Shark Tank México: yucateca revela su receta para emprender

MÉRIDA.- Le brillan los ojos y se emociona mientras habla de su proyecto, ese cuya idea surgió en una madrugada al ver su cámara fotográfica y que hoy la ha llevado a "nadar con tiburones" en Shark Tank México, una experiencia que define como emocionante e inspiradora y de la cual salió con un escualo en la bolsa.

Ella es Nancy Zavala Chan, una mujer de 31 años oriunda de Seyé, que hoy día es licenciada en Evaluación de Proyectos y maestra en Innovación y Emprendimiento. Su formación universitaria representó un esfuerzo económica para sus padres y un esfuerzo físico para ella al levantarse todos los días a las cuatro de la mañana para alcanzar el camión y llegar puntual a la escuela.

"Tengo tatuado el nombre de mi comunidad, porque hay mujeres y hombres muy talentosos que que se esfuerzan todos los días. Mis papás dudaron muchísimo si iban a poder o no pagar la universidad y tuvieron que empeñar, hacer cosas y poner muchísimo esfuerzo para que tuviera esas herramientas para salir adelante. Eso me me mueve muchísimo y me describiría de esa forma: me gusta soñar y creer que a pesar de no haber tenido los recursos suficientes, vamos a buscar cómo hacerlo posible".

Nancy Zavala, una soñadora de Yucatán en "Shark Tank México"

Sueños, estrategia y trabajo son palabras que se repiten durante toda la entrevista. Ella se define como soñadora. A los 6 años jugaba ya a vender cosas. También a ser taxista y carnicera.

"Me encanta ver películas para inspirarme de historias que como la mía han costado cada lágrima. Cada esfuerzo ha valido la pena. No todo es de color rosa, pero es justo en esos momentos de turbulencias donde encuentras la fortaleza y recuerdas por qué estás haciendo lo que haces.

"En mi caso, me mueven las personas que trabajan con el corazón. Me mueve las personas que aman su cultura, su tradición, pero sobre todo el legado que les dejan a su familia (al enseñar a bordar de una generación a otra)", dice la egresada de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Una mujer artesana borda una de las correas de "Zavy"

Y es que "Zavy", su marca, tiene como eje los bordados en punto de cruz, “xoc bi chuy”, puestos en correas para cámaras y guitarras, entre otros productos. Crecer para dar trabajo a más artesanas es otra idea que se repite en sus dichos. "Vale muchísimo la pena el esfuerzo para combatir esa desigualdad que existe entre alguien que se dedica al trabajo artesanal o alguien que tiene una profesión. ¿Por qué no tener las mismas oportunidades?".

¿Cuánto vale el trabajo artesanal?

Su historia familiar también es parte de la esencia de su proyecto y lo que llevó a Nancy a preguntarle a los tiburones, en lengua maya, "¿para ti, cuánto vale mi trabajo?". "Recuerdo muchísimo cómo mi abuelita se enfrentaba a retos con el trabajo artesanal, con temas de regateo y por qué no decirlo, también a situaciones económicas bastante complicadas".

Y es la historia de esas mujeres que tienen dificultad para vender sus bordados a un precio justo lo que llevó a la joven a un proceso creativo largo en busca de un producto nuevo que les diera trabajo. Emprender implicó decisiones difíciles.

Renunció a su trabajo formal como consultora de proyectos, el cual le gustaba mucho. "Dije bueno, esta es la última oportunidad que me voy a dar para emprender. Si realmente funciona me voy a sentir muy orgullosa de tener una empresa que genere impacto". Y ahí, puso todos sus esfuerzos, así como sus últimos ahorros, con la convicción de dejar de llamarse "Zavy", como le apodan amigos queridos, si su emprendimiento no funcionaba.

Luego, se dedicó rebotar muchas ideas en busca de ayudar a un grupo de artesanas a vender bordados. La idea llegó un día a las tres de la madrugada, luego de la llamada de una de ellas que decía que se había enfermado y necesitaba dinero.

Emprender en Yucatán: ¿cómo surge una idea?

"Pensaba que no se me iba a ocurrir nada, pero en esa búsqueda volteo, veo mi cámara fotográfica, veo la correa y dije aquí hay potencial. Empecé a idear toda esa madrugada los los conceptos y la filosofía de lo que significa Zavy, el impacto social de los esquemas de producción que tenemos, el ponerle nombres que den el pretexto para hablar maya", detalla la emprendedora.

Hoy día trabajan con un equipo base de 20 artesanas de Oxkutzcab, Teabo, Muna y San José Oriente. Además hay una lista de espera de 80 mujeres que colaboran de manera temporal, a las cuales esperan emplear más seguido conforme el número de pedidos aumente.

Una cámara fotográfica con una correa bordada a mano en punto de cruz

A las bordadoras se les paga por pieza terminada, de tal forma que quienes le invierten más tiempo ganan más. "Cada quien trabaja a su ritmo, con sus capacidades. Cada quien le va a echar las ganas que quiera y va a crecer como mejor se desempeñe", explica. De todo lo administrativo, los pedidos y la gestión de redes sociales Nancy se encarga sola, aunque ya piensa en buscar ayuda. El armado de las piezas Nancy lo realiza en Seyé, juntos con sus padres.

"Se siente bien involucrar a tu familia y que estén al pendiente, que te apoyen y y que trabajemos hasta la madrugada. Me están acompañando en este sueño y y creen en él. Han sufrido conmigo cuando hay que tomar decisiones como elegir entre comprar tu gasolina o pagarle a la artesana, porque tengo un compromiso con ellas".

Yucateca en Shark Tank México

Para ella estar en Shark Tank México fue la oportunidad de hablar de Yucatán, del trabajo que se hace en las comunidades y "desde luego, buscar ese apoyo y esa experiencia con alguna de las personas que se encontraban ahí sentadas". Amaury Vergara Zatarain, el director del Club Deportivo Guadalajara y de Grupo Omnilife, es ahora su socio.

"Las cosas salieron como como las habíamos planeado e incluso, hoy por hoy, están saliendo mejor de lo que hubiéramos imaginado y eso se siente bien. Se siente muy bien. Solamente nos da muchas ganas de seguir trabajando por este sueño", dice Nancy, Premio Estatal de la Juventud en 2019.

El después de Shark Tank México

Y es que partir de que se publicó el capítulo de su participación en el programa de televisión, el cual se grabó a principios del año y cuando ella se recuperaba de Covid, han recibido llamadas de distribuidores de Estados Unidos, invitaciones de algunas tiendas en la Ciudad de México y clientes particulares que vieron el programa están haciendo sus pedidos.

"Una de las cosas que de verdad me llena muchísimo el corazón son los mensajes bonitos que nos dejan en redes sociales: de empatía, de valorar lo que hay en cada una de las piezas", añade.

Sin embargo, Nancy tiene claro que no debe perderse el rumbo: "Andamos trabajando en esas alianzas para ver cómo podemos ir creciendo. También tener esa claridad de qué es lo que a nosotras nos define, qué es lo que queremos llegar a ser y de qué forma nos gustaría que nuestra marca sea vista".

Y es que ella quiere seguir soñando... y trabajando con estrategia. "Si de por sí creía que no había barreras, ahora me encantaría ver a Zavy en muchas partes del mundo, porque nos da el pretexto para hablar de cultura, tradición y talento de nuestras comunidades, entonces va a valer la pena el que esté ahí".

"Veo a Zavy con un mayor número de artesanas que se puedan ver beneficiadas de este proyecto. Mayor número de artesanas que puedan tener acceso al recurso económico para que sus hijos puedan seguir estudiando, porque al final eso es parte de la formación que va a mejorar las condiciones en nuestras comunidades. El trabajo es la forma más genuina en la que podemos tener bienestar personal".

¿Cuál es la receta para emprender?

"No se trata de ser la mejor empresa del mundo, sino de ser la mejor empresa para el mundo y ahí es donde todo cobra sentido para nosotras". Con esa frase Nancy resumió todo su mensaje, y si hubiera una receta para emprender, ella daría estos consejos con base en su experiencia.