Isla Bermeja, ¿mito o realidad? Estas son las conclusiones

La Bermeja, la isla yucateca que, según muchos, desapareció misteriosamente luego de figurar en los mapas por más de 350 años, en realidad nunca existió, por lo menos en las coordenadas registradas en esos mapas, afirma el especialista en cartografía, Esteban Cevallos Barriga.

Añade que la UNAM realizó en 2008 una exhaustiva investigación en el lugar donde supuestamente se encontraba esa isla, a cien millas náuticas de Sisal, y no encontró vestigios de ella, "aunque esto no significa que la isla no haya estado en otros sitios".

La eventual existencia de la Bermeja, dice, es un tema estratégico para el país.

“Si la isla existiese, como lo marcaban la mayoría de los mapas, desde 1600 hasta el siglo pasado, México podría haber fijado sus límites marítimos con Estados Unidos a una distancia suficiente para reclamar como suyos cuantiosos yacimientos de petróleo y gas y de nódulos polimetálicos estratégicos (cobre, níquel, cobalto, manganeso y molibdeno), de enorme valor”.

Esteban Cevallos Barriga, quien ha seguido de cerca este tema durante años, trabajó en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, un organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos, y actualmente es socio de la empresa Geosinet, dedicada a trabajos de cartografía digital y geomática.

Reporteros de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, lo entrevistaron en sus oficinas de Ciudad de México, con el fin de actualizar la información sobre la Bermeja, un tema del que todavía se habla en círculos políticos, académicos y periodísticos y que Diario de Yucatán desveló en octubre de 2005, en una serie de reportajes.

En el primero de ellos, titulado “Extraña muerte de una isla local”, se denunció la inexplicable desaparición de la Bermeja, considerada como parte del territorio yucateco hasta su eliminación de los mapas en 1977.

¿Estados Unidos dinamitó Isla Bermeja?

En este año surgió la sospecha de la posible intervención de Estados Unidos para dinamitarla, ya que la existencia de la isla afectaría sus intereses estratégicos en el Golfo de México, preparaba la firma de un tratado de límites marítimos con nuestro país.

Por más de 350 años la isla Bermeja, ubicada a 100 millas náuticas de Sisal, figuró en todos los mapas, aunque un día desapareció misteriosamente..

En efecto, en 1978 México y Estados Unidos firmaron el Tratado de Límites Marítimos. México lo ratifico al año siguiente, pero Estados Unidos no lo hizo por decisión del Senado, que había recibido un informe de la Asociación de Geólogos Petroleros, que advertía del enorme potencial petrolífero del Hoyo de Dona Occidental y de otras porciones del Golfo de México. Esa asociación sugirió al Senado de EE.UU. no ratificar el tratado e intentar cambiarlo para quedarse con esas zonas de ricos yacimientos.

Según Cevallos Barriga, el Hoyo de Dona Occidental, ubicado frente a Tamaulipas y Texas en las aguas profundas del Golfo de México, tenía un potencial estimado en 22 mil 500 millones de barriles de crudo, que al quedar entre los mares territoriales de los dos países su aprovechamiento dependería de la fijación de los límites.

Además del Hoyo de Dona Occidental, dijo, existe el Hoyo de Dona Oriental, frente a Yucatán, Nuevo Orleáns y Cuba, también ricos en yacimientos de petróleo.

La existencia de la Bermeja hubiese permitido a México negociar un tratado de límites marítimos con Estados Unidos muy ventajoso y quedarse con esos grandes yacimientos y no compartirlos con Estados Unidos, como sucede ahora, agrega el especialista.

Isla Desterrada, el límite

Sin embargo, la considerada entonces extraña desaparición de la isla permitió a los dos países negociar un tratado de límites mediante el cual las 200 millas de Zona Económica Exclusiva se midieron siguiendo el método de la equidistancia, no a partir de la Bermeja, sino desde la isla Desterrada, en Los Alacranes, el último punto del territorio nacional. A partir de allí se trazó una línea recta de 200 millas náuticas hacia el Norte para fijar los límites marítimos con Estados Unidos en el Golfo, a la altura del Paralelo 26.

De acuerdo con Esteban Cevallos Barriga, luego de veinte años de reticencia, en 1998 el Senado estadounidense autorizó a su gobierno a firmar la propuesta original del Tratado de Límites, que tomaba a Desterrada como punto de referencia, con lo que Estados Unidos propuso dividir el Hoyo de Dona Occidental a partir de esos límites.

Añade que un año antes, durante las negociaciones previas a la firma del Tratado, algunos investigadores universitarios y políticos de oposición cuestionaron este documento y descubrieron que, además de Los Alacranes, en muchos mapas antiguos aparecía la Bermeja, por lo que empezaron a preguntar, ¿dónde quedó esta isla?

Según algunos informes, afirma Cevallos, entre 1940 y 1977 inexplicablemente la Bermeja desapareció del mar y de los mapas y desde entonces surgieron sospechas de la intervención de Estados Unidos para dinamitarla.

En este sentido, en octubre de 2008, reporteros de Diario de Yucatán entrevistaron al miembro del Instituto de Investigaciones Económica de la UNAM, Fabio Barbosa Cano. Éste recordó que en 1997 y 1998, “el único senador que formulaba denuncias sobre el Tratado de Límites y que se quedó en la más absoluta soledad, incluso sufriendo sabotaje de sus colegas y que fue objeto de burlas, visto como un loco extravagante, fue el panista José Ángel Conchello Dávila”, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Ante la inminente firma del Tratado, Barbosa Cano declaró entonces que el panista Conchello denunció la intención del gobierno mexicano de ceder el usufructo de la enorme riqueza petrolera a Estados Unidos y pidió en tribuna que las autoridades aclaren sí existió o no la isla Bermeja.

Muerte sospechosa

En respuesta, en septiembre de 1997 la Armada realizó un rastreo náutico en busca de la isla, en la ubicación geográfica de 22 grados, 33 minutos, latitud Norte y 91 grados, 22 minutos, longitud Oeste, y no encontró rastros de ella.

El informe precisaba que la búsqueda no incluyó áreas más profundas “por limitaciones de ecosonda que rebasan su capacidad de detección”, por lo que Conchello Dávila no aceptó esa explicación y pidió más información sobre la isla y sobre los términos de la negociación del Tratado de Límites, aún luego de la firma de éste en enero de 1998. Barbosa Cano, en la entrevista con el Diario, dijo que, en efecto, el gobierno no puso suficiente interés en el asunto.

El 4 de agosto de 1998, Conchello, murió en un sospechoso accidente cuando un camión de carga embistió el vehículo en el que viajaba en la carretera México-Querétaro. Este accidente, que nunca se aclaró, fue muy parecido al que ocasionó la muerte de Manuel Clouthier del Rincón, en octubre de 1988. Aquí también un tráiler de carga chocó con el automóvil del ex candidato panista a la presidencia, en una carretera de Sinaloa.

Luego de esto, el asunto de la Bermeja pareció haber quedado en el olvido, pero el 5 de junio de 2008, durante el foro por la reforma energética organizado por la Cámara de Senadores, volvió a salir el tema y esta vez el gobierno dijo dónde estaba la isla.

Miguel Ángel González Félix, quien era consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores con Ernesto Zedillo, y miembro del equipo que negoció el Tratado de Límites, declaró en ese foro que la Bermeja estaba hundida a 50 metros, en su ubicación original (a cien millas náuticas de Sisal), según el estudio de la Secretaría de Marina de 1997.

Esta versión difería de la que había dado el propio González Félix diez años atrás, cuando dijo que la Armada no había encontrado rastros de la isla.

El ex senador del PRI por Tabasco (en el período 1982-1988), Humberto Hernández Hadad, quien es esa época siguió muy de cerca el tema, en entrevista con el Diario en octubre de 2008, afirmó que ante las declaraciones de González Félix "la pregunta obligada era ¿dónde está el dictamen técnico que diga dónde quedó Bermeja y los resultados del barrido hidroacústico hecho por la Secretaría de Marina? No basta con una declaración verbal".

Aseguró que en los expertos en la materia saben que las islas no desaparecen y advirtió: "estamos frente al misterio de una nueva 'isla del tesoro' que supuestamente se hundió”, justo cuando se negociaban los límites marítimos con Estados Unidos.

Hernández declaró al Diario que si Bermeja estuvo arriba y luego abajo, es posible que pueda emerger. “Si es así, ¿podremos cambiar los límites marítimos del país en el Golfo?", preguntó entonces.

¿Cuándo desapareció?

En noviembre de 2008, Diario de Yucatán entrevistó al historiador y experto en cartografía, Michel André Antochiw Kolpa (fallecido en febrero de 2014). Éste dijo que en 1572 el cartógrafo más importante de Portugal, Joan Martínez, publicó un mapa de la Península de Yucatán y el Golfo de México en el que claramente fija la ubicación de Bermeja.

“En 1601 el marino español Juan López de Velazco publicó otro mapa con la inclusión de la isla, en una posición más o menos similar a la que calculó Martínez”.

"En esa época era difícil ubicar con precisión los puntos geográficos. No se usaban las coordenadas, ni los meridianos. Los mapas se hacían a ojo de buen cubero..."

Añadió que "no obstante, Bermeja aparece en otros mapas, como los de Gabriel Tatton, en 1616, y los elaborados por Guillaume Del'Isle en 1703 para las navieras holandesas que recorrían la ruta La Habana-Veracruz. Si esto es así, se preguntó Antochiw Kolpa, ¿cuando entonces desapareció la isla Bermeja” (CONTINUARÁ).