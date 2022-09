Mafia de la costa: ''Que se investigue todo'', pide uno de los presuntos implicados

El diputado federal Mario Peraza Ramírez, señalado como uno de los principales responsables de la apropiación ilegal de decenas de terrenos con miles de metros lineales de playa en Dzilam de Bravo y Celestún, niega esas acusaciones y pide a las autoridades una investigación completa del caso.

“Estoy de acuerdo con que se investigue todo”, porque, dice, “está a toda madre que solo le tiren al negro, aunque yo sea un eslabón, el más chiquitito, de la cadena alimenticia”.

En entrevista en el edificio central de Diario de Yucatán, el diputado Mario Peraza Ramírez sugiere que en este asunto estarían involucrados varios exfuncionarios de alto nivel del gobierno anterior, aunque no da nombres “porque no tengo las pruebas”.

Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, conversó con el legislador, a petición suya, en la Redacción del Diario, y con su suplente en la Cámara de Diputados, Rodrigo Díaz Montero, acusado también de participar en el despojo de tierras.

Vínculos

Peraza Ramírez, diputado del distrito electoral federal II, por la coalición PVEM-Morena-PT, señala que, en contra de las acusaciones que le hacen, él, como director del Catastro en un breve periodo en el gobierno de Rolando Zapata Bello, no participó en la creación artificial de las nomenclaturas de esos predios, que permitió su apropiación ilegal.

También se refiere a la extraña desaparición temporal de los expedientes de muchos de esos terrenos, que contenían toda la información necesaria para la creación de esa nomenclaturas.

Además, advierte que hasta el momento no hay certeza jurídica sobre si esos terrenos son nacionales, como se ha dicho.

En la entrevista aborda igualmente las opiniones que lo vinculan estrechamente con la empresa Uredi, S.A de C.V., una de las principales beneficiadas con esta operación de despojo de predios costeros.

Mario Peraza Ramírez dice que no tiene que ver con esa empresa, aunque reconoce ser muy amigo de su apoderado legal Julio Presuel Moreno.

Mafia de la costa en Yucatán

Como hemos informado, Peraza Ramírez y los exalcaldes priistas de Dzilam Bravo y Celestún, Julio Abraham Villanueva Rivero y Santiago Leonel Rosado Mena, así como Julio Presuel Moreno, se habrían apropiado de 10,594 metros lineales de playa de esos municipios, en 2016, con un valor mínimo de 2,118 millones de pesos, en lo que se considera el mayor fraude inmobiliario conocido hasta ahora en Yucatán.

Esta operación se hizo a la vista y paciencia de autoridades locales y federales del gobierno anterior, que no intervinieron para impedirlo.

Estas personas, a las que se les identifica como miembros de la “mafia inmobiliaria de la costa”, se apropiaron de esos predios a través de la creación artificial de lotes catastrales sobre terrenos nacionales, para convertirlos, fuera de la norma, en predios del fundo legal de esos dos municipios.

Simulación

De este modo, mediante la falsificación de actas de Cabildo y, en algunos casos, a través de sesiones de Cabildo amañadas, y con la participación de escribanos públicos corruptos, los alcaldes de Dzilam Bravo y Celestún en el periodo 2015-2018 adjudicaron “a título gratuito” 74 predios, supuestamente del fundo legal —la mayoría en la playa—, a favor de compañías fantasmas o prestanombres vinculados con Peraza Ramírez y sus socios.

De acuerdo con la Ley de Gobierno de los Municipios de Yucatán, la adjudicación gratuita de un predio del municipio requiere el compromiso de la persona beneficiada de construir allí una casa de interés social. Si se trata de personas morales, éstas deben documentar su intención de fomentar proyectos sociales y económicos, generadores de empleo, en el terreno.

En este caso, esto nunca se cumplió. Los exalcaldes adjudicaron a título gratuito miles de metros lineales de playas —con un alto valor comercial al día de hoy— en algunas ocasiones a otras personas, a precios simulados, y en otras a ellos mismos y a sus amigos y familiares, que se quedaron con los predios, obteniendo cuantiosas ganancias, sin impulsar ni un proyecto de desarrollo económico, como marca la ley.

”No puse la nomenclatura”

En la entrevista, Mario Peraza Ramírez confirma que asumió la dirección del Catastro en el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán en septiembre de 2015, a invitación del entonces secretario general de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, y renunció en junio de 2016. Su nombramiento lo firmó el director de ese Instituto, Rubén Segura Pérez.

—¿Por qué duró tan poco tiempo en el puesto —preguntamos.

—Así lo tenían. Yo fui uno de los seis o siete directores del Catastro en el gobierno pasado y lo que puedo sostener es que cuando llegué allí cada uno de los predios señalados como parte de esa supuesta apropiación ya tenían nomenclatura. Es falso que yo, desde mi posición en el Catastro, haya creado artificialmente esos lotes y fijado sus nomenclaturas.

—Entonces, ¿quién le dio la nomenclatura a esos predios?

—Eso está en los expedientes de cada predio que, a su vez, están archivados en el Insejupy. Allí aparecen todos los documentos requeridos para emitir la nomenclatura.

—Yo lo que hice fue, con base en los archivos del Catastro, expedir ratificaciones de nomenclaturas, que antes habían sido expedidas por los alcaldes o por directores del Catastro anteriores a mí.

Central 9 preguntó al exfuncionario si durante su encargo en el Catastro llegó a ver el mapa del fundo legal de Dzilam Bravo, porque, según dijo el exalcalde de ese lugar Pedro Castillo Reyes a este periódico, nadie lo conoce hasta ahora.

—Eso debe estar en los expedientes de los predios asignados por el Ayuntamiento —responde. Allí deben estar los oficios que digan si son o no terrenos nacionales.

—Si lo son, entonces no se debió de expedir la nomenclatura. Si se trata de predios del fundo legal, para expedir la nomenclatura sería necesario tener permisos del Cabildo, y un oficio del INAH confirmando que no hay vestigios arqueológicos, así como un oficio del Registro Público de la Propiedad de que el predio no tiene otros dueños y otro del propio Catastro donde establezca que el predio no es terreno no registrado.

Cuando el asunto de la presunta apropiación de los terrenos de la costa comenzó a conocerse, la delegación en Yucatán de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) solicitó en noviembre de 2018 a la dirección del Insejupy copia certificada de los expedientes de 26 de los 51 lotes catastrales que el Ayuntamiento de Dzilam Bravo había entregado a título gratuito o vendido. Para la dependencia existía la presunción de que se trataban de terrenos nacionales.

Desaparecen expedientes

Según un informe oficial de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sobre este caso, el personal de la dirección del Catastro no encontró esos expedientes, los habían destruido o sustraído, de tal modo que el 15 de enero de 2019 el director del Insejupy, Heide Zetina Rodríguez, interpuso una denuncia en esa Fiscalía.

—¿Por qué cree que desaparecieron esos expedientes?

—Porque a alguien le convenía desaparecerlos. ¡Pero no fui yo!, porque yo hice una entrega recepción y la autoridad nunca me reclamó.

—¿Cuando usted estuvo en el Catastro, ¿estaban los expedientes?

—Sí...

¿Terrenos nacionales?

Según el reporte de la Fiscalía, fechado el 2 de agosto de 2021, de los 26 expedientes extraviados, año y medio después aparecieron 22, uno no apareció y tres más de reintegraron parcialmente.

—¿Cómo explica esto, que de la nada volvieron a aparecer esos expedientes?

—Habría que preguntarle a quienes hicieron la entrega recepción en su momento, pero si ahora falta algún documento, ya será responsabilidad de los actuales directivos del Insejupy.

—Con la reaparición de esos expedientes, ¿podremos saber sí los predios adjudicados en Dzilam Bravo a Uredi y a otras empresas eran terrenos nacionales?

—Allí debe estar esa información— dice Peraza Ramírez—, pero hasta este momento no hay certeza de que sean o no nacionales. El diputado federa Mario Peraza Ramírez, en entrevista en la Redacción de Diario de Yucatán (Foto de Ramón Celis Perera)

En el informe de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, se señala que la Sedatu no ha podido acreditar que esos 26 tablajes catastrales sean terrenos nacionales, propiedad de la nación.

Imposibilidad

El informe añade que “en diversas ocasiones la Fiscalía le ha requerido a esa dependencia que acredite dicho supuesto y para eso se le remitió copia de los planes catastrales de esos predios con las coordenadas UTM, que la misma Sedatu había solicitado anteriormente, a fin de que pueda realizar un acople en sus sistemas”.

Empero, añade el informe, en un oficio del 7 de mayo de 2021, firmado por Carlos Enrique Castro Amaro, y en otro del 18 de marzo del mismo año, firmado por Javier Flores Boria, ambos subdelegados de la Sedatu, esa dependencia establece que “se encuentra imposibilitada para efectuar el acople requerido, toda vez que de momento no contamos con personal con conocimientos en materia de topografía adscrito al área de terrenos nacionales”.

Por este motivo, dicen los oficios, “la Sedatu no puede o más bien se encuentra imposibilitada para acreditar que dichos predios sean bienes nacionales”.

Uredi somos nosotros

Respecto a la relación de Peraza Ramírez con Uredi, a la que las autoridades de Dzilam Bravo le adjudicaron 19 predios a título gratuito, presuntamente del fundo legal y las de Celestún, cuatro terrenos más en la playa, él dice que no tiene que ver con esa compañía.

—En un vídeo que le grabó secretamente el exalcalde Pedro Castillo Reyes, usted responde, cuando le pregunta de quién es Uredi, que “nosotros somos Uredi”. ¿A qué se refería exactamente?

—No tengo que ver algo formalmente con esa empresa. Lo que le dije a Pedro Castillo es en sentido figurado: Uredi somos nosotros, y se le incluye a él, que también está metido en esto...

—¿Y cuál es su relación con Julio Presuel Moreno?

—Fuimos dirigentes estudiantiles en la Uady. Luego él fue funcionario de Obras Públicas con Ivonne Ortega Pacheco. Soy su amigo y a los amigos nunca se les niega. Ahora ¿qué hizo él o su esposa?, pregúntele a Julio, pero le daré una pista para investigar: ¿usted sabe quién es la comisionada de Uredi?

"Toda la bronca a mí"

—Sí, ya lo publicamos, Guadalupe González Caamal, hermana de Carlos, cercano colaborador de Ivonne Ortega Pacheco y señalado por enriquecimiento inexplicable y por impulsar empresas fantasmas.

—¿Y en dónde trabajó ella en el gobierno pasado?— pregunta el legislador.

—En la Consejería Jurídica, como directora de Administración, bajo la órdenes del consejero Jorge Esquivel Millet. Ya lo publicamos también.

—Entonces, si lo saben ¿por qué me echan toda la bronca a mí?

¿Quién fue?

—Regresando a Julio Presuel Moreno, ¿él inventó el negocio de los terrenos de la costa? —se le pregunta.

—No.

—¿Quién lo hizo?

—No lo puedo declarar, porque no tengo las pruebas... (Continuará)