Hijos de AMLO: ¿quiénes son y cuáles son sus escándalos?

De las veces que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado molesto en una conferencia, varias de ellas han sido por defender a sus hijos de críticas. Y es que desde el mayor de los López Beltrán hasta el más pequeño, Jesús Ernesto, han sido blanco de señalamientos diversos. Pero, ¿quiénes son los hijos de AMLO y cuáles son sus escándalos más sonados? Aquí, un recuento.

¿Quién es el hijo mayor de AMLO?

José Ramón López Beltrán es el mayor de los cuatro hijos del presidente López Obrador. Es el primero del matrimonio del actual mandatario con Rocío Beltrán Medina, quien falleció en 2003 a causa de un padecimiento del sistema inmunológico. Estuvieron casados durante 24 años.

José Ramón tiene actualmente 41 años de edad y es originario de Tabasco, al igual que sus padres. Según declaraciones del mandatario federal, el nombre de su primogénito es en honor a un hermano suyo, quien falleció cuando era niño.

En su círculo cercano se le conoce como “Joserra” o simplemente “Jose”, con énfasis en la o; abogado por la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, con cédula profesional registrada.

“Soy un rechazado de la UNAM, estuve a punto de entrar a derecho, pero me faltaron unos puntos. Y después vino la huelga y ya no hice trámites en una segunda ocasión porque estaba cerrada”, dijo José Ramón en una entrevista en 2018.

Escándalos de José Ramón López Beltrán

Uno de sus primeros escándalos ocurrió cuando su padre era el jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. El sábado 12 de mayo de 2001 López Beltrán, de 19 años, conducía una Jeep Grand Cherokee que impactó contra la patrulla 27066 de la Policía Bancaria e Industrial (PBI). La patrulla quedó destrozada. El lunes siguiente, López Obrador rechazó que policías y jefes de sector hayan dado un trato preferencial a su hijo y anunció que cubrirá los gastos, publicó Reforma el 15 de mayo de 2001.

Luego, en julio de 2007, integrantes de la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dieron a conocer que José Ramón López estaba en la nómina de la Procuraduría General de Justicia del D.F., con nivel de subdirector de área.

El diputado local José Antonio Zepeda Segura (PAN), integrante de la comisión señalada, declaró: “Se mandó a hacer una investigación de las personas que trabajan para la Procuraduría y (la dependencia) declaró que sí, efectivamente el hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán, está con un nivel de subdirector de área. Esto es muy delicado, ya que el joven es pasante de derecho. (...) Es intolerable que una persona que por el hecho de ser hijo de un ex candidato a la Presidencia esté devengando un salario, cobrando un sueldo y no se sepan claramente cuáles son sus funciones, y mucho menos que carezca del perfil académico y profesional para un nivel de subdirector de área”.

Te puede interesar: Quién es Rocío Beltrán, el primer amor de AMLO

Tras la muerte de Rocío Beltrán Medina, en enero de 2003, José Ramón y sus hermanos fueron declarados herederos universales de su madre. El mayor fue nombrado albacea. Así, en agosto de 2003 se presentó ante el notario Número 27 de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, hoy día secretario de Gobernación, y exhibió inventario de los bienes heredados: un predio rústico de 16.3 hectáreas (160 mil metros cuadrados) y una casa en Teapa, tocaron a José Ramón; dos departamentos en Copilco - Universidad, en la Ciudad de México, correspondieron a Andrés Manuel; y una casa en Villahermosa, se entregó a Gonzalo Alfonso (entonces menor de edad), según publicó Alberto Aguirre en El Economista.

Al igual que sus hermanos, José Ramón se incorporó a la estructura de Morena en 2016. Él fue designado como enlace del comité nacional morenista en el estado de México, donde se aproximaban elecciones. Carolyn Adams y José Ramón López Beltrán

En 2019 se confirmó su noviazgo con la brasileña Carolyn Adams, durante el evento de Informe de Gobierno de los primeros 100 días de su padre en la presidencia de México, que se realizó en marzo de aquél año, en donde por primera vez se les vio juntos.

Posteriormente, en el Primer Informe de Gobierno del 2 de septiembre del mismo año, se vio a la esposa del hijo de AMLO ya embarazada. Ese día Carolyn Adams llamó la atención por llevar unos tacones Valentino Garavani y un bolso Channel beige, que actualmente tiene un precio de 193,370 pesos.

Nietos de AMLO

El 14 de enero de 2020, López Beltrán y su esposa se convirtieron en los padres de Salomón Andrés Manuel López Adams. En abril de este año presentaron a su segundo hijo, Levi Mateo. La familia la completa la primera hija de ella, Natalia, de 16 años.

La relación del hijo de AMLO y Carolyn Adams ha estado rodeado de polémica. Lo más sonado ha sido lo relacionado con "la casa gris" en Houston, Texas. Esto, luego de que se dio a conocer que la pareja vivió en una casa de millonario valor propiedad un socio de Baker Hughes, empresa petrolera que tiene grandes contratos con Pemex.

Más que feliz. No me queda mas que agradecer a Dios. Les presento a mi hijo Levi Mateo. pic.twitter.com/7Z4UeFirUG — José Ramón López Beltrán (@JRlopezbeltran) April 24, 2022

Al salir a aclarar la polémica, López Beltrán afirmó que sus ingresos provienen de su trabajo como asesor legal para KEI Partners, una compañía propiedad de Érika e Iván Chávez, hijos de Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidanta y asesor honorífico del Tren Maya.

Te puede interesar: ¿Quién es Daniel Chávez, vinculado con el Tren Maya y el hijo de AMLO?

Los viajes de José Ramón también han sido motivo de escándalo. En 2018 fue captado en un hotel de lujo en Madrid, España, y en marzo del año pasado, su esposa Carolyn Adams lo sorprendió con un viaje sorpresa, en familia, a Aspen.

Hijos de AMLO: Andrés Manuel López Beltrán

Andrés Manuel Jr, mejor conocido como "Andy', es el segundo hijo del mandatario federal. Nació en Macuspana, Tabasco el 21 de agosto de 1986. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), igual que su padre. No cuenta con registro de cédula profesional.

El politólogo es conocido por su amplia participación en Morena, especialmente como coordinador en la Ciudad de México. En el documental "Esto Soy", de Epigmenio Ibarra, el segundo hijo del presidente expresó: "No somos los juniors abusivos del poder, nosotros no vamos a ser parte del gobierno, no creemos en el nepotismo, creemos que eso es una lacra más de este sistema".

Sus primeros escándalos ocurrieron en octubre de 2009. Primero, el periódico Milenio difundió una foto captada durante una protesta del PRD frente al Senado por impuestos. En ella, aparecía Andrés Manuel, de 23 años, calzado con unos zapatos tenis de marca Louis Vuitton, diseñados por el cantante Kanye West, con precio de catálogo de 11 mil 900 pesos. Andrés Manuel López Obrador y su hijo Andrés Manuel López Beltrán

Al día siguiente el mismo medio dio a conocer detalles del perfil de Facebook de Andy, quien estaba “en busca de amistad, citas, relaciones esporádicas, lo que sea”. El texto estuvo acompañado de fotografías que daban cuenta de sus fiestas, paseos en yate y noches de antro en Nueva York, rodeado de guapas mujeres. "El hijo de López Obrador es un 'fresa' de la izquierda", tituló el periódico español El Mundo el 4 de noviembre de 2009.

Cuando en 2016 los López Beltrán se unieron a Morena, Andy fue nombrado Coordinador de la Estructura Electoral de ese partido en la CDMX. Andrés Manuel Jr. fue pareja sentimental de la modelo, actriz y Miss Venezuela, Irene Esser. Se les vio juntos en la toma de protesta de López Obrador como presidente de la República y a finales de 2019 en una cata de chocolate. La ruptura entre ambos ocurrió en abril de 2020.

Andrés Manuel López Beltrán, la razón de la renuncia de Alfonso Romo

A finales de 2020, Alfonso Romo Gutiérrez renunció al cargo de jefe de la Oficina de la Presidencia. Tiempo atrás había trascendido en medios que Andy era una especie de ministro sin cartera en el gabinete de AMLO. Se le atribuía, por ejemplo, la designación del Subsecretario de Trabajo, Marath Barut Bolaños, su excompañero de facultad.

También había echado atrás acuerdos de Romo con el presidente, como la apertura de la cervecera Constellation Brands, que Andy bloqueó convenciendo a su padre de hacer una consulta popular al respecto; o el aplazamiento de la reforma sobre la subcontrataciones (outsourcing). Ya en noviembre había llegado a oídos de Eugenio Nájera, exdirector general de Nacional Financiera (Nafin), la queja que Romo confiaba a sus amigos: “Estoy cansado. El presidente le hace más caso a su hijo que a mí”, publicó Emeequis.

Andy y la fábrica de chocolates

Otra polémica más grande surgió en 2021, luego de que una investigación periodística revelara que Andy López Beltrán y sus hermanos figuraban como propietarios de Rocío Chocolate, marca registrada en julio de 2019 y cuyo chocolate se produce en la cacaotera "El Rocío", herencia de su madre y cuyo nombre es en honor a ella. En el lugar también se fabrican cervezas artesanales y refrescos, realizados a base de chocolate.

Tanto la empresa como la finca habrían sido beneficiadas por el programa Sembrando Vida, implementado en el actual gobierno y destinado a la reforestación, de acuerdo con el reportaje de Connectas . Los subsidios oficiales llegan por intermediación hasta los predios donde los hermanos López obtienen el cacao, la materia prima para sus manufacturas.

Gonzalo Alfonso López Beltrán, el tercero de los hijos de AMLO

Gonzalo Alfonso López Beltrán es el tercer hijo de López Obrador. Tiene 30 años y es Sociólogo por la UNAM. No tiene cédula profesional registrada.

Es otro de los propietarios de "El Rocío", pero hasta noviembre 2021, según el diario El Universal , estaba trabajando en la estructura del equipo de béisbol Los Gigantes de San Francisco. También fue encargado de coordinar los comités de Morena en Tlaxcala.

Además, según la columna "Los hijos del presidente", las labores de Gonzalo Alfonso tienen como objetivo potencializar el béisbol en el país. Por lo tanto, se le ha visto con empresarios del ramo —en un palco del estadio de los Sultanes de Monterrey— como Carlos Bremer, Carlos Slim y Alfonso Romo.

Al igual que su hermano Andrés tiene señalamientos de incluir a sus amigos en el gobierno de AMLO. Como informamos en abril pasado, al menos ocho excompañeros de escuela de Gonzalo consiguieron su primer empleo en el gobierno de la 4T pese a no cumplir con el perfil requerido para los puestos. En algunos casos, no están titulados o no tienen experiencia laboral en las áreas que dirigen. Se trata de plazas de directores, subdirectores y jefaturas con salarios que van de los 50 mil hasta los 141 mil pesos mensuales brutos.

Jesús Ernesto López Gutiérrerez, el hijo menor de AMLO y sus fotos

Jesús Ernesto López Gutiérrez es el hijo menor del presidente López Obrador y el único que tiene con la historiadora y escritora Beatriz Gütiérrez Müller.

Jesús Ernesto tiene 15 años y es aficionado al fútbol, mientras que a su padre le apasiona el béisbol. En redes sociales ha sido víctima de ataques a pesar de su corta edad, hecho por el que su madre hizo popular la etiqueta #ConLosNiñosNo, para rechazar las distintas críticas que ha recibido. Jesús Ernesto, con su padre

Y es que Jesús Ernesto se ha hecho viral desde que su padre estaba en campaña. Entonces, el niño tenía un mechón de cabello teñido de rubio, por lo que en redes sociales lo apodaron "el chocoflan", por el contraste de colores. A la fecha, en medios digitales los críticos de AMLO aún usan el mote para referirse a su hijo.

Más recientemente se hicieron virales otras fotos del hijo de AMLO. En una, donde el menor presuntamente fumaba en una oficina de Palacio Nacional y en otra, donde aparece junto a su padre en un juego de béisbol. Ahí, el adolescente recibió ataques por su complexión física, hecho que causó la molestia de su padre, quien salió en su defensa.