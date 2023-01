Trucks Series México en Nascar: ¡A toda velocidad!

Tierra que ha dado legendarios campeones mundiales de boxeo, famosos beisbolistas, futbolistas y deportistas de sinfín de especialidades, Yucatán tiene hoy a un chico que, si lo hace como quieren y planean en su entorno, podría llegar tan lejos como sea posible como piloto de carreras.

Carlos Novelo Flota fue futbolista y llegó a Cuarta División. Su familia, apasionada de los deportes extremos, practica montañismo (él, desde los 10 años) y alcanzó los 5 mil metros, acariciando la cúspide del Pico de Orizaba. Y ahora está a un tris de debutar como el primer yucateco que conduce en la Serie Nascar. Ayer, en el autódromo de San Luis Potosí se subió por primera vez a una camioneta para estrenarse en práctica como piloto titular del TRM Racing, de cara a la temporada de Trucks Series México en Nascar.

Se lee fácil. Y no hay duda que en el ojo del lector puede quedar la meta alcanzada como punto principal. Pero de la A a la Z de esta osada intentona de Carlos Novelo para ser lo que hoy es, con 18 años, existe, ante todo, un sentido de responsabilidad que, con oírle, abruma como el viento que debe sentirse para quien maneja a 230 kilómetros por hora, como hizo ayer cuando piloteó una truck en el trazado de San Luis.

Pandemia clave

En la pandemia cambió todo. “El fútbol ya me estaba dejando de gustar para practicarlo. Decidimos algo mi hermano y yo: comprar un simulador de Fórmula Uno. Total, estábamos encerrados. Vimos que mis tiempos eran buenos, iba mejorando poco a poco. Y pedimos a mi papá que nos compre un kart. Se asustó”.

Entre todo esto hay algo que también llama poderosamente la atención: la unión familiar. Carlos dice categórico: “No soy nadie en esto si no fuera por mi hermano José. Él es mi todo”.

Su padre, José Alonso Novelo Mendoza, “Ballón” para los amigos, dijo entonces a este tándem de hermanos: “¡Adelante! Vamos a juntar dinero para comprarlo”.

Cuando lo tuvieron, comenzó otra parte de la aventura: “quiero competir”. Y eso fue pasar a palabras mayores.

El ingeniero constructor Novelo Mendoza dijo entonces algo que les caló hondo: “Si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo bien, como se debe”. Y desde entonces, agregaron automovilismo a Outdoors Jaguares, el equipo en el que, antes de esta aventura en la pista, había montañismo, ciclismo y otras disciplinas para los amantes de la adrenalina.

“No fue solo decir quiero ser piloto. He tratado de involucrarme, con la ayuda de mi hermano, en todo lo que gira entorno a esto del automovilismo. Si me pones las piezas de un motor aquí, lo armamos. Conocemos a fondo las cuestiones mecánicas, sabemos por qué suena esto, por qué vibra tal cosa. Eso fue lo que acordamos: saber todo. Mi hermano es mi ingeniero, mi mecánico”.

Carlos, como si de deportes varios se tratara, fue “visoreado” desde sus inicios en el kart. Hoy, los involucrados en el automovilismo en México saben quiénes son los Novelo, que van en su camioneta roja a todos lados. Papá “Ballón”, su esposa Elena Isabel Flota López, José Alonso hijo y Carlos. “Cada quien cumple una función en la escudería”, dice el padre.

Y el joven piloto dice: “Con esto aprendimos que, si alguien no cumple su tarea, todo puede fallar”.

Salto a salto

Su padre dice que no van paso a paso en esta frenética carrera, sino “salto a salto, porque no queremos perder tiempo. No queremos ir atrabancados, sino conscientes, profesionales. Tenemos un proyecto a cinco años, y está saliendo como esperábamos”.

Tras un año en la Serie Karts, quedando 18o. entre 44 pilotos, fue visto y pronto llegó un ofrecimiento, el de TRM para conducir un truck. Carlos indica que nunca había conducido este tipo de vehículos. En kart, lo máximo eran 120 kilómetros por hora. En auto convencional, había pisado el acelerador hasta a 140 en la carretera a Progreso, pero ayer… créanlo: se fue hasta 230 en su primer contacto con la camioneta en la que será el piloto titular en marzo en la Serie Nascar.

Pero, ¿a dónde quieren llegar?

“La meta es la Fórmula Indy. Eso quiero. Y vamos a luchar por conseguirlo. Pero esto es algo serio, pones en juego la vida, y no es ir por ir. Lo hemos platicado muchas veces: es hacerlo de forma programada, profesional, con todo el respeto”.

Bien lo acordamos en varias veces en la charla con el piloto, su padre y el amigo Alfonso Vega Ceballos, para los “Domingos Especiales de www.yucatan.com.mx”: no es llegar a la meta, sino llegar bien. El sentido de la responsabilidad, ante todo. “Si quiero llegar a esa meta, tendré que hacerlo con todo el orden. Y quiero destacar que lo haré con apoyo incondicional de mi hermano, sin él no podría ser esto, es el cómplice, el amigo. Y con mis papás junto”.

Cada cosa que vaya a hacer uno, la consulta con el hermano, y luego con los papás. “Un día llegan, con cara de pícaros, y me abordan: ‘Queremos decirte algo’. Pensé: ¿y ahora qué van a pedir? Nada, me iban a informar que... TRM los llamó para que Carlos sea piloto titular. Brincamos todos de alegría”.

Carlos dice claramente, como mensaje a todos los jóvenes: “Si tienen una inquietud, un deseo de algo, hablen, no se queden callados. Pidan consejo, ayuda. Cuéntenlo”.

Ayer, como tenía que ser, los cuatro estaban juntos en San Luis. La adrenalina llegó al máximo. Bueno, ya hay otra meta: TRM quiere que sea el Novato del Año en trucks.

Carlos no tiene algún piloto favorito, y quizá, si fuera obligación, al que le daría especial atención es a Max Verstapen, uno de los ases de la Fórmula Uno. Los respeta a todos por el simple hecho de ser pilotos. Quiere ser como ellos. “Vamos bien. Sin desesperarse, pero sin bajar la velocidad. Con respeto”.

Así puede ser mejor todo... en todo.— Gaspar Silveira Malaver