Adiós al confort para poder triunfar

Si algo recuerda Vicente Espadas Cervantes de su vida, dentro y fuera del deporte, es que trató, desde niño, ser disciplinado y afrontar cualquier prueba que viniera.

Las experiencias, suyas y de otros personajes que han trascendido en la vida y el deporte, indican que todo lo que se necesita para alcanzar las metas es tomar decisiones y esforzarse.

“Estamos acostumbrados, la gran mayoría, a estar en una zona de confort. Y eso no beneficia en nada”, cuenta Vicente, natural de Cacalchén, reflexionando sobre su logro más reciente, que fue formar parte del cuerpo técnico del seleccionado mexicano en el Campeonato Mundial de Qatar. Fue uno de dos yucatecos que integraron el Tri, junto con Henry Martín Mex, delantero que también fue autor del primer tanto yucateco en una Copa del Mundo. Histórico todo.

Fue uno de los cuatro encargados de la condición y preparación física de los jugadores de México. Gerardo “Tata” Martino lo incluyó en la lista de Qatar para hacer realidad una meta: un Mundial de mayores.

“Ya vimos que no es un sueño, es una realidad. Pero tenemos que sacudirnos de muchas cosas, personales, profesionales y deportivas”, indica Espadas Cervantes. Ejemplifica a grandes jugadores que tuvieron que dejar todo en casa para irse a triunfar, o a otros, como Cristiano Rolando, mencionando a alguno, que no tuvieron nada y por tanto, lucharon a brazo partido para ser lo que son, y siguen haciéndolo, sin importar que hayan ganado todo, sean multimillonarios y referentes históricos.

Cristiano Ronaldo, un ejemplo a seguir

“Cristiano vino a ponernos un ejemplo de lo que es la vida: no tuvo nada, y hoy, con todo lo logrado, sigue preparándose al máximo, es envidiable. A los preparadores físicos, podemos decirlo, ‘nos facilitó muchas cosas’. A los jugadores, les puso ejemplo”.

Qatar y su Mundial fueron históricos, con Henry y con Vicente, dos yucatecos por primera vez. ¿Por qué solo un Henry y un Vicente? ¿A qué le atribuyes esa “pobreza”?

“Hablaré a nivel de jugadores: necesitamos desarrollar más competitividad desde las categorías infantiles, que las ligas principales de Mérida se vuelvan más exigentes con esa proyección, dejemos de pensar solamente en el resultado, hay que pensar que en las categorías de 5 a 9 años no es lo más relevante, y dejemos de pensar en lo que estamos buscando, que es solamente el resultado del fin de semana, cuando lo que importa es la formación”.

“Necesitamos modificar cierta reglamentación de las primera categorías, que todos los niños de ley tengan que jugar en un determinado número de minutos. El niño se frustra, cuando llega al juego y no lo ponen o lo meten solo unos minutitos. El niño observa, siente y se frustra, el niño abandona. Aunque no tenga talento, si lo metes por diversión, va absorbiendo juego, compromiso, responsabilidades, y así nacen a esas edades los gustos”.

Eso forma conformismo en todos los ámbitos…

“Otra parte es el conformismo, específicamente de lo que nos brinda esta tierra tan maravillosa como la nuestra, la zona de confort. Pero además de todas las bondades para vivirla, está en el plano deportivo: necesitamos una liga competitiva, fuerte, a nivel juvenil, una Sub-20 o Sub-17, o que en la Liga de Primera Fuerza o en Liga Premier tengas por regla que usar a jugadores menores de edad, eso es lo que hace el crecimiento. No hay magia, ni nada nada nuevo. Si queremos producir más jugadores de esa categoría, tenemos que hacer que sean las ligas más competitivas”.

¿Por qué llegaste al sitio donde estás?

“Se me presentó la oportunidad. No dudé en arriesgarme, no lo pensé tanto y ya estando allá, me di cuenta del impacto. Pero para que ello sucediera tenía que necesitaba contar con ciertas herramientas. Terminaba la licenciatura en Educación Física y a la para estudiaba la carrera de Director Técnico Profesional. ¿Saben cuál fue otra clave? Al irme a México me di cuenta que me faltaba muchísimo, que necesitaba mejorar, y entonces, como ahora, había que preguntar, no quedarme con la duda nunca. Esa filosofía hasta ahora trato de aplicarla, todos los días aprender, de todas las personas aprendes, sin importar nivel. Cometemos generalmente un error: llega alguien que es joven y dices: ah no, es joven, qué me va a enseñar. No. Definitivamente: el joven tiene otras ideas, tiene conceptos. A veces veo y digo: este ejercicio que da este joven no lo había pensado y lo adapto. Son errores que tenemos que corregir”.

¿Te frustraste por no ser jugador profesional?

“Cuando tenía 15 o 16 años me invitaron a que fuera a entrenar con los Mayas de Tercera División, y me dicen que ‘en 15 días llega tu registro’, y no llega nunca el registro, entonces, entiendo: No me registraron nunca. No me frustró, me di cuenta que realmente no la estaba haciendo en eso, y pensé: hay otro abanico de opciones. Me puedo preparar, puedo jugar de manera recreativa en Primera Fuerza, puedo estudiar y eso hice. Aquí están los resultados. Mi madre me dice siempre: ‘Desde entonces eras disciplinado, te gustaba planchar tu ropa, ordenar tus cosas’. Aquí seguimos”.

“Mi tía Rosa, que fue como mi madre en Cacalchén, tuvo un impacto muy grande en mí. Era disciplinada. Me decía: si no riegas las matas cuando vengas de la escuela, no sales a jugar en la tarde. O los domingos: si no vas a misa de 7, en la tarde no vas a pescar pajaritos. Tenía que hacer cosas para tener un beneficio, una disciplina, y eso me formó”.

¿Cuál es la meta inmediata de Vicente Espadas Cervantes?

“Buena pregunta… Yo quiero continuidad en selecciones menores, donde ya llevo varios procesos, y mantenerme en selecciones mayores, estar en el proyecto del Mundial México-Canadá-Estados Unidos, seguir preparándome. La inmediata es tener la certeza de que vamos a seguir en el Tri, porque allí soy feliz”.

¿Reto Europa? ¿O reto Estados Unidos en la creciente MLS?

“Me gusta mucho Estados Unidos, es uno de los objetivos de mi vida, por el orden que tiene en la estructura, el desarrollo de la MLS. Es muy atractiva la idea a nivel de los gringos de preparar grandes atletas, de alto rendimiento, especialmente ahora en fútbol”.

¿Satisfecho en Qatar? ¿O pudiste dar más en favor del futbolista?

“Cuando llega el momento de dormir, se hace un autoanálisis: ¿hice lo que está a mi alcance hoy? Siempre dije: ‘Sí, hice todo’. Profesionalmente, en mis manos no quedó nada que no pudiera dar, estaba 24 horas al servicio de los jugadores. Como disfruto lo que hago, no me costaba trabajo, por ejemplo, que un jugador me pidiera ayuda después de la cena, o muy temprano, antes que se iniciara la sesión. Siempre íbamos a trabajar, sin problema. Tengo sentimientos opuestos por el tema de resultado, pero no me quedo con la opinión externa, creo que hice todo lo que pude hacer al momento”.

Jugadores al tope en capacidades, sin duda…

“Hay jugadores diferentes en carácter, pero es increíble, impresionante, ver la capacidad física que tienen para trabajar, todos, sin excepciones, por algo están donde están. Henry, por ejemplo, es un tipazo como persona, y a la hora de trabajar, impresiona. Edson (Álvarez) fue otro… ¡Cómo trabaja! Alexis Vega… Un toro. Tienes que analizarlos a todos”.

La carrera, la vida en el fútbol, va más allá del futbolista, hay otras áreas de oportunidad, como la tuya, preparador físico…

“No es fácil, pero se puede. Tienes que ponerte un plan de vida, un plan de trabajo, una expectativa. En mi caso, antes de ir a Qatar, me encomendaron trabajar con los sparrings, que son jugadores Sub-20 o Sub-22 con un nivel altísimo. Entonces, tienes que prepararte, tienes un principio, pero el aprendizaje no tendrá nunca final. No es decir: quiero llegar a un Mundial, sino pensar: tengo que prepararme para estar en un Mundial”.

“Ahorita en el Mundial, puestos laborales, por mencionarlos, hay como veinte diferentes, hasta de vídeo, el que graba, el analista, el encargado de redes sociales, uno se dedicaba al Instagram, otro al Twitter, al Facebook solo para Estados Unidos, otro para México. Y hay podólogo, fisioterapeuta, utileros, el que tiene labor en cancha, el que tiene en la vestimenta y todo lo del vestidor, los que ven la logística, los que estudian organización se encargan de viajes, de hospedaje, de cancha. Todo para que tengas para desarrollar mucho más práctico. En el fútbol y en las empresas deportivas hay un abanico de oportunidades, hay formas de trabajar en el alto rendimiento. Cada vez es más profesionalizado todo, así que no se frustren si no son futbolistas, trabajo hay”.

Pero para el éxito, tienes que sacrificar…

“No todo es triunfar y disfrutar, tu cabeza tiene que estar al cien por ciento, hay que sacrificar, estar pendiente de lo que el futbolista necesite. Adoraría estar más tiempo en casa, pero pues me paso más horas fuera, viajando, estando con los jugadores, que con mi familia. Pero así es esto. No puedes tener más cosas en la cabeza en esos momentos”.

¿Realizado Vicente Espadas después de estar en Juegos Olímpicos, en, Mundiales femenil, juvenil y ahora mayores?

“He trabajado en todas las categorías, en varones, en mujeres, juveniles. He ido a Copa Confederaciones en mayores y ahora mi primer Mundial, y eso, pues ya creo son nueve mundiales. Para lograrlo, tienes que brindarte, tienes que exigirte, porque los jugadores hacen eso: te ponen en exigencia. Eso te lo da el día a día, el saber que los que hacen que esto funcione son los jugadores, los atletas. Tú ten en mente cuánto le vas a proveer para que tengan la mejor gasolina, la mejor energía, la mejor fuente de para mantener en movimiento el cuerpo, que puedas decir ‘les exigi a tope, al máximo rendimiento”.

Exigencia, sin duda, para todo y para todos, siempre.— Gaspar Silveira Malaver