al estado de derecho. La necesidad de auditar y vigilar la función pública está asociada a la calidad de vida democrática. En la medida que sociedad y prensa independiente indagan y opinan sobre la acción de los gobiernos, en esa misma medida logran equilibrar o no su quehacer y por lo tanto consolidar su misma legitimidad política.

El paulatino desarrollo de nuestra democracia nos enseña que transparentar el ejercicio de gobierno, desde la sociedad y la prensa independiente, es lo que permite poner límites al ejercicio arbitrario o desaseado del poder público. Es también lo que propicia la educación y el fomento de los valores democráticos y, por lo mismo, ejercer el voto ciudadano con mayor conocimiento y convicción para premiar y castigar la acción de gobierno. La colaboración entre sociedad civil y prensa independiente es, en pocas palabras, el catalizador que permite la maduración y el progresivo avance de nuestra democracia.

En este aniversario 97 de Diario de Yucatán yo invitaría a todos los lectores a hacer una reflexión sobre el papel histórico que ha desempeñado el medio en todos estos momentos sociales importantes que han acontecido en el Estado y la Península. El Diario de Yucatán fue y sigue siendo la primera fuente de acceso a la información para la ciudadanía, porque ha transparentado el actuar de autoridades y gobernantes.

Para mí y mi familia, el Diario ha representado una ventana para conocer los acontecimientos y formarnos una opinión de los mismos. Ha sido un medio abierto a todas las voces ciudadanas.