Aislinn Derbez: “Amo Mérida”, sede de “¿Qué culpa tiene el karma?”

MÉRIDA.- El Paseo de Montejo, la Ermita, la Plaza Grande y un hotel hacienda en Abalá son algunos escenarios en los que transcurre la historia de “¿Qué culpa tiene el karma?”, la película de Netflix grabada el año pasado en Yucatán y que estará disponible para verse en la plataforma a partir del 3 de agosto próximo.

Aislinn Derbez encabeza el elenco de la cinta, en la que es Sara, diseñadora de modas radicada en Mérida que está convencida de que la causa de sus fracasos es su hermana Lucy (Renata Notni), modelo internacional, quien le habría robado todos sus deseos en la fiesta de uno de sus cumpleaños cuando ambas eran pequeñas.

De qué trata "¿Qué culpa tiene el karma?"

Ahora Sara recibe la visita de sus papás (Carmen Madrid y Mauricio García Lozano) y Lucy, quien aprovecha el viaje para anunciar y celebrar su boda con Aarón (Gil Cerezo, vocalista de Kinky), el antiguo mejor amigo y amor inconfesado de la diseñadora.

Sara maneja su tambaleante negocio con ayuda de Sac Nicté, personaje interpretado por Míriam Chi Chim, uno de los actores yucatecos que asumen papeles secundarios en la cinta, que dirige Elisa Miller.

Aislinn Derbez y Renata Notni

Para Aislinn Derbez, que la historia se situara en Yucatán “se me hizo algo muy especial, porque estamos acostumbrados a que la mayoría de las películas solo muestren a Ciudad de México; es un poco triste porque se pierde la cultura que hay en otros estados del país”.

En respuesta a la pregunta del Diario en una rueda de prensa virtual, la actriz aseguró que “Mérida es uno de los lugares más hermosos, espectaculares, impresionantes que existen en nuestro país”.

¿Qué dijo Aislinn Derbez sobre Mérida?

“No hay fauna y flora como la que existe en Mérida. Me hubiera gustado incluso que se mostrara más esa parte de la naturaleza, pero se hizo lo que se pudo; además, la historia se llevó increíble, me encanta que hayan utilizado otro ‘setting’ que no haya sido Ciudad de México”.

Confesó igualmente que la capital yucateca, donde radica “de toda la vida” su abuela materna Gloria, es “de mis lugares favoritos”.

“Amo Mérida”, aseguró Derbez, quien expresó su deseo de que en el cine “se muestren los mejores lugares de la República”.

A Míriam le impresionó la transformación para la película de los lugares por donde transita a diario. “Ahora, cuando paso otra vez por esas mismas calles recuerdo el momento en que estábamos filmando. Eso hace revivir mi piel, mi mente; me hace sentir nuevamente”.

La yucateca Míriam Chi Chim

“Los yucatecos que vean la película van a decir: ‘Yo tomé un helado ahí, yo comí ahí...’. De eso se trata: de mover mentes, recuerdos, que todas las personas que nos vean se sientan identificadas”.

“La película se encargó de mostrar los bellos paisajes que tiene Yucatán”, añadió. “Los que han venido a pasear o vivir a Mérida y conocen otros municipios se han maravillado. Eso hace que esta película sea fresca, divertida, que tenga personalidad”.

En otro momento de la conferencia virtual, Míriam admitió que pudo reconocerse en su personaje. “Es muy cariñoso, honesto. Quería que cualquier niña y mujer se sintiera identificada, porque Sac Nicté puede venir de cualquier municipio, de Ticopó, Acanceh, Dzilam González, Cantamayec... Al final de cuentas, no está muy lejos de lo que soy”.

Sara, el personaje de Aislinn Derbez

Con el suyo Aislinn Derbez deseaba asimilar la frustración de Sara y comprender por qué atraviesa dificultades. “No me había tocado un personaje que estuviera de este lado, que siente que la vida está contra ella, que nada le funciona. Me recordó la relación con mi hermana cuando éramos más chicas, ella no sabía cómo lidiar con esta parte mía, esta vida tan pública y que parece tan perfecta y en realidad no es”.

“Ir sanando, abrirnos, tener una gran amistad ha hecho que reforcemos nuestra relación. Para mí esta película es algo bien bonito, profundo; pude estar en los zapatos de mi hermana cuando era más joven”.

Parte del elenco de "¿Qué culpa tiene el karma?"

Gil Cerezo nunca había trabajado como actor, así que su interpretación “fue un descubrimiento enorme”, aseguró Derbez. “Lo que más aprecié de él fue la transparencia, tiene una habilidad enorme de ser él mismo ante la cámara, lo cual es de las cosas más difíciles que existen. Estaba superrelajado todo el tiempo”.

“Nunca tuvo miedo, nunca se sintió inseguro, nunca se sintió amenazado por no ser actor; al contrario, lo tomó desde el empoderamiento. Además, es muy chistoso, tiene un sentido del humor increíble, nos hacía reír todo el tiempo y eso también lo apreciamos muchísimo”.

Míriam disfrutó también trabajar al lado del cantante, al que calificó de “persona honesta, sincera, lo que se refleja en la cámara”.

“Me encantó conocer a Gil, así como a los demás actores y actrices”.

Rodaje en Yucatán / Haciendo frente al karma

La película “¿Qué culpa tiene el karma?” fue producida por Perro Azul para Netflix, que la estrenará el 3 de agosto.



Responsabilidad

Para Aislinn Derbez, el mensaje de la historia es que “la actitud hace toda la diferencia, es importante responsabilizarnos de nuestra vida en lugar de estar echando la culpa a creencias o a personas”.



Ante el mundo

A Míriam Chi, la trama le llevó a analizar la manera en que se enfrenta al mundo. “Si le dices al universo ‘hoy va a ser un día fatal’, así será”.