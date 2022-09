Médicos podrán recetar visitas al museo como parte del tratamiento de salud mental y más

Colores que atrapan. Líneas que envuelven y muestran el camino a la mirada. Rostros que cautivan. Geometrías que juegan con la mente. Entrar en contacto con obras de arte produce un placer sensible y hacerlo en un museo tendría además efectos terapéuticos, de acuerdo con experiencias durante dos décadas de una institución artística.

En tiempos pospandémicos “el museo puede ser una herramienta de reconexión en un entorno social”, considera Deveault, quien menciona la ruptura del aislamiento y el fortalecimiento de la autoestima como efectos que se observan en quienes visitan y participan en las actividades del recinto.

Una de las recetas museísticas de la pinacoteca y Médicos Francófonos de Canadá (Foto: MBAM, Jean-François Brière)

El programa de la institución quebequesa, que está en fase de evaluación y el próximo año tendría su primer reporte de resultados, sirvió de inspiración al proyecto que el Hospital Universitario Brugmann de Bruselas lanzó el lunes 12 pasado para que psiquiatras prescriban visitas a museos y obras patrimoniales con fines médicos.

El hospital belga no es la única institución que muestra interés en replicar el programa canadiense. Mélanie Deveault afirma que en Francia hay personas que están considerando una iniciativa en ese sentido.

“Cada programa va a ser diferente, porque se tiene que trabajar con la comunidad”, declara Deveault al Diario.

El arte por prescripción médica

La búsqueda de una forma de vincularse con la comunidad y con sus organizaciones fue de hecho lo que abrió la vía que condujo al programa actual. “Que un doctor te prescriba una receta para ir al museo es una idea sorprendente, pero no llegas a ella en una mañana. Pasaron 20 años antes de llegar a la prescripción”, explica.

Relata que alrededor del año 2000 surgió el programa “Compartiendo el museo (Sharing the museum)” para llegar a públicos que no visitaban la institución. Preguntarse de qué modo el museo podría tener sentido para ellos “nos llevó a colaborar con organizaciones que trabajan con personas que carecen de ingresos, comunidades culturales que no están familiarizadas con los recursos de la ciudad, comunidades de salud mental...”.

“Cambió la manera en que trabajamos con nuestros diferentes públicos, nos hizo voltear hacia la gente a nuestro alrededor”, continúa.

“Eventualmente, un investigador universitario se interesó en el programa porque notó diferencias: ‘Estas familias buscan volver (al recinto), hay un cambio en la calidad de vida de los adultos mayores que vienen..; ¿qué está pasando?’”.

¿De qué manera el arte impacta en la salud?

Para responder la pregunta desde entonces se han diseñado estudios que han comprobado el impacto de las visitas al museo en la salud y la calidad de vida de audiencias muy variadas: personas con alzhéimer, trastornos de alimentación, problemas de salud mental, males cardíacos, espectro autista, cáncer y epilepsia, entre otras.

“Vemos que, al venir al museo en grupo, las actividades ayudan a romper el ciclo de aislamiento, conectar con la gente. Lo hemos visto con muchos públicos diferentes”, señala Deveault.

“El siguiente paso era saber si había un impacto individual: si soy un paciente, tengo la receta de un médico y voy al museo, ¿recibiré un beneficio?, ¿será bueno para mi salud? Es lo que estudiamos actualmente”.

Ese paso es el programa de “recetas museísticas (prescriptions muséales)”, que se sustenta en “años de estudios, de personas llegando en grupo a través de organizaciones comunitarias y de un impacto en la salud mental y el sentido de pertenencia”.

Programa en evaluación

La iniciativa fue lanzada junto a Médicos Francófonos de Canadá en 2018 y se puso en pausa con la declaración de la pandemia de Covid-19. “El museo estaba cerrado y no estaban disponibles todas las actividades; además, nuestros asociados principales son doctores y estaban ocupados atendiendo el Covid en hospitales y clínicas”, recuerda Mélanie Deveault.

Al reabrir la pinacoteca se retomó el programa. El protocolo de evaluación recibió luz verde en la primavera pasada y en junio se efectuó la sesión informativa con el grupo de médicos. Son los facultativos los que deciden cuáles de sus pacientes son candidatos a participar en el programa y, si éstos aceptan la propuesta, les prescriben las visitas para que se sumen al proceso de investigación.

Deveault anticipa que “el próximo año tendremos los resultados e información sólida sobre el efecto” de las actividades, en las que se cuenta con la colaboración del médico investigador Olivier Beauchet. La población con necesidades especiales de desplazamiento y recién establecida en Canadá también se beneficia con programas educativos Fotografía: Mikaël Theimer (MKL)

“En esta etapa solo estamos midiendo cómo interaccionan con el museo, qué actividades eligen y cómo se sienten después. La prescripción es para el paciente y un cuidador o alguien de su familia, así que pueden venir acompañados”, describe.

“Pueden visitar la exhibición por sí mismos y todos los días en el museo hay diferentes tipos de actividades, así que pueden tomar una visita guiada o participar en actividades creativas o para la familia. En otra etapa se verá si una actividad específica aporta algo más. Sabemos mucho de las actividades grupales y también están disponibles al público”, apunta.

No más aislamiento

Aunque los resultados oficiales llegarán el próximo año, en la pinacoteca quebequesa ya conocen por experiencia algunos de los beneficios de ir al museo. “En los diferentes programas, sean o no de arte-terapia, hemos visto mucho que se rompe el aislamiento”, señala Deveault.

“También vemos, especialmente en los talleres creativos, el fortalecimiento de la autoestima. El proceso creativo está hecho de tomar muchas decisiones, así que hay un empoderamiento inherente a las actividades creativas en el museo”.

“Hemos visto otras cosas. Al venir al museo se camina y se contempla, y se ha observado que en ciertos casos se reduce el ritmo cardíaco”, destaca. “Pero son las habilidades sociales, la autoestima y el empoderamiento lo que siempre es muy fuerte”.

¿Todas las disciplinas artísticas y todos sus estilos tienen los mismos beneficios para la salud? Mélanie Deveault asegura que “cada arte puede aportar algo diferente”, aunque algunas herramientas cambiarían según la audiencia. “Trabajamos con personas con párkinson, que vienen e interactúan con las obras de arte y en el taller de creatividad, pero ellas también trabajan con una experta en danzaterapia por el movimiento”.

El Museo de Bellas Artes de Montreal tiene un arte-terapista de planta, Stephen Legari, quien recurre a variedad de elementos de la colección del recinto para trabajar con los visitantes. Así, por ejemplo, en las actividades para niños con espectro autista usa retratos para enfocarse en las expresiones faciales.

La colección del museo, añade Deveault, “es como un diccionario del que tomas lo que necesita cada público, algunas veces es la textura, otras el material, el tema, el color”.

El arte como herramienta de conexión

En la época posterior al Covid-19, “con lo que sabemos de estas investigaciones y lo que experimentamos como planeta, el museo puede ser una herramienta para tener una reconexión en un entorno social”.

“Cuando vienes al museo te conectas de alguna manera con algo más grande: con la humanidad, la Historia, la creatividad. Éste es el componente especial de una visita al museo: el componente social y la conexión que te hace parte de algo”.

Cada vez que alguien se aproxima al Museo de Bellas Artes de Montreal con la intención de replicar su programa, los responsables le subrayan que “la clave es tu comunidad”.

“Lo que decimos a la gente que nos contacta es que trabaje con sus organizaciones, su comunidad sanitaria, doctores, hospitales, clínicas que tiene alrededor. ¿Cuáles son las necesidades de su comunidad?”.