Más allá de informar: Diario de Yucatán debe ser un foro plural, de cara a un siglo

El periodismo, más allá de su función informativa, no sólo está íntimamente vinculado a las noticias de hoy de una ciudad, una entidad, un país, es una institución democrática, independiente que debe ser pilar en el fortalecimiento de la democracia y aliado de la comunidad.

Así define el doctor Martín Rodrigo Echeverría Victoria la interrelación de los periodistas con el ámbito social-democrático, en el que aun bajo los mecanismos de represión y censura, llevan al cabo su labor reporteril para contribuir a que se enriquezca el debate público y la participación política.

El profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a propósito del 97o. aniversario de Diario de Yucatán también analiza el periodismo impreso y digital ante un Estado autoritario, populista que violenta su libertad de expresión.

Y a manera de conclusión, el comunicólogo yucateco sugiere el rumbo que El periódico de la vida peninsular, de cara al siglo de vida, debe continuar y acompañar para que una sociedad cada vez más plural asimile, opine y participe en las transformaciones urbanas, económicas y culturales que advierte en Mérida, en el Yucatán de 2025.

En la última entrega sobre los retos del periodismo digital en la primera mitad del siglo XXI, el doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad de Sevilla, España, explora su interrelación con el tema social-democrático, y le llama la atención la actitud de la comunidad ante la violencia física y virtual contra los comunicadores.

"Sorprende que la sociedad no se manifieste o reaccione con firmeza por la violencia que se ejerce contra los periodistas, cuando son sus libertades las que están en juego. No se habla de qué pierde la sociedad cuando se dan esas agresiones", opina.

"Ante un ambiente violento y hostil en el que se ejerce el periodismo impreso y digital está en riesgo una sociedad, no sólo el gremio de comunicadores, ya que se ataca la libertad de expresión que no es exclusiva de los periodistas o los medios, también es de la sociedad, subraya Martín.

El máster en Comunicación Política y Opinión Pública por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, España, refiere que según datos de dos encuestas financiadas por el Conacyt en 2018 y 2021, se preguntó sobre la confianza de los ciudadanos en el trabajo periodístico y otra de los medios de comunicación y el desafecto político.

Por un lado, abunda el investigador, es comprensible que cuando se le pregunta a las personas ¿usted cree que el periodismo está hecho para beneficiar a una persona o para el interés público?, muchos responden que es para favorecer a alguien.

Y la labor periodística, los que brindan las noticias de hoy, insiste el experto, son esenciales para el fortalecimiento de la democracia y de otros privilegios, como el derecho a la información y a la protesta, además de que enriquece el debate público y la participación política.

El periodismo, reitera, es una institución democrática que tiene una función pública y su existencia tiene un interés general, que no nada más se limita a productores de información privados.

El académico universitario yucateco señala que la percepción social sobre el papel del periodismo es que por un lado hay un negro historial de buena parte de los medios de comunicación en el país que podrían estar coludidos con el poder, y con ese actuar los propios periodistas también son víctimas.

"Durante 70 años, ahora se sabe, muchos medios de comunicación no se destacaron por ser independientes , y aunque eso ya es historia, para buena parte de la sociedad, al igual que con los sindicatos quedó un precedente, un estigma en relación con el periodismo del período autoritario".

Según el doctor Echeverría Victoria, durante la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se vivió un capítulo muy oscuro en términos de sujeción de los medios de comunicación y de algunos periodistas al poder central.

"En esa etapa fluyó a carretadas muchísimo dinero, no hubo un año en que se respetaran los techos de presupuesto del Congreso, realmente fue una fiesta, fue muy directo, abierto y evidente qué medios y periodistas se volvieron cómplices ".

La población, con el antecedente del negro pasaje de Peña Nieto se quedó con la impresión que los medios de comunicación no son de fiar, no son aliados de la sociedad, lo son del patrón en turno, y en función de eso se tolere o justifique la indiferencia de la sociedad a las agresiones contra los periodistas.

Y como secuela de ese pasaje, señala que ahora se busca violentar la credibilidad de los medios, el periodismo y los periodistas críticos, que observan, analizan y cuentan lo que pasa en una comunidad, una ciudad, un estado o en el país.

"Es por ello que se utilizan mecanismos de represión y censura al trabajo periodístico cercano a la sociedad , de silenciar la libertad de expresión, ahora ya no de la forma en que se operó en períodos anteriores sino por medio de ataques y agresiones contra la prensa y sus representantes".

"El asedio y acoso al periodismo y los comunicadores que en las décadas recientes sufren de la estigmatización y laboran bajo un contexto de violencia extrema y generalizada, ya no se limita a los medios impresos, también se replica en los digitales", destaca Martín.

El autor del libro "Comunicación política y crisis de la democracia. Nuevas tendencias y desafíos" también ofrece su punto de vista sobre el periodismo impreso y digital ante un Estado autoritario, populista, que reprime cualquier visión que sea diferente a la que quiere que prevalezca.

Se refiere al ataque sistemático y desproporcionado del Estado, que preside Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en contra de la prensa y los periodistas que disienten del discurso oficial beligerante, lo que no sólo constituye un ataque a la libertad de expresión, pone en la mira a todos los comunicadores que no se alinean.

"E incluso en algunos momentos, los gobiernos populistas se contraponen a las Iglesias, porque son productoras, generadoras de orientaciones y de verdad, por lo que es importante preguntar ¿por qué no se sientan a la mesa en un diálogo de tú a tú con otros actores sociales?", recalca el profesor.

El exvicepresidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación precisa que la operación de nulificar o desenfatizar el valor del discurso de verdad de otros generadores de conocimiento, productores de información es un síntoma muy claro con el que se cataloga a un gobierno populista.

"En el caso del gobierno de AMLO hay niveles, y algunos muy preocupantes. Uno de ellos es el acoso a Carlos Loret de Mola (editorialista de Diario de Yucatán) que de manera sistemática y oficiosa es atacado por el Presidente, y eso me parece un grado de hostigamiento grave ".

"Y no es que los gobernantes no puedan cuestionan o generar dudas respecto a la veracidad de la información, que los datos no son correctos o descontextualizados o bien interpretados de manera dolosa, pero el asedio ad hominem, a la persona, refleja otro grado de estigmatización al periodismo y al periodista", expone.