Accidente en el Periférico lo deja herido: colapsa en el trabajo 10 meses después

MÉRIDA.- Carlos Fidel Chi Be, de 42 años de edad, vecino de San José Tzal, fue uno de los sobrevivientes del fatídico accidente en el Periférico de Mérida, ocurrido el 30 de julio de 2021 entre una unidad del servicio de transporte urbano y un tráiler. Sin embargo, 10 meses después su vida se apagó.

Soltero y de oficio pintor, Carlos resultó con diversas lesiones, siendo la más grave, en apariencia, una fractura en una pierna. En ese entonces milagrosamente salvó la vida en el accidente donde perecieron ocho pasajeros del colectivo.

Como los demás sobrevivientes, Carlos Fidel comenzó desde entonces un peregrinar por hospitales y ministerios públicos buscando justicia por los daños a su persona y a su imposibilidad de volver a trabajar por la gravedad de las lesiones.

En enero pasado, luego de seis meses de tratamientos y terapia, la condición de la pierna de Carlos mejoró, tanto que ya le fue posible regresar a trabajar, aunque ya no con la agilidad, la fuerza y la destreza de antaño.

Accidente en el Periférico de Mérida: la historia de Carlos Fidel

No quería ser una carga para su familia, de modo que con el apoyo de sus colegas, amigos y compañeros de obra se le encomendaron tareas menos exigentes, como el preparado de las pinturas, la limpieza de los espacios y otras actividades que no implicaran subir escaleras, andamios o cargar grandes pesos.

En el fondo Carlos Fidel tenía la esperanza de que algún día se le haría justicia por lo sucedido. Aunque la pierna ya estaba mucho mejor, no dejaba de quejarse de dolores en el tórax y tenía moretones aún visibles y fuertes dolores de cabeza.

Sin embargo, el destino, así como le dio la oportunidad de salir de aquel aparatoso accidente en el Periférico de Mérida, solo 10 meses después se cobró con su vida, dejando en su familia un profundo dolor e incertidumbre por lo que habrá de suceder ahora.

Y es que con la muerte de Carlos Fidel, la causa dentro del proceso judicial que se sigue por el deslinde de responsabilidades del accidente queda “intestada”, es decir, sin efecto, toda vez que, de no demostrarse lo contrario, el joven pintor no murió por lesiones atribuidas al accidente sino por un paro cardiorrespiratorio.

Calvario para familia de Mérida por un choque

Para la madre del difunto, Lilia Be Narváez, la desgracia no llega sola. Si de por sí los 10 últimos meses fueron un calvario para su hijo y la familia, por todo cuanto representaron los gastos médicos, las vueltas a los hospitales y la imposibilidad de trabajar de Carlos, ahora pierde a su hijo en circunstancias poco claras e incluso se habla de que no recibirían nada por concepto de indemnización.

“A mi hijo no me lo devuelve nadie”, dice con la voz entrecortada la afligida madre, quien aún no da crédito a lo que está pasando. En un año la vida le cambió por completo a su hijo y a toda la familia. Para ellos han sido noches de desvelo, dolor, ausencias en la casa, ir y venir; gastar en trámites, transportes y representación legal, además de la insensibilidad de autoridades y las partes involucradas.

“Doy gracias a Dios porque sobrevivió al accidente, pero nunca creí que lo perdería en menos de un año. Sobre todo cuando veíamos que la pierna iba mejorando, pero nunca lo atendieron de sus dolencias en el tórax o la cabeza”, comentó Lilia.

La aseguradora del transporte colectivo cubrió seis meses las cirugías y terapias de la pierna de Carlos, hasta por un monto de 80,000 pesos, pero nunca fue medicamente valorado de sus afecciones en el tórax y la cabeza. En enero pasado finalizó el apoyo, pero continuó el proceso judicial para el deslinde de responsabilidades de las partes involucradas, en el cual la empresa propietaria del tráiler se niega a hacerse responsable.

Fallece sobreviviente de un accidente en el Periférico: ¿qué ocurrió?

En mayo pasado, mientras trabajaban en una obra en Conkal, Carlos se comenzó a sentir mal, le hacía falta el aire y se sentía muy débil. Fue llevado con vida a un hospital del IMSS en Mérida, donde finalmente murió. Comentarios de familiares de víctimas del accidente ocurrido el año pasado en el Periférico de Mérida

Hasta ahora la causa del deceso se ha manejado como paro cardiorrespiratorio. A la fecha la Fiscalía General del Estado no ha presentado el informe oficial de la causa de la muerte de Carlos tras la autopsia, con lo que podría seguirse el caso de demostrarse que la muerte tuvo que ver con lesiones internas no diagnosticadas en su momento y derivadas del accidente.

“Mientras se siga manejando la muerte de mi hijo como un paro cardiorrepiratorio, él quedará fuera de toda acción de justicia por el accidente; sólo sí la procuraduría (Fiscalía) informa de lesiones no tratadas derivadas del accidente, entonces su muerte puede imputarse a este hecho”, señaló la madre.

“Mi hijo era un hombre sano, fuerte y trabajador, hombre de casa que no le hacía daño a nadie. No estaba enfermo, no tenía problemas del corazón ni neurológicos, nunca en 42 años”, añadió.

Secuelas de un accidente automovilístico

“A raíz del accidente fue que su condición física y su salud se fueron deteriorando. Ya no fue el mismo, no tenía trabajo, no podía trabajar. No volvió a laborar sino hasta que estuvo en condiciones para hacer trabajos muy elementales. Parecía que las cosas iban por buen camino hasta que sucedió todo esto (falleció)”.

“Es un dolor muy grande porque no volveré a ver a mi hijo nunca. Además es un gran dolor porque murió esperando que se le haga justicia y la justicia solo le llegó parcialmente. Eso, solo porque una de las partes involucradas lo apoyó hasta donde pudo, pero por los demás, no”.

Carlos Fidel descansa ya en una tumba, viviendo solo en el recuerdo de quienes en vida le amaron. Su nombre en el caso del accidente de hace un año está en el limbo, entre sobreviviente o víctima del mismo. El caso continúa y la justicia para las víctimas sigue sin llegar.

***

Testimonio de Carlos Fidel, sobreviviente de un choque

Hace un año, días después del accidente, Carlos Fidel y su padre narraron su testimonio a Diario de Yucatán.