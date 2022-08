Yucatán: ''Morena se está llenando de gente ambiciosa''

La apertura del partido Morena y la oportunidad de obtener algún cargo público o burocrático está llevando a mucha gente ambiciosa a ese partido, consideró el analista político y académico de la Uady, doctor Othón Baños Ramírez.

A petición de Diario de Yucatán, el especialista en procesos políticos y cultura política dio sus opiniones sobre la elección de consejeros locales y nacionales el domingo pasado, en un proceso muy criticado y con un catálogo de irregularidades como acarreo, compra e inducción de votos, afiliación obligada y reparto de tortas y refrescos.

El doctor Othón Baños Ramírez observó dos elementos sobresalientes en ese proceso interno:

1. Morena, el partido imán

Morena, en el tiempo que lleva, se ha convertido en un partido dominante en la escena política mexicana, eso es innegable. Eso significa que el partido abre vías para que mucha gente acceder a puestos burocráticos, como de dirección, de responsabilidad, en el gobierno o puestos partidistas, apuntó.

Por esa razón, añadió, las elecciones de consejeros fueron una vía para que siga avanzando y llegue a más puestos de gobierno, por esa razón se vio una fuerte competencia porque se inscribió mucha gente para esos puestos y entre ellos, los que no faltaron, mucha gente de otros partidos políticos, principalmente del PRI y PRD.

"Esa gente ambiciosa quiere puestos y por ello quiere entrar y se afilia al partido porque está deseoso de tener esa oportunidad de poder".

2. Política de obediencia

La gran cantidad de personas que entran a Morena tal vez quieren demostrar su simpatía al presidente Andrés Manuel López Obrador que ofrece ayuda económica por medio de los programas sociales. De esta gran cantidad personas, muchos no están familiarizados con la política, no están al tanto de la política, no leen temas de política, no están politizados.

Sin embargo, cuando es el momento de la votación llegan los promotores, los invitan y llevan a votar. A ellos les da lo mismo por quién voten y por ello, los políticos vivos prestan una combi, camioneta o autobús para que voten a su favor. El Dr. Baños Ramírez señala que muchos de los participantes en la elección interna de Morena fueron beneficiarios de programas sociales a quienes les da lo mismo por quién votar (Carlos de la Cruz)

"La gente de los programas sociales no tienen candidatos y facilita que obedezcan por quién deben votar, ellos votarán por quien le digan los que manejan los programas sociales. Por esta razón, Morena no tiene una fortaleza en su cúpula ni en la popularidad de AMLO. La política pública de ayuda social es de obediencia de toda esa población que recibe dinero, por ello se ve el acarreo y todo tipo de irregularidades en los procesos electorales de Morena porque saben que los beneficiarios votarán por quien le digan.

“¿Hay corrupción en Morena? ¡Claro!”

“Tengan la plena seguridad que lo que conocimos el domingo es mínimo de lo que pueden hacer”, advirtió el académico.

“Morena trata de tapar todas esas irregularidades para que aparezca no como partido corrupto, sino refractario a la corrupción, es una vacilada ¡claro que si hay corrupción en Morena!, hay alteración de los procesos regulares y normados por una ley electoral, todo lo que significa alteración significa corrupción, con dinero, mañas, patrañas, engaños, todo ese tipo de manipulación lo practica ese partido”.

#HILO uD83DuDCF9 Colonia México: Accidentado y bajo lluvia, así fue el cierre de casillas en la elección interna de #Morena en #Yucatán.

Militantes que llegaron pasadas las 5 pm protestaron porque no pudieron votar.



Más: https://t.co/rnPsgitDCn pic.twitter.com/Hg0wCmhVfG — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) August 1, 2022

El doctor Othón Baños Ramírez destacó que la elección del domingo pasado desnudó al presidente López Obrador y a directivos de Morena que se jactan que tienen un partido que no se presta a la corrupción, "lo que quedó como evidencia en la competencia interna es contrario a lo que dicen".

“Con Morena como un partido dominante, militantes o exmilitantes de otros partidos tienen la oportunidad de ganar puestos políticos, burocráticos y de gobierno, esa es la plusvalía que tiene hoy Morena y por ello se pelean entre ellos para acceder a algún cargo futuro”, indicó.

“No son puestos necesariamente de elección popular, se abren oportunidades en el gobierno federal, estatal y municipal y en las circunscripciones federales. Eso es una atracción del partido y está lejos de ser un partido que tenga una fortaleza, que tenga un proyecto de gobierno, que sea un partido que respete las normas, que tengan una proyección de país, una solidez, es una rebatinga más que nada, y quienes resulten electos en un proceso irregular no fueron limpios ni y tampoco transparentes”.

Dijo que aunque Morena quiera culpar a expriistas de estas irregularidades, en realidad son más los morenistas y quitando a los que señalan, la inmensa mayoría son de Morena, es que así, este partido incurrió en las irregularidades electorales.

¿Qué opina del impresionante acarreo con autobuses urbanos, turísticos y camionetas de pasajeros?

“Como no hay figuras de partido que puedan atraer a los votantes, lo que hicieron es reunir a la gente y los llevaron a las urnas. Ellos iban a votar por la gente que los acarreó”, recalcó. “Sí hubo acarreo e inducción del voto. La gente no sabía por quién votar y fue fácil decirle: vota por este. Fue una consigna, todo estaba organizado por el propio partido”.

“El acarreo sí es un delito que de acuerdo a la ley electoral puede ser causal de nulidad de los resultados, sin embargo, el acarreo es bastante difícil de documentar, decir que facilitaron el transporte porque la gente no tiene dinero para el pagarlo y que no le condicionaron el voto y sí está permitido que la transportación a las urnas electorales”, consideró. Traslado a las urnas para la elección interna de Morena, en Tizimín (Foto de Isauro Chi Díaz)

“Obviamente todos saben por qué facilitaron el transporte gratis y quienes apostaron y dieron más dinero, obvio, ganaron más puestos. En este proceso interno de Morena la campaña y la popularidad no contaron; contó la manipulación, contó mucho el dinero invertido para que pudieran ganar porque si no se hubiera inducido el voto, se hubiera visto muy fragmentada la votación porque había decenas de candidatos en cada distrito electoral”.

Inversión en Morena

“Quien metió dinero es porque sabe que es una inversión en Morena y que lo va a recuperar con creces cuando tengan algún puesto popular o de gobierno. El partido no dio dinero, no era dinero del partido lo que se gastó en el acarreo y compra de votos y toda la logística, hay gente ambiciosa que está viendo a Morena como un espacio de oportunidad, de escalar, de volver al poder y de seguir adelante en la política”, destacó el analista político.

¿Es un ensayo para las próximas elecciones?

“Yo creo que en 2024 el asunto va a estar bastante parecido y probablemente con más irregularidades porque la competencia con los partidos de oposición que forman la coalición va a estar fuerte”, opinó. “Van a recurrir a todo tipo de actos, lo están anunciando con estas elecciones internas".

"Todas estas irregularidades se verán presentes y en una dimensión más grande en el 2024. Esta gente ambiciosa quiere escalar, no va a dejar pasar la oportunidad para que hagan una jugada mayor. Entonces van a meterle todo y se va a ver este tipo de escenarios. Si la clase media mexicana sigue fragmentada políticamente como hasta ahora, esta clientela del gobierno federal y toda esa gente que tiene Morena va inclinar la balanza al candidato de la 4T, aun con los recursos ilegales o ilícitos que tienen a mano”.

El doctor Othón Baños Ramírez también consideró que la desaparición o cambio del actual INE que promueve el presidente López Obrador, la directiva y políticos de Morena es para que el nuevo organismo electoral no tenga esa capacidad de denunciar y sancionar las irregularidades que comete el partido en el poder.

Asimismo, opina que la reforma electoral que promueve la 4T y Morena no va a prosperar “porque es una vacilada y está clara la intención política del gobierno morenista".