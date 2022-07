La semana hace 50 años: Aguacero en Mérida suma en 15 días la misma lluvia que de enero a mayo

Domingo 11 de junio de 1972: Miss México revela sus intenciones de matrimonio

DIÁLOGO.— La bella norteña que representará a México en el concurso de Miss Universo tiene por delante un largo camino hacia el altar. Aún no está enamorada y de matrimonio proyecta comprometerse hasta 1977. “Soy joven y espero el amor”.

Mary Carmen Orozco Cabrera así se lo confió ayer en el aeropuerto al reportero del Diario que la entrevistó poco después de llegar de Puerto Rico, en tránsito a la metrópoli. La lluviosa tarde meridana recibió el abierto clavel de su sonrisa y en la sala de espera internacional —simpatía en el rostro, chispa en los ojos, gracia en el decir— dio vida a este diálogo:

Mary Carmen Orozco Cabrera, Señorita México 1972, con un ejemplar del Diario. Foto de Megateca

—¿Qué piensas de la mujer de esta época?

—Como mujer me gusta la que me ha tocado vivir, pues la mujer de ahora tiene más oportunidades de prepararse y superarse en todos los campos y en igualdad de condiciones con el hombre.

—¿Qué tipo de hombre te gusta?

—El que sabe respetar a la mujer; el físico no me importa, pero que sea alto, que me pase; el hombre apuesto, la mayor de las veces, se vale de su apostura para sojuzgar a la mujer y no la respeta.

—¿Tienes planes para el matrimonio?

—No estoy enamorada aún y para el matrimonio mis planes son esperar cinco años más, pues soy joven y espero el amor.— A.M.V.

(De “Diario de Yucatán” número 16,913)

Lunes 12 de junio de 1972: Campeonato Estatal de Fútbol de Primera Fuerza

FÚTBOL.— El once del Instituto Tecnológico de Mérida conquistó ayer en el Estadio el Campeonato Estatal de Fútbol de Primera Fuerza, al derrotar en un reñido encuentro al de la Escuela de Comercio y Administración, por 3 a 1. Con dos goles, el técnico Raúl Sosa Alemán se convirtió en el héroe de la jornada, ya que de hecho ciñó a su equipo la corona estatal de fútbol.

ECA, que dominó los primeros 45 minutos de juego, abrió el marcador a los 10 minutos. Carlos Tello sirvió en bandeja a Alfredo López, quien cruzó su disparo para batir por única ocasión al cancerbero del Tec. Con este resultado terminó la primera parte. En la segunda mitad, ECA prolongó su dominio, hasta que el entrenador de los técnicos efectuó un cambio que le dio mayor ofensiva a su equipo. Manuel Sánchez, que fue pasado a la delantera, remató con la testa un tiro de esquina cobrado por su hermano Ángel para empatar el marcador cuando corría el minuto 27. Ese gol creció al equipo técnico y sirvió para que, junto con sus adversarios, brindara un bonito espectáculo.

Diez minutos después del empate, el mismo Ángel Sánchez envió un servicio sobre Sosa Alemán, quien burló a dos defensas y aguantó la salida del portero para anidar el balón en las mallas. Y cuando solo faltaban cinco minutos para que terminara el partido, Ángel Sánchez nuevamente se coló por el ala izquierda, burló a un contrario y dio el balón a su hermano Manuel; éste se le escapó a un “mastín” y jaló el gatillo, solo que el esférico rebotó en el marco y regresó al área para que Sosa Alemán, que venía encarrerado, disparara cruzado y consolidara el triunfo técnico.— R.J.P.M.

(De “Diario de Yucatán” número 16,914)

Martes 13 de junio de 1972: gobernador Loret de Mola amaga a quienes especulan con el cemento

NOTAS DE PALACIO.— Recibimos anoche las siguientes declaraciones del gobernador Carlos Loret de Mola:

“De conformidad con la actitud de defensa al público consumidor, que se ve lesionado con la especulación en el cemento, especulación que impide a pequeños artesanos y constructores realizar sus trabajos normales, el Ejecutivo del Estado ha apoyado la actitud de la Delegación de Industria y Comercio, en el sentido de impedir y sancionar, de acuerdo con la Ley, los actos de ocultamiento, especulación, abuso y negativa de venta cometidos por diversos elementos, y en el mismo sentido ordenó al procurador general de Justicia y al director general de Seguridad Pública y Tránsito del Estado que, en auxilio de la autoridad federal, interviniesen para practicar las diligencias relativas a este asunto".

"Recomendé también a dichas autoridades proceder con el mayor cuidado para evitar que la especulación continúe. Asimismo, recomendé al señor delegado de Industria y Comercio llegar a las fuentes de producción y a todos los distribuidores para invitarlos, por los medios de persuasión y legales de que se dispone, a efecto de que den al producto la mayor agilidad posible para que llegue al público consumidor sin intermediario que lo encarezca injustificadamente”.

BALLET.— Después de presentarse en el Auditorio de Miami Beach, como parte del programa “Latin Folk Dance Extravaganza”, anteanoche regresaron de Florida once integrantes del Ballet Folklórico de Yucatán.

Luis Pérez Sabido, subdirector general de Bellas Artes, informó que también actuaron durante festivales populares al aire libre, en la calle 8 de Miami. En su función del jueves 8 los artistas yucatecos bailaron “La angaripola”, “Los aires yucatecos”, “Tuncuruchú”, “La morena de mi pueblo”, “El toro grande”, “El torito” “El degollete”, “La danza de las cintas”, “Las suertes” y “Las fiestas del pueblo”. Integraron el grupo yucateco el subdirector de Bellas Artes, el director del Ballet, profesor Alfredo Cortés; el cantante Carlos Gil “El Zací” y los bailarines Genny Canto, Cora Sánchez, Alicia Quijano, Guadalupe Bojórquez, Dalila Aguilar, Ramón Lavalle, Arturo Escalante, Luis Lara y Jorge Sabido.

(De “Diario de Yucatán” número 16,915)

Miércoles 14 de junio de 1972: intensa lluvia en la primera quincena de junio

LLUVIAS.— En este mes de junio, incluyendo la lluvia de ayer al mediodía, Mérida ha recibido una precipitación pluvial de 129.6 milímetros, casi igual al total de lluvia durante los meses de enero a mayo. El aguacero más fuerte del año, hasta ayer, cayó el lunes 5 pasado, que registró una precipitación de 37.5 milímetros.

(De “Diario de Yucatán” número 16,916)

Jueves 15 de junio de 1972: el presidente Echeverría llega a Washington

GIRA.— WASHINGTON (UPI).— El presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, llegó ayer por la tarde a Washington para iniciar con su colega norteamericano una revisión a fondo de toda la gama de las relaciones políticas, comerciales y financieras entre su país y Estados Unidos.

La parte oficial de la visita del mandatario mexicano comienza hoy por la mañana, cuando el presidente Richard M. Nixon le extienda la bienvenida a Echeverría con una vistosa ceremonia militar en la Casa Blanca. Las actuales relaciones entre los dos vecinos de América del Norte se encuentran en una de las mejores etapas de sus historias y se cuentan tal vez entre las mejores en el panorama interamericano.

(De “Diario de Yucatán” número 16,917)

Viernes 16 de junio de 1972: desde Washington, Echeverría critica la dura política exterior de EE.UU.

CRÍTICA.— WASHINGTON (UPI).— “El fin de la guerra fría no será el comienzo de una época de paz mientras los países débiles estén excluidos de sus beneficios”, declaró ayer el presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, quien también propuso “una nueva era” en las relaciones de su país con Estados Unidos, al tiempo que criticó duramente la política exterior de Washington por alentar la formación de bloques de poder a expensas de los países débiles. Richard Nixon y Luis Echeverría Álvarez, presidentes de Estados Unidosy México, pasan revista a tropas del vecino país durante el primer encuentro de ambos mandatarios en Washington, el 15 de junio de 1972

“No podemos estar de acuerdo con aquéllos que tratan de reducir la política mundial a meras negociaciones entre los países poderosos. Estamos aún más en desacuerdo con aquéllos que confunden el poder con la capacidad de producir armas nucleares”, manifestó Echeverría en un enérgico discurso pronunciado ante una sesión conjunta del Congreso.

El Presidente de México, que se dirigió al Congreso poco después de ser recibido por Nixon en la Casa Blanca, criticó en forma igualmente dura la política exterior de Estados Unidos hacia el “tercer mundo” en general e Hispanoamérica en particular.

(De “Diario de Yucatán” número 16,918)

Sábado 17 de junio de 1972: inauguran en Mérida el Banco del Pequeño Comercio

ACTOS CÍVICOS.— Mérida conmemoró ayer la marcha del ejército republicano, a las órdenes del general Manuel Cepeda Peraza, de La Mejorada al centro de la ciudad, después de la firma del acta de rendición del Comisario Imperial de Yucatán. Han pasado 105 años desde entonces. Los actos se iniciaron en el Parque de los Niños Héroes, donde el gobernador Loret de Mola descubrió una estatua del general Cepeda Peraza que será enviada a Oaxaca para que, junto con las de otros jefes liberales del país, rodeen la que será erigida a Benito Juárez en el Parque de la República. La conmemoración del 105o. aniversario de la rendición del Comisario Imperial de Yucatán, acto que incluyó el trasladoa Palacio de Gobierno de una estatua del general Cepeda Peraza

Luego de los honores de estilo al mando y a la bandera, en presencia de autoridades civiles y militares y la representación de ocho escuelas de la ciudad, se leyó copia del acta de rendición que suscribieron hace 105 años Miguel Castellanos, Daniel Traconis, Cepeda Peraza, Yanuario Manzanilla, Donaciano García y José Salazar Ilarregui. El joven Carlos Cervera, en representación de la Universidad de Yucatán, expresó del general Cepeda Peraza diferentes conceptos. El Himno Yucateco y el Himno Nacional pusieron fin a este acto conmemorativo.

BANCO.— El gobernador Loret de Mola inauguró ayer, minutos después de las 11 de la mañana, la sucursal Mérida del Banco del Pequeño Comercio, cuya finalidad es atender las necesidades de crédito de los locatarios de mercados y de los pequeños comerciantes establecidos fuera de los mismos. La sucursal está ubicada en el Centro Comercial Cuevas, cerca del tianguis de verduras. Está dotada de un gran mostrador y la parte que corresponde a los empleados fue alfombrada y dotada de escritorios, archivadores, etcétera.

Los interesados, para solicitar sus préstamos, no requerirán más trámites que enseñar su padrón o credencial autorizada por el Ayuntamiento de Mérida. Los comerciantes semifijos dispondrán de préstamos hasta por cien pesos y los establecidos, desde $500. Estos últimos harán sus pagos a 30, 60 y 90 días.

INGENIERO CIVIL.— Los días 5 y 6 del mes en curso presentó exámenes de grado en opción al título de Ingeniero Civil, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Yucatán, el señor Álvaro José Garza Torre.

La tesis, intitulada “Secciones mixtas de concreto sujetas a flexión”, versó sobre un estudio de los métodos de construcción del muelle de Playa del Carmen, Quintana Roo. El sínodo lo aprobó por unanimidad. Posteriormente, en casa de los esposos Pablo Garza Leal e Hilda Torre Palma, padres del nuevo profesional, se ofreció un brindis durante el cual el ingeniero Garza Torre recibió las felicitaciones de maestros, familiares y amigos.

(De “Diario de Yucatán” número 16,919)