De Yucatán al Circo Soleil: ¿quién es Daniel Aguilar?

MÉRIDA.- El sentimiento de volar en libertad es lo que más le gusta. Fue su pasión desde su adolescencia, cuando fue campeón nacional en la gimnasia de trampolín. Hoy define la etapa que está viviendo como increíble, al obtener el que hasta ahora es el mayor logro de su vida personal y acrobática.

Él es Daniel Aguilar Briceño, quien a sus 27 años de edad se convirtió en el segundo yucateco en formar parte del elenco del Cirque du Soleil, una de las compañías de arte circense más reconocidas en el mundo.

"Solei fue mi sueño durante más de 22 años. Ha sido el lugar al que yo aspiraba desde niño y siempre luché por ello. En algún momento parecía imposible, pero al final de cuentas se logró. La realidad es que ahora estoy en el lugar en el que siempre quise estar". En un principio el sueño era "siquiera ver el show en vivo", lo cual pudo cumplir a los 23 años al ver "Luzia" en 2018. Antes, en 2015, el espectáculo Corteo estuvo en Mérida, pero él no tuvo los medios económicos para verlo.

De Yucatán al Circo Soleil en Montreal

"Ya cuando empecé mi carrera como artista de circo ese sueño cambió a la posibilidad de trabajar algún día en esta empresa. No lo imaginé como tal. Yo veía esta empresa como el máximo top. Ya después, esas ganas de querer más se apoderan de uno y siempre fui queriendo más, hasta que hoy formo parte de".

Y así es. Hoy día el joven está en Montreal, con tormentas de nieve y temperaturas de hasta 18 grados bajo cero, donde ya forma parte del cuerpo de "atrevidos acróbatas" que estarán en "Echo", el nuevo espectáculo de la compañía canadiense, que se estrenará en Montreal el 20 de abril próximo. El show combina poesía, escenografía, acrobacias y tecnologías "en un universo de mil y un colores", según describe el sitio web del circo.

¿Quién es Daniel Aguilar?

¿Cómo llegó ahí? Por uno de varios vídeos de su trabajo enviados a la página de audiciones de la compañía. Sin embargo, la preparación previa va mucho más allá. Y es que el también licenciado en Diseño de Interiores se define como una persona perseverante y soñadora. "No hay un día perdido en cuanto a querer trabajar por cumplir tus metas".

Primero fue la gimnasia de trampolín. En 2006, con 11 años de edad, obtuvo la primera medalla en dicha disciplina para Yucatán. Durante cuatro años consecutivos fue campeón nacional de la especialidad. En 2009 formó parte del equipo que le dio a México su primera medalla en un mundial, un bronce, en San Petersburgo, Rusia. Vinieron más mundiales que lo llevaron a otros países: Francia, Gran Bretaña, Bulgaria, Bielorrusia y Estados Unidos, entre otros.

El ser atleta de alto rendimiento dejó en él enseñanzas clave. "Creo que mis aprendizajes fueron sobre todo la disciplina, la responsabilidad, la humildad, la determinación, el saber tomar sacrificios; saber luchar y saber tener esa constancia, que sabes que a largo plazo te va a dar frutos".

Durante su etapa de atleta su entrenador fue el cubano José Luis Núñez García, egresado de la Escuela Nacional de Circo de Cuba y ganador de una mención honorífica en el Festival Mondial du Cirque de Demain, en París. El joven considera que las "bases acrobáticas muy fuertes" de su maestro fueron parte de la inspiración para adentrarse en el mundo circense.

Yucatecos en el Circo Soleil

También lo fue el yucateco Jerónimo García Cabral, el primer acróbata mexicano que formó parte del Soleil, a quien conoció en 2008, cuando Daniel tenía 13 años y era un atleta. "Fue una motivación muy grande verlo y saber que ya había una persona del estado ahí. Ya estaba la posibilidad latente de que cualquier persona que se lo proponga y trabaje muy duro por ello el podría estar ahí. Entonces fue un momento que marcó mi vida al saber que esa meta era posible de realizarse".

Daniel Aguilar como artista del "Forever Circus"

Su carrera circense comenzó en Mérida con un acto de trampolín en el Forever Circus, que dirige Luis Mejía Flores, "Pope Pope". Ahí estuvo tres meses. "Después mi vida cambió cuando llegó una oferta de trabajo para el show Ritmos de la noche de Vallarta Adventures, en Puerto Vallarta", recuerda.

"En ese espectáculo logré desarrollarme como artista circense. Ahí aprendí a utilizar los aparatos que trabajo hoy día, como son la báscula, el columpio ruso, el 'trampwall'. Fue una gran escuela. Ahí aprendí las bases necesarias para salir al mundo internacional del circo", explica el artista, quien estuvo durante cuatro años en dicho espectáculo.

"Después trabajé para una un show llamado Circus 1903, en Londres, el pasado mes de diciembre. Fue un contrato que me abrió mucho los ojos. Me di cuenta que sí tenía todos los medios y todo el talento necesario para triunfar internacionalmente".

Daniel Aguilar con el vestuario del espectáculo Circus 1903, en Londres

Y es que hacer acrobacias es algo que disfruta. "Sentir mi libertad en el aire, mostrar mi arte mediante mis vueltas y obviamente el recibimiento del público. El que te miren con asombro, el ver a un niño tan feliz, a un papá sonriendo y emocionado, creo que es una recompensa que ni el todo el dinero del mundo te puede dar. El saber que estás haciendo algo impresionante y estás impresionando a la gente que está disfrutando de lo que tú estás haciendo".

"Un artista yucateco, un artista mexicano" en el Soleil

Ahora que ya forma parte de la compañía de circo canadiense tiene claro que "lo importante no es llegar. Lo importante es mantenerse". "Mi meta no acaba con llegar al Soleil. Mi meta es dejar una buena imagen de qué es un artista yucateco, qué es un artista mexicano, qué es un acróbata que viene de México. Quiero ser también un parteaguas y que aquí en el circo y en todo el mundo sepan que México tiene muy buena materia prima para exporta en el contexto artístico".

Para aquellos que sueñan con el Soleil o con metas más grandes tiene este mensaje. "No es imposible. Va a tomar tiempo y va a tomar muchos sacrificios. El camino no es nada fácil. Hay que entrenar más de cuatro horas diarias. Hay que no ir a las fiestas cuando no se tiene que ir a las fiestas. Hay que mantenerse sano.

"Hay que tener tanta determinación por cumplir tus metas que estés dispuesto a irte a otro lugar, a dejar a tu familia...Tú te vas a abrir tus propias puertas, aquí no va a haber nada de palancas, es el talento el que va a hablar por ti. Entonces tienes que estar bien consciente de eso y aún así saber que no es para nada imposible el lograr tus sueños. Eso es eso es lo más importante los sueños, que sí se hacen realidad".