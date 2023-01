Yucatán: alianza clave para ganar las elecciones

A unos días de que se retomaron los acuerdos en la coalición Va por México, Enrique de la Madrid Cordero no tiene duda: solo con una alianza se pueden ganar las elecciones de este año y de 2024, incluyendo la de Yucatán.

“En Yucatán también van a tener que ir en alianza si quieren defender progreso, avance, democracia y libertades”, subraya. “Va a ser la única manera de detener la posibilidad de que llegara un gobierno de Morena y que por lo mismo cayeran en el desorden, en la falta de crecimiento y en la inseguridad que estamos viviendo en el resto del país”.

Invitado al cuarto Informe del gobernador Mauricio Vila Dosal, que se rendirá hoy en el Centro Internacional de Congresos de la capital yucateca, el ex secretario de Turismo y ex diputado federal del PRI dice también que los verdaderos enemigos de México son la pobreza, el hambre, la inseguridad y la polarización, entre otros.

En el caso específico de la polarización, la califica de viejo truco que utilizan algunos líderes para aprovechar el enojo y resentimiento de ciertos sectores. Así ocurrió, dice, en Alemania con Adolfo Hitler y en Italia con Benito Mussolini.

De la Madrid Cordero, quien figura en la lista de presidenciables de Va por México, señala que esta alianza es necesaria para rescatar al país del rumbo “peligrosísimo” que está tomando con el gobierno actual, pero hace hincapié en la necesidad de que la ciudadanía sea partícipe de estas acciones, incluso en el proceso para la selección de quien debe encabezar el movimiento en 2024.

Acabamos de conocer la ratificación de la alianza Va por México. ¿Cuáles son las expectativas electorales de este año y el próximo?

Es muy importante que se haya ratificado la alianza, porque solamente así se pueden ganar Coahuila y el Estado de México, y solamente con una alianza se pueden ganar la Presidencia, la Ciudad de México y nueve entidades donde también habrá elecciones en 2024.

Sostengo que hay una mitad de mexicanos que está de acuerdo con el gobierno actual. Cree que lo único que éste necesita es tiempo para aprender y dar resultados. Yo diría que no, que es peligrosísimo que México siga así, porque podría llegar a un punto donde no lo podamos rescatar.

La otra mitad de mexicanos, a la que no nos gusta este gobierno, queremos enderezar el rumbo, pero si esa mitad no se junta, entonces no podemos competir.

Nos juntamos por dos razones: una, porque tenemos que hacerlo para competir, y dos, que no es mala, es que al juntarnos tenemos que ponernos de acuerdo para hacer la propuesta que se le va a presentar al país.

No nos juntamos nada más porque queremos quitarlos (al gobierno de Morena). Queremos un mejor país, un mejor programa. Una alianza va por un gobierno de coalición, que es algo nuevo. Va por un gobierno que esté integrado por lo mejor de los partidos políticos y también por lo mejor de los ciudadanos.

Mucha gente dice: “¿Cómo se juntan los que normalmente se peleaban?” Porque lo que ahorita está en juego es el país, no está en juego el poder. Por eso nos estamos poniendo de acuerdo personas que antes competíamos por el poder. Y si lo hacemos bien y presentamos una buena oferta, presentamos buenos candidatos y candidatas, sí podemos ganar y cambiar de rumbo al país para bien.

El adversario político puede ser Morena, pero ¿cuál es el enemigo verdadero?

Es muy buena pregunta. A ver: los enemigos en México son la pobreza, el hambre, la inseguridad, un sistema de salud que no atiende a la gente, una educación que no nos ayuda a progresar.

Nos tenemos que poner de acuerdo para decir: oye, ¿cómo le vamos a hacer para que la economía crezca, para que haya menos pobres, una economía que genere empleos para que no haya hambre? ¿Cómo vamos a crear instituciones para que haya un sistema educativo bueno?

Esos son los enemigos. Por eso los mexicanos no nos debemos pelear. Nosotros no somos los enemigos. Los enemigos son la falta de oportunidades, la desigualdad.

Cuando fui diputado federal y nos enfocábamos en un tema, nunca preguntaba: “Oye, ¿pero tú eres del PAN, o eres del PRD? Digo, para saber si te escucho”.

¡No! Cuando nos enfocábamos en un tema todas las ideas eran valiosas e importantes.

¿Qué otro enemigo hay? La polarización. Un enemigo para el país es que entre nosotros nos peleemos. No podemos resolver nuestros problemas en pleitos.

Por eso yo no soy de enemigos. Soy más bien de buscar la unidad para resolver problemas y aprovechar oportunidades.

Si esa polarización es alentada desde el poder, ¿cómo contrarrestarla?

Es un error y además es un truco muy viejo. Lo que hacen algunos líderes es que aprovechan la molestia, el enojo, el resentimiento de ciertos sectores de la sociedad... Un resentimiento y un enojo justificados porque se sienten abandonados, porque se han quedado atrás, porque no están viendo oportunidades, y entonces llegan estos líderes y les exacerban el enojo, los manipulan…

Para eso alientan la polarización, para mantener a sus seguidores firmes y hacerles creer que les va mal porque hay unos malos que hacen que les vaya mal.

Ese truco es muy viejo en la historia. Así llegó un Hitler en Alemania, así llegó un Mussolini en Italia. Y todo eso acaba en tragedia, incluso en tragedia para ellos.

El truco es viejo y, por lo mismo, no hay que caer. Hay que rechazar la polarización. Nos tenemos que concentrar en resolver nuestros problemas, en generar oportunidades para la gente...

Yo sostengo que desde el poder se tiene que invitar a la unidad, desde el poder se tiene que invitar a un diálogo sereno. Para eso es el poder, para poder cambiar las cosas bien.

México no es la excepción en la polarización. Hay muchos líderes en el mundo que así han llegado al poder, pero cuando lo hacen así no dan resultados.

La pobreza sigue creciendo. ¿No están funcionando los programas sociales?

Primero quiero ser muy firme en decir esto: en los programas sociales, ni un peso atrás. ¿Por qué? Por dos razones: primero, porque para mucha gente esos programas ya se han vuelto un mecanismo de sobrevivencia.

Lamentablemente, la economía no crece. Cuando terminó el año pasado ya llevábamos cuatro años que, si los sumamos, nos dan un crecimiento cero.

Sin embargo, la población sí creció. Esto quiere decir que la rebanada del pastel para todos es más pequeña. Y como para algunos sí creció, significa que algunos se quedaron sin rebanada.

Para muchos mexicanos, los programas sociales se volvieron un elemento de sobrevivencia, no se los puedes quitar.

Y lo segundo, y también quiero ser muy claro, es que no debe haber ni un peso atrás. Es el chantaje que hoy les hace el gobierno a esas personas al decirles: si se va este gobierno te vas a quedar sin programas. No hay la menor duda de que en los programas sociales ni un peso atrás.

Habiendo dicho eso, está estudiado que aumentó en más de cuatro o cinco millones de personas la pobreza. Entonces, los programas sociales, que son muy importantes para muchas familias, no son la solución.

La solución permanente de la pobreza es una economía que crezca, que genere muchos empleos, sobre todos empleos cada vez mejor pagados.

Como veo las cosas, nuestra obsesión tiene que ser recuperar el crecimiento de la economía. Un crecimiento más dinámico en todas las regiones del país, porque hay regiones que no han dejado de crecer y otras que no han dejado de achicarse.

Una segunda idea que tengo, que luego ha sido malinterpretada, es la de una sociedad más solidaria, más corresponsable. ¿Por qué lo digo? ¡Porque son 55 ó 57 millones de pobres! ¿Con cuántos años de crecimiento económico se va a resolver la pobreza?

Soy de la convicción de que necesitamos mexicanos más generosos con aquellos que se han quedado atrás.

Y va la tercera idea: una empresa socialmente más responsable, que se preocupe por pagarle mejor a su gente, que se preocupe por generarle mejores condiciones, que trate mejor a sus proveedores, que cuide mejor a la clientela.

Estoy viendo un país que necesita cambiar en tres áreas: cambiar de gobierno, cambiar de visión de empresa y que cada uno de nosotros, como ciudadanos, nos asumamos más generosos con los mexicanos que menos tienen.

Si eso hiciéramos, en esta generación logramos un país de clases medias, un país desarrollado. En esta generación. Y eso sí se puede.

El Presidente ha admitido que los pobres son blanco de una estrategia política de su gobierno. ¿Qué opina usted?

Hay una frase que dice que cuando algo es literal no requiere interpretación. ya nos dijeron que apoyan a los pobres porque estratégicamente les conviene, para que cuando pidan su voto se los den. No hay qué interpretarlo. Así lo dijo el gobierno.

Lo que nosotros pensamos es que no es justo que haya personas sin oportunidades de salir de la pobreza. Entonces lo que tenemos que hacer es generar oportunidades. ¿Y eso cómo? Con un sistema educativo de calidad, que te dé herramientas para enfrentar la vida, para tener un buen trabajo o generarte un empleo. Con un sistema de salud universal que te atienda por el solo hecho de ser mexicano y te dé el mismo servicio al que pudiera tener acceso una persona con más recursos.

Además, que tengas un país donde haya Estado de Derecho. Si se hacen bien esas cosas estaremos generando las condiciones para salir de la pobreza. Y no lo estaríamos haciendo para pedir el voto el día de mañana. Lo estaríamos haciendo porque es lo justo, es lo correcto, y porque es la manera de tener un México en paz. (Continuará).