¿Por qué los hombres son los que más se quitan vida?

En el Día Mundial para la Prevención del #Suicidio, con objeto de contribuir a esta causa, el #INEGI ofrece información estadística actualizada sobre este hecho.

En #México en 2020, la tasa de #suicidios fue 6.2 por cada 100 mil habitantes: 10.4 en hombres; 2.2 en mujeres (1/12) pic.twitter.com/nyBJCQOKS7 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 10, 2021

Luego de ganar una pelea de artes marciales, el británico Patrick “Paddy” Pimblett rompió en llanto al recordar el suicidio de un amigo y pidió a todos los hombres no sufrir en silencio y preocuparse por su salud mental.

“Culturalmente se ha enseñado que los hombres deben aprender a resolver sus problemas y que no pueden, ni deben externar lo que están sintiendo”.

Esto es lo que señala la psicóloga Andrea González Zavala, una de las promotoras del taller “En Reserva”, en el que se abordan, entre otros temas, la depresión y la ansiedad.

¿Por los hombres son los que más se quitan la vida?

En entrevista con Diario de Yucatán, la psicóloga González Zavala señala que no hablar o externar lo que sienten ocasiona que los hombres empleen soluciones riesgosas que los orillan a terminar con su vida.

“En el mundo, cada 40 segundos una persona pone fin a su vida, las estadísticas indican que por cada cuatro hombres una mujer comete suicidio”.

Comparte que varios estudios demuestran que los hombres utilizan métodos más letales, con mayor probabilidad de consumar el suicidio, es decir, eligen un método mucho más mortífero y resolutivo.

Hablar de los problemas, útil contra el suicidio varonil

La profesional señala que la comunicación es un elemento clave y que, en ese sentido, las mujeres están más dispuestas a hablar de sus problemas que los hombres.

“La sociedad ha alentado a los hombres a mostrarse fuertes y no admitir públicamente sus problemas. Las normas que dicta la sociedad dicen que el hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser racional, tiene que ser autónomo, independiente, competitivo, poderoso…”.

Las entidades que presentan mayor tasa de fallecimientos por lesiones autoinfligidas por cada 100 mil habitantes son: son #Chihuahua (14.0), #Aguascalientes (11.1) y #Yucatán (10.2). Las tasas más bajas se presentaron en #Guerrero (2.0), #Veracruz (3.3) e #Hidalgo (3.7). (3/12) — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 10, 2021

Un error inculcar a los varones reprimir sus emociones

La psicóloga lamenta que muchas veces se condiciona a los niños desde temprana edad a que no expresen sus emociones, porque expresar emociones demuestra debilidad. Por ello, los hombres son menos dados a admitir que se sienten vulnerables y es menos probable que pidan ayuda, ya sea a un familiar, amigo o profesional.

Además, resalta, en los hombres hay una mayor tendencia al abuso de alcohol y otras sustancias, que puede ser un reflejo de la angustia que están sintiendo.

“Beber o usar drogas puede profundizar la depresión y aumentar los comportamientos impulsivos y ser un factor de riesgo para el suicidio”.

Llevar todo el peso de la responsabilidad económica, podría ser factor

Otro factor que puede alterar la salud mental del hombre es que suele ser el principal proveedor en un hogar.

“Entonces, el desempleo o preocuparse por las finanzas puede provocar problemas de salud mental”.

La psicóloga González Zavala aclara que no es que las mujeres no tengan esos problemas, pero es menos probable que los hombres estén conscientes de que padecen estrés u otras condiciones de salud mental.

Buscar ayuda, clave contra el suicidio varonil

“Y si una persona no sabe que padece una condición que le puede estar haciendo sentir mal, entonces, es menos probable que sepa que se puede hacer algo para ayudarle, de hecho, solo una de cada tres personas que se suicidan estaba siguiendo algún tipo de tratamiento para salud mental en el momento en el que se quitó la vida”.

Sin embargo, la profesional aclara que según varias investigaciones, la enfermedad mental no es una de las principales causas de suicidio, como sí lo es el no sentirse querido, no cuidado y abandonado sobre todo por los padres.

La psicóloga resalta que es más probable que una mujer acuda al psicólogo que un hombre, pues él espera hasta que llega al extremo para ir.

