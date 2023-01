La semana hace 50 años: “El Caminante del Mayab” recorre a pie la ruta de Benito Juárez

Domingo 7

CARRERA.— Ayer, en el Parque del Centenario, se efectuó una carrera a campo traviesa para conmemorar el 431o. aniversario de la fundación de Mérida. En la rama varonil, obtuvo el primer lugar Guillermo Quiñones Pinzón, del equipo de los Tarahumaras, con un tiempo de 11 minutos 42 segundos y 1/10; Antonio Moreno, del mismo equipo, ocupó el segundo lugar, y el tercero fue para Luis Dzeca, de los Venados de Ticul. A estos corredores les fueron entregados bonitos trofeos. En la rama femenil, Lía Fayne Valencia ganó el primer lugar con un tiempo de 2 minutos 27 segundos; en segundo entró una atleta de Acanceh; el tercero fue un empate entre Susana Hubbe, de Acanceh, y Blanca Pérez, del equipo Alfa.

ECONOMÍA.— Recibimos hoy a la 1:30 a.m. el siguiente boletín suscrito por Eduardo Rodríguez Pérez, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Yucatán: Violando una vez más el estatuto de la Universidad de Yucatán, su rector, el doctor Alberto Rosado G. Cantón, ha tenido a bien remover al suscrito del cargo de director de la Escuela de Economía de esta casa de estudios. Ésta es la actitud que el señor rector consideró como la más adecuada respuesta a la entrevista que tuve con un reportero de la prensa local, publicada el día 4 del presente mes. En dicha publicación se asentaron dos propuestas de la dirección a mi cargo, relativas a la reforma que se está haciendo del Estatuto Universitario; un llamado de atención y unos comentarios. Con motivo de esta publicación el rector me llamó para indicarme que, como lo estaba atacando a él, estaba atacando a la Universidad. Por lo que no le quedaba otro remedio que cesarme.

Lunes 8

FAO.— La V Reunión Intergubernamental de Fibras Duras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) principió ayer a las 18:30 horas con el registro de delegados y un cóctel en El Mirador del Hotel Mérida. Como se informó oportunamente, se calcula en 110 la asistencia de delegados de 24 países, además de los representantes de la Unctad, quienes durante seis días analizarán los problemas de producción y demanda mundial de las fibras duras. El anfitrión y presidente de la delegación mexicana es el doctor Federico Rioseco Gutiérrez, director general de Cordemex. Entre los países representados figuran Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hungría, India, Kenia, Nicaragua, Polonia, Portugal, Reino Unido, Tanzania y México.

Martes 9

ACCIÓN SOCIAL.— Anoche, a las 9, en el colegio “Eloísa Patrón de Rosado”, la Liga de Acción Social celebró una sesión solemne con motivo del aniversario de la fundación de Mérida, conmemorado el sábado último. Después de la apertura de la sesión, a cargo del presidente Francisco Rosado de la Espada, Eduardo Arana Bustillos declamó la poesía de Manuel Díaz Massa “A Mérida la única”. Más adelante, Gustavo S. Cabrera Acosta presentó el trabajo “Historia de la educación en Yucatán hasta nuestros días” en que lamentó que hasta la fecha no se haya erigido un monumento al fundador de Mérida, Francisco de Montejo. El último número del programa fue el Himno Yucateco interpretado al piano por Míriam Villa de Cabrera. Rosado de la Espada clausuró la sesión y se sirvió un refrigerio.

Miércoles 10

CAMINANTE.— Luego de terminar el 8 una caminata de diez mil kilómetros a lo largo de toda la República, ayer visitó la redacción del Diario el señor Dimas Rivero Castro, “El Caminante del Mayab”. Al declararse oficialmente a 1972 “Año de Juárez”, con motivo del centenario del fallecimiento del patricio, el señor Rivero Castro decidió recorrer a pie la ruta que, durante su peregrinar como gobernante del país, recorrió el Benemérito cuando fue perseguido. “El Caminante del Mayab” empezó su recorrido en Puerto Juárez, Quintana Roo, el 3 de abril del año pasado y visitó además, según informó, todas las poblaciones de la nación que llevan el nombre del Benemérito hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, para luego regresar a su punto de partida, en una caminata que le llevó nueve meses y cinco días. El señor Rivero Castro, quien nació en Valladolid el 8 de noviembre de 1910, tuvo el propósito de hacer el citado recorrido desde muy niño, hazaña que, según él, no ha realizado otra persona.

Jueves 11

PRESIDENTES.— Con guayabera gris de manga corta, bajo el cuadro que describe el suplicio del indio Jacinto Canek en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno, el coronel Arturo Armando Molina, presidente de El Salvador, dijo a los yucatecos que el orgullo y la admiración que en su pueblo de pipiles despierta la civilización maya fue el motivo de que él eligiera, como destino de su primera salida como gobernante, de su patria común que es Centroamérica, “la blanca y hermosa ciudad de Mérida... tan impregnada, por cercana, del espíritu de nuestras glorias pasadas, en estos testimonios de Mayapán, de Izamal y de Uxmal”. Desde la misma tribuna peninsular donde, hace casi dos años, otro mandatario centroamericano, José Figueres, hizo suya la causa del ejidatario, el coronel Molina, mandatario de una nación donde miles de habitantes viven del henequén, pronunció un discurso de mesurado nacionalismo en que exhortó a la comunidad internacional a comprender que no es posible financiar los altos niveles de vida de las naciones desarrolladas con la miseria de los campesinos latinoamericanos y con la política de abatir los precios de “nuestros productos básicos de exportación”. Poco antes, desde el balcón central de Palacio, donde entró a raudales una lluvia de papel picado, tricolor y blanquiazul, donde llegó a su término una recepción de dos horas a los presidentes, Luis Echeverría Álvarez agradeció a “la ciudad de Mérida y al Estado todo de Yucatán que estas puertas abiertas suyas, como sus brazos y su corazón, se hayan brindado del modo más entusiasta” para recibir al coronel Molina, quien “me dijo que quería venir a Yucatán y que la entrevista fuera en guayabera, esta guayabera yucateca que ya forma parte de alguna de nuestras prácticas diplomáticas”.

—Bienvenida.— Mérida acordó ayer al presidente de El Salvador y esposa María Elena Contreras, en el aeropuerto, calles, avenidas, parques y la Plaza Grande, durante dos horas, las bienvenidas más entusiastas que se recuerdan en esta ciudad. Los anfitriones, el presidente Luis Echeverría Álvarez y esposa María Ester Zuno, llegaron de la metrópoli una hora antes que sus huéspedes y los acompañaron a lo largo de una ininterrumpida jornada de más de doce horas que tuvo los siguientes aspectos descollantes:

1) El mandatario mexicano pronunció un discurso sobre las fibras duras en una sesión de la FAO, en Cordemex, pero se abstuvo de informar sobre los planes que abriga el gobierno federal para resolver el problema henequenero.

2) Aprobó que se inicien, para que concluyan en septiembre, las obras de la segunda etapa de la Escuela de Odontología, con un costo de $1.400,000, y que se construya, con una inversión de $1.250,000 un edificio para la Escuela de Jurisprudencia.

3) Los presidentes inauguraron la Unidad Deportiva Juárez, en la colonia Alemán, y el coronel Molina invitó en San Juan a un grupo de particulares que le obsequió un busto del Benemérito y el proyecto de un parque a asistir a la inauguración en El Salvador.

Viernes 12

PRESIDENTES.— CAMPECHE.— En lo alto de un mirador que domina el mar y la ciudad, el presidente de El Salvador, coronel Arturo Armando Molina, inauguró ayer la estatua de catorce metros de don Benito Juárez, rodeado de millares de bulliciosos, joviales testigos —ocho mil según cifras oficiales— que en éste como en otros puntos dispensaron con efusión a sus visitantes centroamericanos la proverbial hospitalidad campechana. En compañía de su anfitrión, el presidente Echeverría, el coronel Molina tomó agua de coco, obsequió con una bandera salvadoreña a la escuela pesquera que lleva el nombre de su país, y aplaudió, en el Casino, la música, las voces y los ritmos de la Romanza Campechana, el Ballet Folklórico A-Kin-Pech y el Orfeón Campechano, formado éste por 40 matrimonios jóvenes. Oyó, en la nueva Casa del Campesino, que ayer mismo entró en servicio, una unidad flotante que servirá de banco y clínica a 10,000 campesinos de 44 pueblos —la primera en México—; asistió también a la inauguración del nuevo edificio del sindicato ferrocarrilero —una obra de tres millones de pesos—, y presenció que fuera “botado” al agua, en Lerma, un bloque de nueve toneladas de peso que es el primero de los 1,750 que formarán los dos muelles que, a modo de brazos, se internará en la bahía para dar abrigo a 60 barcos.

Sábado 13

SEVERO OCHOA.— El renombrado científico español doctor Severo Ochoa de Albornoz, Premio Nobel de Medicina 1959, llegó ayer de la ciudad de México, atraído —dijo al Diario en una entrevista— por la “gigantesca cultura maya”. En el vestíbulo del Hotel Mérida, donde se hospeda en compañía de su esposa Carmen Cobián, el bioquímico asturiano se sirvió sostener por la noche, con el representante de este periódico, el siguiente diálogo:

—Doctor, ¿por qué trabajos le otorgaron el Premio Nobel?

—El descubrimiento relacionado con la síntesis del RNA, ácido que interviene en el mecanismo de la herencia.

—¿Qué posibilidades tiene la Bioquímica contra el cáncer?

—Inmensas. Cuando se descubra la verdadera naturaleza del cáncer, la bioquímica podría aportar medios para su curación.

—¿Qué planes tiene para lo futuro?

—Seguir trabajando.

CARNAVAL.— Anoche, en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, el alcalde Wílbert Chi Góngora dio posesión al Comité Organizador del Carnaval 1973 que quedó integrado por Luis A. Rivas Aguilar, presidente; Efraín Díaz y Díaz, vicepresidente; Raúl Ancona Ramírez, secretario; Francisco Rodríguez Baqueiro, prosecretario; Felipe Ceballos, tesorero; Gabriel Arana, protesorero, y Arturo Iglesias Villalobos, Federico Peraza, Felipe León y Wílliam Gáber, consejeros. El señor Rivas indicó que para lograr mayor realce en estas fiestas será necesario hacer algo nuevo, llevar el Carnaval a todas las colonias de la ciudad y evitar que los paseos se prolonguen demasiado y toquen el centro de la ciudad, porque ello interrumpe el tráfico y ocasiona molestias en los establecimientos que funcionan en esa parte.

