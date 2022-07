Lunes sin Carne: qué es, cuáles son sus beneficios y algunas recetas

La idea de que para estar bien alimentado hay que comer carne todos los días y abundantemente es tan común como equivocada, de ahí que surjan iniciativas como los Lunes sin Carne, que promueven el beneficio de esta práctica no solamente para la salud humana y el cuidado del medio ambiente, sino también para el presupuesto familiar.

El movimiento internacional sugiere que al menos un día a la semana se reemplace en el menú la proteína de origen animal por alguna vegetal, por ejemplo la que aportan frijoles, garbanzos, lentejas, habas y soya.

Nutriólogos enfatizan que el propósito no es dejar de comer, sino sustituir alimentos cuyo consumo excesivo ocasiona problemas a la salud.

“Hemos abusado de los alimentos de origen animal y esto nos trae enfermedades”, advierte la licenciada en Nutrición Edsi Gómez Pérez, jefa del Departamento de Nutrición de la Subdirección de Salud del Ayuntamiento de Mérida.

“Si la ingesta del producto de origen animal se acompaña de gran cantidad de grasa vamos a tener sobrepeso u obesidad. Adicionalmente, la forma en que preparamos los alimentos nos puede predisponer a tener hipertensión o alguna otra enfermedad crónica, incluso renal”.

Por lo tanto, reducir la ingesta semanal de carne —que “tiene principalmente dos nutrimentos: proteína y grasa”— pretende disminuir los riesgos para la salud, subraya Gómez Pérez. “No es un día sin comer, sino un día sin que en el platillo haya un producto de origen animal porque se va a intercambiar por una proteína vegetal”, cuidando que el menú completo satisfaga los requerimientos diarios de proteína, grasa y carbohidratos.

En Mérida, el movimiento Lunes sin Carne tiene en el gobierno municipal a uno de sus promotores, que a través de su Dirección de Salud y Bienestar Social difunde recetas a base de verduras, cereales y leguminosas, como hamburguesa de lentejas, chile relleno con champiñones y espagueti con salsa de calabaza italiana.

Entre los obstáculos a vencer para que esta iniciativa se adopte ampliamente está la idea de que la ingesta diaria y abundante de carne es indispensable para vivir saludablemente, además de que es símbolo de estatus.

“Cuando nos sirven una ración de carne que es la que debemos consumir (unos 40 gramos) decimos ‘es muy poco’. Cuando vemos que un platillo no tiene carne, por ejemplo unas tortitas de lenteja, decimos ‘es para gente que no tiene dinero’. Tenemos una idea errada: no es comer más, sino comer con calidad”, enfatiza la nutrióloga Gómez Pérez.