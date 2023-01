¿Qué hace de Yucatán un estado seguro? La participación ciudadana, pieza clave

“Una ciudadanía que participe y denuncie, pero también una autoridad que responda, son muy importantes para una sociedad más segura. Ustedes (los yucatecos) son un buen ejemplo”, manifestó Enrique de la Madrid Cordero, exsecretario de Estado y exdiputado federal.

En su reciente visita a Yucatán para asistir al cuarto Informe del gobernador Mauricio Vila Dosal —ayer por la tarde regresó a Ciudad de México—, el exsecretario de Turismo subrayó que una ciudadanía participativa contribuye a la seguridad.

También alertó sobre la presencia del crimen organizado en otras partes del país y dijo que hay zonas donde prácticamente decide los resultados de las elecciones.

Noticias Relacionadas Progreso reporta más cámaras de vigilancia que las que dice Yucatán Seguro

“No debemos permitir que avancen porque entonces algún día llegarán aquí”, enfatizó.

El maestro De la Madrid Cordero también se refirió a la estrategia del gobierno federal contra la delincuencia. Indicó que ha fallado porque no se atacan las causas de este fenómeno, como la falta de oportunidades para los jóvenes.

Sobre la corrupción, señaló que en este gobierno se le ha exacerbado.

¿Cómo se combate la delincuencia?

El exdiputado federal y exsecretario de Estado Enrique de la Madrid Cordero sostuvo que la estrategia del gobierno contra la delincuencia y la inseguridad ha fallado porque no se atacan las causas de este fenómeno, como la falta de oportunidades y la ausencia de un sistema de educación eficiente.

También es necesaria, enfatizó, una ciudadanía más participativa.

El exfuncionario federal, uno de los impulsores de la alianza Va por México, puso a Yucatán como ejemplo de que una sociedad participativa —combinada con una autoridad que responde— contribuye en gran medida a la seguridad.

Sin embargo, subrayó que no se debe pensar que Yucatán será siempre una isla de seguridad.

“Claro, hay que reforzar lo de ustedes, pero también preocuparse por el país”, manifestó.

El maestro De la Madrid, como informamos, llegó a Mérida para asistir al cuarto Informe del gobernador Mauricio Vila Dosal.

El sábado pasado concedió a Grupo Megamedia una entrevista en la que habló de las perspectivas y los alcances de la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD) en las elecciones de este año y de 2024, incluyendo las de Yucatán.

También se refirió a otros temas del ámbito nacional y local, de los que publicamos amplias entregas en nuestras ediciones de ayer y anteayer.

Gobierno Vs. Crimen organizado

Al responder a una pregunta sobre la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado, el exlegislador recalcó que la delincuencia es un problema que tiene muchas causas y, por lo mismo, hay que atacarla en muchas vertientes.

Una de esas causas, apuntó, es la falta de oportunidades.

“Si el joven no tiene acceso a educación de calidad, o si sale de la escuela y no tiene trabajo ni oportunidades, pues estamos generando que se pueda incorporar a la delincuencia”, abundó.

Subrayó la importancia de una economía que crezca y de empresas que ofrezcan salarios competitivos, para que no sea atractivo para los jóvenes sumarse a la delincuencia.

“Otra cosa que se debe hacer, y aquí (Yucatán) lo han hecho, es fortalecer las policías estatales y municipales y también pagarles bien, darles herramientas, capacitación y carrera”, agregó. “Lo mismo en el Poder Judicial: darles a los jueces herramientas”.

Denuncia ciudadana y respuesta de autoridad

Más adelante, el entrevistado formuló los siguientes conceptos sobre la seguridad en Yucatán:

—Yo siempre pongo como ejemplo una ciudadanía más participativa. Y allí haré un comentario sobre Yucatán, con mucho respeto porque lo he escuchado incluso de ustedes, que es una ciudadanía pendiente de su alrededor. Andan diciendo: “Oigan, hay un vehículo aquí que no lo conocemos y ya lleva mucho tiempo”, o “Aquí hay una persona que está caminando y no sabemos quién es”.

—Si tienes autoridades que responden y una ciudadanía que participa, pues los delincuentes se van a otra parte donde la gente está más distraída.

—Una ciudadanía que participe y denuncie, pero también una autoridad que responda, son muy importantes para una sociedad más segura. Ustedes (los yucatecos) son un buen ejemplo.

A otra pregunta, el exsecretario dijo que es una realidad, no un mito, la creciente infiltración del crimen organizado en las esferas de gobierno y hasta en los procesos electorales.

“En recientes elecciones de algunos estados el crimen organizado intervino, entre otras cosas, para inhibir el voto a favor de algún partido en particular, para decir: si vas a salir a votar por fulano o vas a movilizar a fulano te las vas a ver con nosotros”, aseguró.

“En Sinaloa no es que hayan votado más personas por Morena, sino que votó menos gente por la alianza. ¿Y por qué votaron menos? Porque los amenazaron y los inhibieron, algo inaceptable”.

Añadió que en algunas zonas el crimen organizado propone a los candidatos y desanima a los de la oposición.

“Hay zonas donde el crimen organizado prácticamente está decidiendo las elecciones”, insistió. “No debemos permitir que avancen porque entonces algún día llegarán aquí”.

En cuanto a la corrupción, el maestro De la Madrid Cordero consideró que, hasta donde percibe, este flagelo se ha exacerbado.

“En los últimos años, aun con todos los problemas, veníamos generando un sistema relacionado con las obras, las licitaciones, los concursos...”, puntualizó. “En las obras hay mucho dinero. Y una manera de reducir la corrupción era concursarlas. Hoy en día se asignan, se las entregan a alguien. Incluso, se las entregan al Ejército, a la Marina, y luego, con el pretexto de que es un tema de seguridad nacional, ellos a su vez se las asignan a personas”.

“Todo eso es una invitación a la corrupción, es una falta de transparencia enorme. Yo oigo, no soy testigo, que la corrupción está absolutamente fuera de control”.

No solo el dinero

No obstante, indicó que no toda la corrupción es “llevarse el dinero”, pues hay otras formas.

“Un acto de corrupción también es nombrar funcionarios incapaces para afrontar temas”, señaló. “La corrupción es también tomar decisiones costosísimas para el país, que están afectando al patrimonio. Por ejemplo, la cancelación de una obra en Texcoco sin argumentos técnicos. La ineptitud es otro tipo de corrupción”.

“La corrupción es un tema que todos los ciudadanos debemos estar dispuestos a corregir”.