Escultora yucateca es reconocida con el Premio Universidad Nacional 2022

Por su amplia trayectoria artística, la escultora yucateca Rosario Guillermo fue reconocida con el Premio Universidad Nacional 2022, en el campo de Creación artística y extensión de la cultura.

“Ganarlo implica mucho orgullo, mucha responsabilidad. Lloré al recibirlo”, dice la maestra al hablar del premio, máximo reconocimiento que la Universidad Nacional Autónoma de México otorga a sus docentes.

Egresada de la UNAM en 1982, la maestra imparte clases de escultura en la Facultad de Artes y Diseño desde hace 18 años, un trabajo que, asegura, hace con “muchísimo gusto, pues de nada sirve tener conocimiento si uno se lo lleva a la tumba o lo encierra en una caja”.

“Lo fantástico de acumular conocimientos es compartirlos con los jóvenes; en ese sentido, por eso me gusta mucho la docencia, porque me encanta enseñar lo que he practicado en 30 o 40 años de trayectoria, que técnica y experimentalmente no está en los libros”, dice la maestra.

El arte actual, complejo

En entrevista con el Diario, Rosario Guillermo señala que el arte se ha vuelto muy complejo y que ya no se trata de hacer solo cosas que gusten.

“El ser humano se ha vuelto un espectador complicado. Los terrenos del arte son múltiples y variados y hay que entender, para empezar, que el arte ya no persigue la belleza como lo hacía en el siglo XIX”.

Señala que quienes se dedican al arte deben entender qué quieren hacer y no solo hacer arte para los demás. También es importante, continua, que entiendan qué es el arte hoy , de tal forma que lo que uno haga no se quede fuera del concepto del arte.

“El arte hoy en día —me gusta citar a Jerry Smith cuando le preguntan qué es el arte contemporáneo— el arte contemporáneo es lo que se exhibe en los museos más importantes del mundo, ¿y qué es? hay que ir a verlo. ¿Quieres saber qué es el arte contemporáneo? ve a los museos”.

“¿Que es horrible? Siempre ha habido cosas horribles; que no te gusta: no te tiene que gustar; que hacen puras porquerías: sí, también”, señala.

Sin embargo, dice, cuando una pieza está en un museo es porque algo tiene que decir.

“No está (en el museo) porque un señor dijo que tiene que estar. Si está es porque la gente que trabaja en un museo sabe lo que es el arte”.

Entonces, ¿es injusta la crítica hacia algunas piezas?

“Más que injusta es de desconocimiento. Lo que alguien tiene que hacer si quiere entender el arte moderno es ir al museo, pedir una visita guiada y que le expliquen la exposición. Seguro así lo van a entender”, responde.

Cada día más complicado

La maestra agrega que antes no era necesario explicar el arte. “Ahora sí, pero porque se ha vuelto muy complicado y muy intelectual. Esa es la naturaleza del arte contemporáneo, ni modo”.

“El arte en cada momento tiene una manera particular de ser. Ha habido expresionismo, clasicismo, postclasicismo… esas cuestiones ya son para los estudiosos del arte. Pero el espectador normal, el de a pie, lo que tiene que hacer es entrar a un museo, ver la exposición, y si le gustó, qué bueno. Si no le gustó, pues está en su derecho, se sale y no vuelve a ver ese tipo de obra o a ese artista”.

Añade que ni el espectador está obligado a que le guste lo que hacen los artistas, ni el artista está obligado a hacer arte que le guste al espectador. “Lo que sí es seguro, y me gusta decirlo a mis alumnos, es que siempre encontrarán a alguien a quien sí le guste su obra, pero hay que mostrarlo. Si el arte no se muestra, no sirve. Y si lo muestran y no gusta, no importa, mientras le guste a él (al artista) y al museo que lo exhiba”.

La maestra indica que es un mal principio pensar en el espectador, porque hay millones y es difícil darle gusto a millones. “Probablemente hay que pensar en el espectador o lector, pero cuando uno ya tiene un camino”.

En Mérida, las esculturas de Rosario se pueden ver en Animaya (“Colapso”) y a las puertas del Archivo Histórico Municipal (“Sobre su mismo eje”).