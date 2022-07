Semáforos inteligentes en Mérida: ¿Cuántos no están funcionando?

Mérida solo tiene dos semáforos inteligentes averiados, todo el sistema está funcionando, señalaron el director de la Policía Municipal de Mérida y el secretario de Seguridad Pública, Mario Arturo Romero Escalante y Luis Felipe Saidén Ojeda.

Entrevistados por separado sobre las fallas en el sistema de semáforos inteligentes en la ciudad, el ingeniero Romero Escalante aseguró que todos los instalados en la jurisdicción que compete a la Policía de Mérida están funcionando correctamente y no ha ocurrido ningún accidente de tránsito atribuible a fallas en esos equipos.

Afirmó que la Policía de Mérida solo tiene el reporte de un semáforo sin funcionar en la esquina de las calles 64 con 57 porque el equipo necesita de una pieza de fábrica que ya está por llegar para su reparación y reactivación.

“Están funcionado. No hemos tenido ningún accidente relativo o inherente a las fallas en semáforos”, reiteró.

“Están funcionando bien, la gente se está adaptando, al menos en nuestro sector, y los automovilista también”.

El jefe policiaco municipal informó que está en proceso de entrega-recepción de los trabajos del cambio de semáforos inteligentes.

Primero, la empresa privada que realiza los trabajos los entregará a la Secretaría de Seguridad Pública y ésta corporación, a su vez, entregará los que están en el sector de la policía meridana.

“Sólo hay uno, el de la 64 con 57 que ya tiene algún tiempo porque requiere una pieza de fábrica que se tiene que cambiar”, respondió.

“A veces, por los bajos voltajes de electricidad se apagan unos diez minutos o 15 y vuelven a funcionar".

"Tenemos un grupo que esta específicamente atento de cuando se apague algún semáforo para que pongan un policía o una señal de alto mientras se restablece, pero esos apagones son cuestión de minutos”.

Romero Escalante informó que la policía municipal no le da mantenimiento al sistema de semáforos inteligentes de su jurisdicción porque no aún no se entrega al gobierno estatal, pues se está en el proceso.