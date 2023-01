¿Qué pasará en 2023 con la epidemia de Covid-19 en Yucatán?

MÉRIDA.- El comportamiento social es el factor principal que influirá en la propagación de la epidemia de Covid-19 durante este año, en el que se esperan múltiples olas de las enfermedad. Aunado a ello, influirán los refuerzos inmunológicos que se apliquen en la población, consideró el doctor Eric Ávila Vales.

¿Cómo se comportará el virus Sars-Cov2 este año?, se le preguntó al matemático que se ha especializado en proyecciones de la propagación de enfermedades epidemiológicas. Durante la pandemia creó varias instrumentos de proyección y seguimiento, junto con otros investigadores: Ugo Ávila Ponce de León, Ángel Cervantes Pérez, Fernando Aguilar Canto y Kuanlin Huang.

Según el investigador, la ola de contagios que está ocurriendo actualmente se vería seguida por múltiples olas a lo largo del año, cada una de menor magnitud que la anterior. Este comportamiento podría verse afectado por la aparición de nuevas variantes del virus con mayor infectividad.

"En el caso de una pandemia, es muy importante cómo nos comportamos como sociedad. Los aumentos de casos estarían ligados a la dinámica del sistema inmunológico; es decir, cómo la protección va disminuyendo con respecto al tiempo, así como al surgimiento de nuevas variantes y la estacionalidad del virus. En temporada de frio las enfermedades respiratorias son comunes".

Picos de la epidemia de Covid-19

El catedrático de la Uady coincide en que los picos o brotes de la enfermedad se darán de manera estacional. Del 31 de diciembre de 2022 al 13 de enero de 2023 se registraron en Yucatán 391 contagios y cuatro fallecimientos, según datos de la Secretaría de Salud. La quincena anterior hubo 515 casos positivos y tres muertes.

"En 2021 pudimos observar aumentos al inicio del año, en el verano y a finales de año. Entonces con base en lo anterior, por ahora, las variantes que surgen nos dan en promedio una protección entre 6 y 8 meses"; por lo que es importante, agrega, "estar vacunados y estar actualizado con las dosis. Eso ayudara a no presentar síntomas más graves y en todo caso tener los efectos de una gripe".

El doctor en Ciencias señala que otra cuestión muy importante que puede incidir en los pronósticos es el uso del cubrebocas en espacios cerrados. "En el transporte público y en las escuelas considero que todavía deberían de ser usados, sobre todo en las temporadas donde podrían existir aumentos de casos".

"Uno de los factores que más influye en la dinámica de la epidemia es justamente el uso de cubrebocas por parte de la población, mientras mayor sea el porcentaje de la población que lo utiliza, será menor el número de contagios".

¿Hay otras enfermedades epidémicas que podrían poner en riesgo al Estado?

Sobre las enfermedades epidemiológicas a tener en cuenta está el dengue que "desde su reintroducción en 1978, ha sido un riesgo en nuestro estado". en 2021 el total de casos confirmados de esta enfermedad fue de 6,939; mientras que en 2022 la cifra se incrementó a 12,671, de los cuales 493 fueron de Yucatán, según el "Panorama Epidemiológico de Dengue" de la Secretaría de Salud.

En los últimos años se han agregado el Zika y Chikungunya, así como otro tipo de enfermedades tropicales como el mal de Chagas y la no tan conocida rickettsiosis, la primera causada por el parásito Trypanosoma cruzi y la segunda por bacterias. "En principio, podemos decir que, ninguna de las enfermedades mencionadas anteriormente, puedan producir daños tan grandes como los que produce la pandemia de Covid-19, pero, como ya sabemos, no debemos bajar la guardia y siempre estar informado por fuentes fehacientes y no hacer caso de las noticias falsas".

El especialista agregó que no hay que perder de vista la influenza y el virus sincitial respiratorio humano que afecta principalmente a los niños, así como el actual brote de viruela del mono, ahora conocida como mpox, que afortunadamente se encuentra a la baja.

Aprendizajes de la pandemia de Covid-19

Sobre los aprendizajes que dejó la pandemia en materia de proyecciones, Ávila Vales señaló que las matemáticas son una valiosa herramienta para entender la dinámica de infección de los virus dentro de una población, sin embargo, "todos debemos tener claro las limitaciones de los modelos matemáticos, ya que siempre surgen diferentes factores que pueden alterar el curso de la curva epidémica y que se pueden incorporar a los modelos para intentar hacerlos más realistas".

Como ejemplo señaló que durante la jornada de sana distancia de 2020, "observamos dos eventos sociales que afectaron la dinámica de la enfermedad Covid-19, el Día del Niño y el Día de las Madres; sin embargo, varios modelos matemáticos usados, no lograron capturar dichos eventos".

