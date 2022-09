Otra amenaza para Yucatán: El Virus del Nilo

El Virus del Oeste del Nilo (VON), capaz de provocar encefalitis en los humanos e incluso la muerte, podría ser un problema de salud pública en el estado próximamente, advierte Luis Flores Hernández, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

Investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) detectaron recientemente la presencia de ese virus en varios caballos en el oriente del Estado, "lo que demuestra que el VON está circulando, por lo menos allí", dice Flores Hernández.

Los caballos, como los humanos, son los "hospederos" naturales de ese virus, detectado por primera vez en un ser humano en el distrito Oeste del Nilo en Uganda -por eso su nombre-, en 1937.

El Virus del Nilo llegó al Hemisferio Occidental en 1999, a Nueva York, y de allí se propagó por Canadá, Centro y Sudamérica y el Caribe.

Primeros casos del Virus del Nilo en México

Los primeros casos registrados en México ocurrieron en 2003, precisamente en Yucatán y Coahuila, como consigna un reciente artículo publicado en la revista Bioagrociencias de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Uady, señala Flores Hernández,

En los siguientes tres años se registraron casi 300 casos en aves y caballos de Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

En Yucatán un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Regionales "Hideyo Noguchi" de la UADY detectó la presencia del Virus del Nilo en 2003, en tres de 252 caballos analizados.

Flores Hernández estuvo recientemente en Yucatán -"donde existen todas las condiciones para la propagación de este virus"- a fin de preparar el inicio de un estudio más amplio sobre la presencia del Virus del Oeste del Nilo (VON) en todo el país, auspiciado por varias universidades.

Condiciones propicias para la propagación del Virus del Nilo en Yucatán

En entrevista con Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, Flores Hernández afirma que Yucatán tiene muchas de las condiciones favorables para la transmisión del VON, como la existencia de grandes poblaciones del mosco Culex, el principal transmisor del virus.

Este mosquito adquiere el virus cuando pica a un ave silvestre portadora, y después de algunos días lo transmite a otra ave y esporádicamente al ser humano o a otros animales como los caballos.

Las aves son los "hospederos" amplificadores del virus y los seres humanos y los equinos, los "hospederos" finales, dice.

Añade que otras vías secundarias de transmisión del Virus del Nilo hacia las personas son los trasplantes de órganos, las transfusiones sanguíneas y la ingesta de leche materna durante la lactancia.

Síntomas y consecuencias del Virus del Nilo

Los infecciones en el hombre y en los animales van desde síntomas leves como fiebre, malestar general, pérdida de apetito, estupor, debilidad muscular en las extremidades traseras, temblor muscular, irritabilidad, inestabilidad postural y trastornos del movimiento, hasta síntomas graves como encefalitis o meningitis (inflamación del cerebro), sobre todo en personas de la tercera edad.

Según el entrevistado, aproximadamente el 80% de los humanos infectados permanecen asintomáticos; el 20% tiene síntomas similares a los de la gripe y menos del uno por ciento desarrolla meningitis, encefalitis o parálisis aguda, que en algunos casos son mortales u ocasionan discapacidad permanente.

En México, en 2003 se notificaron seis casos de personas con el Virus del Oeste del Nilo, tres en 2007 y uno en 2021, un número bajo, afirma Flores Hernández, "aunque esto no significa que no exista un peligro potencialmente muy grave, porque no se tienen seguimientos epidemiológicos constantes".

Investigación sobre el Virus del Nilo en Yucatán

El año pasado, un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zooctenia de la Uady y del "Hideyo Noguchi" publicaron los resultados de una investigación, según la cual, agrega Flores Hernández, se tomaron pruebas de sangre de 184 caballos localizados en 23 unidades de producción de los municipios de Tizimín y Panabá, donde prevalecen condiciones climáticas favorables a la propagación del virus.

Las pruebas revelaron que ocho caballos resultaron infectados con el Virus del Oeste del Nilo –dos más solo fueron sospechosos–, y también que esa infección había sido reciente, "lo que indica la circulación del virus en el oriente de Yucatán".

El investigador Luis Flores Hernández comparte la opinión de los autores de ese estudio, en el sentido de que en las regiones de clima tropical con poblaciones de mosquitos Culex, los caballos domésticos son muy importantes, porque en ausencia de programas de vigilancia epidemiológica, éstos animales actúan como centinelas en el monitoreo del virus y del subsecuente riesgo de transmisión a los seres humanos, "que es precisamente lo que muestra el estudio del Virus del Nilo en los caballos en el oriente del estado".

Al parecer, la infección del virus en caballos en Yucatán ha ido en aumento.

De acuerdo con Flores Hernández, en 2003 investigadores del "Hideyo Noguchi" detectaron una incidencia del 1 por ciento en la población de caballos estudiada, una cantidad menor al porcentaje de caballos infectados registrada en la investigación realizada en Tizimín y Panabá, que fue de 4.3%.

Los datos recopilados por los investigadores yucatecos, añade el entrevistado, demuestran que la transmisión del VON no solo afecta a la población caballar del estado, sino también a las aves.

Aves infectadas con el Virus del Nilo en Yucatán

Un estudio registró la presencia del virus en 14 de 104 aves silvestres, capturadas en Yucatán durante marzo a septiembre de 2012.

Uno año antes, otro equipo de investigadores detectó la presencia del VON en siete de 257 aves, así como en un ejemplar de jaguar y uno de coyote en el zoológico de El Centenario.

En septiembre de 2017, investigadores de la FMVZ de la Uady analizaron las muestras de sangre tomadas a 22 ejemplares del murciélago, de las cuales siete mostraron evidencia de infección con el VON.

Según Flores Hernández, el Virus del Oeste del Nilo registra un aumento en su distribución y en el número de infecciones, lo que representa un problema de salud pública a nivel mundial, "pero también para la salud pública y animal en Yucatán, debido a que las condiciones ecológicas y epidemiológicas para su emergencia están presentes".

Por ello, advierte, es importante que las autoridades sanitarias intensifiquen la vigilancia epidemiológica en el Estado y aplique medidas más severas de control de los mosquitos vectores, para evitar los contagios con el Virus del Nilo y el aumento de su distribución en Yucatán.