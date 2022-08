Nueva ley del Isstey: ''No más impunidad'', demandan en foro

En el foro organizado por Grupo Megamedia sobre la nueva Ley del Isstey, los participantes pidieron no más impunidad y se pronunciaron por no aplicar el borrón y cuenta nueva en el manejo de los recursos del organismo —hoy las entidades públicas están al día en sus cuotas, aseguran—. ¿Un circo?

El investigador Freddy Espadas Sosa, director de la Unidad 31-A de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), afirma que en la nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán no se establece un blindaje contra el mal uso de los recursos del Isstey, cuando se tiene claro el antecedente de que desvíos de gobiernos anteriores influyeron en el quebranto del instituto.

Humberto Pacheco Pérez, profesor jubilado y representante del movimiento Reivindicación Sindical, manifiesta que de nada sirve tratar de corregir las finanzas del Isstey si no se ponen castigos ejemplares contra quienes han usado y usen el dinero de la institución en asuntos ajenos al interés de los derechohabientes.

Olga Rosas Moya, secretaria de Administración y Finanzas del gobierno del Estado, reitera que en la nueva ley hay restricciones muy claras sobre el manejo de los recursos y sostiene que todas las dependencias del Ejecutivo están al día en el pago de cuotas.

Además, manifiesta su confianza en que al terminar la presente administración ninguna entidad pública arrastre adeudos de cuotas que dejaron sus predecesoras.

En cuanto a la posibilidad de acciones jurídicas contra la nueva legislación, Jervis García Vázquez, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, señala que si es necesario llegar a ese punto lo harán pero con responsabilidad, atendiendo al interés de sus agremiados.

El doctor Espadas Sosa dice que no se debe aplicar borrón y cuenta nueva en el caso de los adeudos que dejaron administraciones anteriores y hace notar que el blindaje en el manejo de los recursos debería provenir del Sistema Estatal Anticorrupción, pero “desgraciadamente éste es un costoso monstruo burocrático que en realidad no sirve para nada”.

Como publicamos ayer, son conceptos formulados durante un foro que organizó Grupo Megamedia para analizar los alcances de la nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, que aprobó el Congreso hace poco más de dos semanas.

La maestra Rosas Moya respondió a una pregunta sobre la inquietud que han expresado derechohabientes en torno al pago de las futuras pensiones y jubilaciones con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y no en salarios mínimos. Descartó que sea una medición en UMA (Unidad de Medida y Actualización) disfrazada.

“Eso es algo importante. El pago de las futuras pensiones y jubilaciones se hará como hasta ahora, con base en el salario regulador y antigüedad del trabajador”, indicó la secretaria.

“Es conocido de todos que el salario mínimo no siempre aumenta al mismo ritmo que la inflación. Desde la crisis de los 80, el salario mínimo perdió poder adquisitivo y para 1995 ya había perdido 66 por ciento del valor que tenía en 1980. Por ello, no solo es necesario sino también conveniente garantizar que las pensiones no pierdan valor ante la inflación”.