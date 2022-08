Covid en Yucatán: ¿es seguro el regreso a clases tras la quinta ola?

La quinta ola de Covid en Yucatán, que irrumpe con intensidad durante las vacaciones de Semana Santa con el impulso de la cepa Ómicron y pronto alcanza una cresta amplia, prominente, comienza a descender paulatinamente y en las últimas tres semanas redujo a dos dígitos el número de contagios positivos.

A cuatro meses y medio del comienzo de una nueva oleada de infecciones de SARS-CoV-2, a partir del 12 de abril pasado, según datos de la Secretaría federal de Salud que ubicaron a la entidad en el quinto sitio nacional con más casos activos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes, las aguas parecen retomar su nivel.

Después de la más dilatada de cuatro etapas anteriores de infecciones por coronavirus y a dos días del comienzo oficial del ciclo escolar 2022-2023 en los municipios yucatecos, el próximo lunes 29 de agosto, una de las principales dudas que preocupa a la comunidad es el seguro regreso presencial a clases.

El doctor Rudy Humberto Coronado Bastarrachea, epidemiólogo de vasta trayectoria en los servicios público y privado, opina si la quinta ola de Covid en Yucatán llega a su fin, cuál es la situación actual de la pandemia y si hay un protocolo adecuado, eficaz para el retorno de los alumnos y personal docente a las escuelas.

Además, el especialista analiza la probabilidad de que surja un nuevo pico de la enfermedad en el cercano período otoñal, el jueves 22 de septiembre, la amenaza de la influenza y un nuevo, extraño virus respiratorio, pero sobre todo de la viruela símica, que como la marea roja se extiende peligrosamente en el Mayab.

La sana distancia, el uso de cubreboca y el lavado de manos son tres medidas efectivas para evitar el contagio por Covid-19 en los colegios.- Foto Archivo Diario

Casos de Covid-19 en Yucatán después de las vacaciones de verano

De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología, al corte del miércoles 24 de agosto, 10 de las 32 entidades federativas de México presentan todavía un número elevado de contagios positivos de Covid-19, y a diferencia de hace dos meses Yucatán ya no está entre los cinco estados con más casos de consecuencias funestas.

Yucatán ahora tiene una tasa de incidencia de casos activos de 27.94 que lo ubican en el sitio 18, seis lugares detrás de Quintana Roo, en el lugar 12, dos de las entidades que destacaban a finales de junio en los repuntes de la quinta ola de coronavirus a nivel nacional.

Después de las vacaciones de verano, los cinco estados que encabezan a mediados de agosto de 2022 los reportes de más casos en todo el país son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco.

"A pesar de que la población yucateca todavía no cuida mucho la sana distancia, aunque la mayoría sí utiliza el cubreboca en lugares cerrados, las estadísticas muestran un marcado descenso de casos positivos de Covid-19, lo que parece bosquejar el final de la quinta ola, justo al final del período de asueto de verano", indica el doctor Coronado.

¿A qué se atribuye la disminución de casos positivos de Covid en Yucatán?

El exjefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 2 afirma que el descenso de pacientes contagiados por el virus se debe a dos factores importantes, que a pesar de la poca conciencia ciudadana y las restricciones poco rigurosas de las autoridades contribuyen a casi alcanzar la agonía de la quinta ola de Covid en Yucatán.

"Se le atribuye a la inmunidad híbrida, es decir la protección que se formó con las personas que se infectaron por la enfermedad y sus sistema inmunológico funcionó para hacer frente al virus, y lógicamente por la aplicación y el refuerzo de las vacunas contra el coronavirus que abarcó al grupo más afectado, el de la tercera edad", explica.

La resistencia natural y adquirida que el doctor Coronado Bastarrachea denomina híbrida, una mezcla entre los infectados que superaron el virus más las poblaciones de más de 60 años de edad, la económica activa y la juvenil que recibieron sus dosis de biológicos y uno o dos refuerzos ayudó a menguar y controlar la nueva oleada de Covid.

"Esa inmunidad híbrida es la que permitió que, pese a la duración de la quinta ola de Covid en Yucatán, el brote no fuera muy enérgico y mortal como en las cuatro anteriores, ya que el número de casos, la hospitalización y las defunciones no alcanzaron cifras a las otras oleadas", agrega.

La variante Ómicron del Covid-19, ¿qué papel jugó en la quinta ola en Yucatán?

En la nueva fase de la pandemia de Covid, el maestro en Salud Pública por el Instituto Nacional del ramo de Cuernavaca, Morelos, recuerda que la variante que predomina en la quinta ola en Yucatán es Ómicron, con la subvariante BA4.

"Por supuesto que la subvariante BA4 de la cepa Ómicron del Covid-19, más benigna que las variantes Delta y Gamma, tuvo mucho que ver en la severidad de los casos positivos, ya que a pesar de su alta transmisibilidad es más benévola, con un cuadro de gripe o catarro, lo que no requiere en muchos casos hospitalización".

A pesar del elevado nivel de contagio, casi inmediato en cuestión de dos o tres días después de tener contacto con una persona infectado por la subvariante de Ómicron de Covid, considera el médico que pocas son las personas y por ende las estadísticas que se registran por casos positivos en esta quinta ola.

"A pesar del alto grado de transmisión, muchísimas personas que seguramente se infectaron de Covid por la subvariante BA4 de Ómicron ni siquiera acudieron a las unidades médicas y lógicamente no se registraron de manera oficial esos casos aunque sí se llegaron a los tres dígitos que rondaron los 600 infectados", precisa.

Quinta ola de Covid en Yucatán, ¿ya terminó?

El doctor Coronado Bastarrachea rememora que hace cuatro meses y medio, comenzó la quinta de ola de Covid en Yucatán, casi al mismo tiempo que en Quintana Roo, e incluso ambas entidades se disputaban los cinco primeros lugares a nivel nacional por el número de casos positivos.

"Ahora Yucatán está en un momento, en un punto para llegar al lugar previo al nuevo brote de coronavirus, es decir al comienzo de la quinta ola. Lo que indica que se inició con uno o dos casos, pero a partir de abril y mayo pasados se multiplicaron las cifras de infecciones y se llegó a una situación epidemiológica de tres dígitos", dice.

El alza en la cifra de los contagios en Yucatán, abunda el epidemiólogo, se volvió constante y superó los 200 casos diarios en la primera mitad de junio, lo que se atribuye al relajamiento en la disciplina de los protocolos de sanidad y contención para evitar el coronavirus.

"A partir del 12 de abril la ola de Covid se elevó hasta llegar a un pico máximo de casi 600 casos, y luego comenzó el paulatino descenso de la cresta a mediados de julio, cuando coincidentemente concluye el período formal de clases para dar paso a las vacaciones de verano", destaca.

¿Cuándo llegaría a su fin la quinta ola de Covid?

En la última quincena de este agosto, que concluirá en cinco días más, el expresidente del Colegio de Salud Pública de Yucatán ilustra que el promedio diario de casos de infecciones por Covid-19, que era de 63, comenzaron a descender y en la última semana del octavo mes del año son de 50 a 55 positivos.

Con el sustento de los datos oficiales del número de casos actuales y el contacto directo con el entorno, el experto prevé que de seguir la misma tendencia, en contraste con otras entidades del país, como Quintana Roo, en las que están a un tercio del descenso del pico máximo, en Yucatán se está muy cerca.

"Calculo que a más tardar en los primeros días de septiembre, alrededor del lunes 5, se llegaría a la planicie de la quinta ola de Covid en Yucatán, ya que el número de casos positivos no supera los dos dígitos y las defunciones por la enfermedad es de una en promedio", considera.

"Se puede decir que Yucatán está en total disminución de casos positivos por la quinta ola de Covid-19, lo que coincide con el final de las vacaciones de verano y el comienzo oficial del ciclo escolar 2022-2023, lo que permitiría a la sociedad estar más tranquila, pero siempre y cuando no se olviden de las medidas de contingencia", advierte.

Las cuatro olas previas de Covid en México, ¿cuándo fueron y cuáles son las cifras?

Con base en datos de la Secretaría federal de Salud y de otros organismos oficiales se hace un recuento de las cuatro olas anteriores que castigaron a México en general y a Yucatán en particular con un alto número de personas con casos positivos y sensibles y considerables defunciones por Covid.

El acumulado al corte del 24 de agosto de este 2022 es de 6,994,309 de contagios desde el primer caso en febrero de 2020, y 329,225 muertes desde el primer deceso el 19 de marzo de 2020.

De cada una de las cuatro olas que antecedieron a la actual, el doctor Coronado Bastarrachea establece los períodos de cada una de las fases de la pandemia a nivel nacional y estatal, a partir de la detección del primer caso positivo y defunción en el país.

En el ámbito nacional, el experto marca que la primera ola abarcó de las semanas epidemiológicas 8 a la 39 de 2020, es decir del 16 de febrero al 26 de septiembre de ese año. La segunda, de la 40 de 2020 a la 15 de 2021, del 27 de septiembre de 2020 al 17 de abril de 2021.

La tercera cresta de casos se extiende de las semanas epidemiológicas 23 a la 44 de 2021, o del 6 de junio al 6 de noviembre de 2021; y la cuarta ola, de la semana 41 de 2021 a la 6 de este año, del 19 de diciembre de 2021 al 19 de febrero de este 2022.

La quinta se estima que comenzó el 29 de mayo pasado, con un promedio diario de 2,700 casos y se predice que finalizaría en septiembre.

Las fases de las cinco olas de Covid en Yucatán

Las discrepancias de las cuatro anteriores olas de Covid en Yucatán distan un poco de las etapas que se consideran a nivel nacional. Según información de la Secretaría federal de Salud, el primer repunte de contagios comprende las semanas epidemiológicas de la 23 a la 37 de 2020, del 31 de mayo al 12 de septiembre de hace dos años.

La segunda curva de infecciones por el virus va de la semana epidemiológica 49 de 2020 a la 4 de 2021. Del 1 de diciembre de hace dos años al 30 de enero de 2021. La tercera fase se desarrolla de las semanas 28 a la 36 de hace un año: del 11 de julio al 11 de septiembre de 2021.

A partir de la semana epidemiológica 52 a la 6 del año actual se delimita la cuarta ola de coronavirus en Yucatán. Es decir, del 26 de diciembre de 2021 al 12 de febrero de 2022.

Y la quinta ola de infecciones por la variante Ómicron del Covid-19 se calcula que comenzó a partir del 12 de abril de este 2022 y se extendería, según las estimaciones del doctor Coronado Bastarrachea, cuatro meses y medio, ya que concluiría el próximo lunes 5 de septiembre, a 17 días del comienzo del período otoñal en el país.

Pasado mañana lunes 29 de agosto comienza el ciclo escolar 2022-2023 en Yucatán, aún con estragos de la quinta ola de Covid.- Foto cortesía

¿Hay un protocolo estricto de la Segey para el regreso seguro a clases?

En Yucatán, a partir del 30 de agosto del curso escolar 2021-2022, el gobierno dispuso un retorno voluntario a las aulas, y de acuerdo a la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus paulatinamente se avanzó, y en febrero pasado ya se estableció la necesidad de las clases presenciales.

Para ello, la administración estatal, por medio de la Secretaría estatal de Educación, dependiente de la SEP, actualizó el llamado protocolo "Regreso Seguro a Clases", al considerar que habían las condiciones idóneas para hacerlo sin poner en riesgo la salud de los alumnos y personal docente y administrativo.

De hecho, luego de algunos brotes de Covid en escuelas de algunos municipios yucatecos durante la quinta ola, la tregua llega con el período vacacional de verano, pero una vez que concluye, se le pregunta al doctor Coronado Bastarrachea si es eficaz ese conjunto de reglas para evitar que de nuevo hayan más casos.

"Estoy seguro que sí funcionará el protocolo sanitario en las escuelas, incluso en las zonas rurales, y la prueba son las cifras de casos de Covid a finales de este agosto, que van a la baja, precisamente cuando está a punto de llegar el quinto brote a una meseta", afirma.

Recomendaciones para evitar nuevos brotes de Covid en escuelas de Yucatán

El especialista en Epidemiología refiere que aunque los alumnos regresan a las aulas a partir del próximo lunes 29 de agosto, los maestros lo hicieron antes, y no hay noticias o informes oficiales de infecciones generalizadas.

"Con la subvariante BA4 de la cepa Ómicron de Covid-19, una persona presenta los síntomas cuando mucho a los dos o tres días de tener contacto con un portador del virus, y ahora con la etapa de las vacaciones y las reuniones previas antes del comienzo oficial, no hay reportes de aumento de casos positivos".

Para el maestro en Salud Pública, una vez más la inmunización híbrida y la vacunación y refuerzos con el biológico contra el Covid en los adolescentes y menores de edad incide de manera importante en que el panorama para el regreso a los colegios de Yucatán sea más seguro que en los ciclos escolares anteriores.

"La aplicación de las vacunas a la población joven y a los niños, aunado a la previa de las poblaciones de los adultos y de la tercera edad, es clave para evitar en lo posible el riesgo de que surja un nuevo brote de Covid, sólo faltaría completar el esquema con la aplicación de dosis a los niños menores de cinco años", aconseja.

De igual forma, cree que después de tres años de una pandemia inusitada, en la mayoría de los municipios hay unidades médicas y personal capacitado, entrenado en las medidas de mitigación y aislamiento para impedir algún brote inesperado de coronavirus en las escuelas.

Viruela símica y Henipavirus Lyanga, ¿nuevos peligros en el regreso a clases?

Sin embargo, el horizonte no parece del todo favorable para la población, que como juzga el doctor Coronado Bastarrachea, con el final que se vislumbra de la quinta ola de Covid en Yucatán no se puede decir que ya no hay otros riesgos que enfrente la sociedad y en particular la comunidad estudiantil.

"A principios de este mes de agosto científicos detectaron otro virus respiratorio al que llamaron Henipavirus Lyanga, del que aún no hay nada oficial, sólo se sabe que es de origen animal y ya se registraron casos en dos poblaciones de China".

También previene de la viruela símica o viruela del mono, que de forma alarmante se extiende en México, y en especial en Yucatán, donde al corte del martes 23 de agosto se registran 24 casos. Y no olvidar la influenza. De ambos sugiere estar atentos y preparados para enfrentar posibles brotes para no repetir los errores que se cometieron con la epidemia del Covid.

"Si no surge alguna nueva variante del Covid-19 en México y Yucatán, no se presentan infectados por el nuevo virus, y se controlan los casos de la viruela símica quizás se podría decir que en la etapa final de la quinta ola del coronavirus en el estado hubo un feliz término, pero no es así, sólo se recupera la tranquilidad".