Gran parque La Plancha: familias de ferrocarrileros serán desalojadas

MÉRIDA.– Once familias de ex ferrocarrileros que viven en los alrededores de La Plancha se encuentran en la incertidumbre de saber qué pasará con ellas y dónde vivirán.

Desde hace un tiempo les piden desalojar sus viviendas porque éstas se encuentran en el área donde el Ejército trabajará para hacer el Gran Parque que se ha proyectado en La Plancha.

“Al principio nos dijeron que viéramos otras casas para cambiarnos y nos ayudarían comprándolas, a cambio de que dejemos (el lugar) donde hoy vivimos, porque les urge, que ya entregaron la zona a la Secretaría de la Defensa Nacional”, expuso Pedro José Pérez Cruz, uno de los vecinos afectados en La Plancha.

“Luego nos dijeron que nos fuéramos a unos departamentos y ahora solo que nos vayamos, sin opción a dónde ir”, apuntó.

Toda la negociación en La Plancha, de palabra

El vecino reveló que las pláticas para que dejen sus viviendas las realizaban por medio de una persona que se dijo funcionaria de la Secretaría de Fomento Turístico. Incluso el pasado martes por la tarde los citaron en esas oficinas para seguir las pláticas, pero no llegaron a nada.

“Lo que pasa además, y es lo que más nos preocupa, es el detalle de que todo es verbal, no hay un documento o escrito alguno, nada oficial que nos garantice que tendremos un lugar donde vivir cuando dejemos nuestras casas”, añadió Pérez Cruz.

El residente señaló que lo peor es que cada día se ven menos esperanzas de que les den algo a cambio de que dejen sus casas en el rumbo de La Plancha.

“En la última junta en Fonatur dijeron que ya no había esa posibilidad, que ahora se valuarán nuestros predios considerando solo la construcción, sin el terreno porque ése pertenece a la Federación”.

Donación de Ferrocarriles Nacionales de México

“Nos están cerrando las opciones, nuestras casas hace mucho tiempo que las vivimos, también hace tiempo intentamos tramitar que nos legalicen los terrenos, tenemos la promesa de Ferrocarriles Nacionales de México de donarlos porque fuimos empleados, algunos ya jubilados”. Hay preocupación en un sector de vecinos de La Plancha porque les piden dejar sus casas sin garantías de tener otro lugar dónde vivir (Foto de Carlos de La Cruz)

“Mis padres, abuelos y yo, todos trabajamos en los trenes, y nos decían que con solo vivir ahí nadie nos sacaría”, relató.

Ferrocarriles Nacionales de México fue un organismo público descentralizado, creado por el presidente Porfirio Díaz el 29 de febrero de 1908. Fue disuelto en junio de 2001.

El señor Pedro José Pérez Cruz recordó que hay un decreto en el cual consta que Ferrocarriles les cedió gratuitamente esos terrenos para sus trabajadores jubilados o pensionados, “por eso vivimos en este lugar, no somos invasores, nos dieron los terrenos, somos ferrocarrileros la mayoría”.

El vecino mencionó que saben de lugares, como los terrenos frente a Megabalcones que eran de Ferrocarriles y ahí ya les dieron la posesión, no entienden por qué entonces a ellos no se las dan, “al contrario, cada vez nos dan menos opciones y ya nos quieren sacar”. "Mis abuelos, mis padres y yo trabajamos en los trenes. No somos invasores, Ferrocarriles nos dio los terrenos", afirma Pedro José Pérez Cruz

El entrevistado mencionó que les ofrecieron enviar a los valuadores a La Plancha, pero hasta ahora no se han vuelto a comunicar con ellos.

La última junta, reiteró, fue el martes pasado, cuando las autoridades les dijeron que ya no hay la posibilidad de comprarles otra casa para que se cambien, pues les urge entregar los predios, y “quizás, mientras, pueden rentar departamentos”.

¿Dónde están los predios en disputa en La Plancha?

Se trata de los predios que se encuentran frente al parque Artículo 123, donde sus habitantes siguen en espera de ver qué prosigue, cuál será el seguimiento, pero sobre todo qué les ofrecerán para dejar sus viviendas.

El señor Pérez Cruz manifestó que aun y con todo lo ya expuesto no se niegan a negociar, a buscar opciones, pero desean que sea algo de verdad digno.